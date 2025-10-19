Toute l’actu en direct 24h/24
Triathlon : la championne olympique française perd son titre de championne du monde

La Française Cassandre Beaugrand a abandonné sur l'épreuve de la course à pied. La Française Cassandre Beaugrand a abandonné sur l'épreuve de la course à pied. [Abaca / Icon Sport]
Par CNEWS
Médaillée d’or aux JO 2024 de Paris, la Française Cassandre Beaugrand a perdu, ce dimanche 19 octobre, son titre de championne du monde du triathlon en Australie.

Elle a rendu les armes avant la fin. Médaillée d’or aux JO 2024 de Paris, Cassandre Beaugrand a perdu, ce dimanche, son titre de championne du monde du triathlon à Wollongong (Australie) dans des conditions particulièrement éprouvantes. À égalité de points avec la Britannique Beth Potter en tête du classement général avant de la 8e et ultime étape du circuit mondial WTCS (World Triathlon Championship Series), la Française, pas au mieux de sa forme, a été contrainte à l’abandon.

Dans le groupe de tête après les épreuves de natation et de cyclisme, elle a cédé du terrain sur la course à pied avant d’être distancée et de finalement jeter l’éponge dans le 3e tour, cédant son titre à Lisa Tertsch. Alors qu’elle occupait seulement la 4e place, l’Allemande s’est imposée devant l’Italienne Bianca Seregni (à 14’’) et la Française Emma Lombardi ( à26’’) et a profité de la défaillance Beth Potter, seulement 16e à l’arrivée et évacué sur un fauteuil roulant, pour conquérir son premier sacre mondial devant... Léonie Périault.

Emma Lombardi a terminé à la 4e place aux JO 2024 l'été dernier.
«Je me suis fait piétiner, écraser…» : une triathlète française blessée au départ du 10 km de Lille

Pointée à une plus d’une minute de la tête de course, la Française a grappillé son retard et réalisé une impressionnante remontée pour terminer au pied du podium (4e) et ainsi devenir vice-championne du monde. «Je ne savais pas trop mes sensations mais j’ai vite senti à pied que j’avais de bonnes jambes. Il fallait donner le maximum pour aller chercher la meilleure place. Je voyais que je grappillais, grappillais... C’était un scénario assez improbable avec le fait que je passe Cassandre puis Potter. On m’annonce sur le bas-côté que j’étais 2e mondiale. C’est une case qui est cochée. Je ne réalise pas trop», a confié Léonie Périault, dans des propos rapportés par L’Equipe. Un bonheur qui contraste avec la désillusion de Cassandre Beaugrand.

