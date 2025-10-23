Ligue Europa Conférence : Strasbourg piétine contre les Polonais du Jagiellonia Bialystok (1-1)

Le RC Strasbourg a été freiné jeudi soir à la Meinau par les Polonais du Jagiellonia Bialystok (1-1), lors de la 2ᵉ journée de Ligue Europa Conférence. Dominateurs mais inefficaces, les Alsaciens ont arraché l’égalisation en fin de rencontre.

Soirée frustrante à la Meinau. Pour leur deuxième match de Ligue Europa Conférence, les Strasbourgeois ont été tenus en échec (1-1) par les Polonais du Jagiellonia Bialystok. Dominateurs tout au long de la rencontre, les hommes de Liam Rosenior ont multiplié les occasions sans parvenir à concrétiser.

Et comme souvent dans ce genre de scénario, ce sont les visiteurs qui ont frappé les premiers : Stojinovic a ouvert le score d’une tête sur coup franc (52e). Mais Joaquin Panichelli, encore une fois, a relancé tout le monde.

EXCEPTIONNEL PANICHELLI 🤯🤯



L'attaquant argentin envoie un ciseau complètement dingue pour remettre Strasbourg dans le coup

Entré à l’heure de jeu, l’attaquant argentin a signé un retourné spectaculaire à la 79e minute, récompensant enfin la domination alsacienne.

La Meinau a cru à l’exploit dans les dernières minutes, mais le RCSA n’a pas trouvé la faille. Un nul rageant, mais un point qui compte : Strasbourg reste invaincu et confirme sa place dans le haut du groupe avant un déplacement important à Bratislava.