Cyclisme : le classement général complet après la victoire de Matteo Trentin sur le Paris-Tours

Matteo Trentin a remporté son troisième Paris-Tours. [Sirotti / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le cycliste italien Matteo Trentin a remporté dimanche son troisième Paris-Tours en s'imposant au sprint devant le tenant du titre, le Français Christophe Laporte.

Et de trois ! L’Italien Matteo Trentin s’est offert sa troisième victoire sur la classique Paris-Tours, dimanche, en s’imposant au sprint. Le cycliste de l’équipe Tudor (36 ans) a profité d’une incompréhension entre Paul Lapeira et Thibaud Gruel, échappés mais qui ont arrêté d'un seul coup de rouler à la flamme rouge, pour régler un petit groupe de six coureurs et décrocher son premier succès de la saison.

Pour rappel, il s'agissait de la toute dernière course professionnelle du Français Arnaud Démare qui a décidé de mettre un terme à sa carrière. 

Le classement de Paris-Tours 2025

1. Matteo Trentin (Tudor Pro Cycling Team) en 4h 18 min 50 sec 

2. Christophe Laporte (Team Visma | Lease a Bike) même temps 

3. Albert Withen Philipsen (Lidl – Trek) m.t. 

4. Paul Lapeira (Decathlon AG2R La Mondiale Team) m.t. 

5. Thibaud Gruel (Groupama – FDJ) m.t. 

6. Stefan Bissegger (Decathlon AG2R La Mondiale Team) à 3’’ 

7. Mathias Vacek (Lidl – Trek) à 19’’ 

8. Dorian Godon (Decathlon AG2R La Mondiale Team) à 23’’ 

9. Jasper Stuyven (Lidl – Trek) m.t. 

10. Alessandro Covi (UAE Team Emirates – XRG) m.t. 

11. Nils Eekhoff (Team Picnic PostNL) m.t. 

12. Valentin Madouas (Groupama – FDJ m.t. 

13. Hugo Page (Intermarché – Wanty) m.t. 

14. Lukáš Kubiš (Unibet Tietema Rockets) m.t. 

15. Carl-Frederik Bévort (Uno-X Mobility) m.t. 

16. Sandy Dujardin (Team TotalEnergies) m.t. 

17. Johan Jacobs (Groupama – FDJ) m.t. 

18. Noa Isidore (Decathlon AG2R La Mondiale Team) m.t. 

19. Corbin Strong (Israel – Premier Tech) m.t. 

20. Olivier Le Gac (Groupama – FDJ) m.t.

