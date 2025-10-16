Cyclisme : né au Texas, VTT, record de victoires… Tout savoir sur Paul Magnier, le Français qui ne cesse de gagner

A 21 ans, Paul Magnier est en train de se faire un nom en enchaînant les victoires dans le cyclisme actuellement et se retrouve avec le deuxième meilleur bilan derrière Tadej Pogacar.

Il est en train de se faire un nom. A 21 ans, Paul Magnier réalise une fin de saison exceptionnelle en enchaînant les victoires dans le monde du cyclisme. Il est tout simplement deuxième au classement des victoires derrière le champion du monde Tadej Pogacar. L'occasion de se pencher sur l'itinéraire de cette nouvelle pépite tricolore.

Natif du Texas

Le sprinteur de Soudal Quick-Step est Français mais il est toutefois né à Laredo, une ville du Texas (Etats-Unis) le 14 avril 2004. Sa famille est ensuite rentrée en France lorsqu’il avait 3 ans pour s’installer près de Grenoble, en Isère.

D’abord le VTT…

Avant de prendre le chemin du cyclisme sur route, c’est d’abord par le VTT qu’il a découvert le vélo. Le jeune garçon a pris sa première licence en suivant son père Laurent, ancien coureur amateur à Vaulx-en-Velin (Rhône). Au club de Charvieu-Chavagneux. Il lancera sa carrière hors de France en optant pour l’équipe britannique Trinity. Il a notamment décroché une médaille de bronze aux Championnats du monde juniors en 2022.

… puis le cyclisme sur route

En janvier 2024, il rejoint la formation belge Soudal-Quick Step et s’offre sa première victoire dès sa première course au Trofeo Ses Salines-Felanitx. Malheureusement après une violente chute sur le Tour de Grande-Bretagne, il est victime d’une commotion cérébrale, il stoppe sa saison pour mieux revenir en 2025.

Une performance historique

Le coureur de Grenoble, qui n’en est donc qu'à sa deuxième saison chez les professionnels, a lancé sa série en remportant la 1ère étape de l’Étoile de Bessèges. Paul Magnier, ce jeudi 16 octobre, en est désormais à 17 succès cette année. Il faut remonter à Laurent Jalabert en 1997 pour trouver un coureur français ayant plus de victoires en une saison (19). Cette année, seul Tadej Pogacar fait mieux avec 20 victoires. Mais le Français est le seul coureur à avoir remporté trois étapes consécutives sur une course World Tour en 2025.

Une compagne très suivie sur TikTok

Si le grand public va commencer à le découvrir, sur les réseaux sociaux, il commence à se faire une notoriété grâce à… sa compagne influenceuse. Sur TikTok, Orlane LVR est suivie par plus de 360.000 personnes et elle donne ses conseils vélos en mettant en scène son compagnon.