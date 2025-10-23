Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Ligue Europa Conférence : Strasbourg piétine contre les Polonais du Jagiellonia Bialystok (1-1)

La Meinau a cru à l’exploit dans les dernières minutes, mais le RCSA n’a pas trouvé la faille. [© Frederick FLORIN / AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le RC Strasbourg a été freiné jeudi soir à la Meinau par les Polonais du Jagiellonia Bialystok (1-1), lors de la 2 journée de Ligue Europa Conférence. Dominateurs mais inefficaces, les Alsaciens ont arraché l’égalisation en fin de rencontre. 

Soirée frustrante à la Meinau. Pour leur deuxième match de Ligue Europa Conférence, les Strasbourgeois ont été tenus en échec (1-1) par les Polonais du Jagiellonia Bialystok. Dominateurs tout au long de la rencontre, les hommes de Liam Rosenior ont multiplié les occasions sans parvenir à concrétiser.

Et comme souvent dans ce genre de scénario, ce sont les visiteurs qui ont frappé les premiers : Stojinovic a ouvert le score d’une tête sur coup franc (52e). Mais Joaquin Panichelli, encore une fois, a relancé tout le monde. 

Entré à l’heure de jeu, l’attaquant argentin a signé un retourné spectaculaire à la 79e minute, récompensant enfin la domination alsacienne.

Sur le même sujet Ligue Europa Conférence : Chelsea renverse le Bétis Seville et remporte la compétition Lire

La Meinau a cru à l’exploit dans les dernières minutes, mais le RCSA n’a pas trouvé la faille. Un nul rageant, mais un point qui compte : Strasbourg reste invaincu et confirme sa place dans le haut du groupe avant un déplacement important à Bratislava.

StrasbourgFootballLigue Europa Conférence

À suivre aussi

Bas-Rhin : Sciences Po Strasbourg porte plainte après la découverte de graffitis pro-Hamas sur l'entrée de son bâtiment
Café-débat sur le voile à Strasbourg : «Ce n’est plus simplement la défense des victimes de discriminations, mais la défense de l’islam rigoriste», dénonce Elisabeth Lévy
Affiche polémique à Strasbourg : «Une partie de la gauche a basculé dans le communautarisme pour retrouver des électeurs», pointe Roger Karoutchi

Ailleurs sur le web

Dernières actualités