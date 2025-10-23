MotoGP : pourquoi Marc Marquez est-il forfait pour le reste de la saison ?

Sacré champion du monde fin septembre, Marc Marquez sera forfait pour le reste de la saison de MotoGP, a annoncé jeudi son équipe Ducati.

Un forfait de marque. L’Espagnol Marc Marquez, déjà sacré champion du monde, sera forfait pour le reste de la saison de MotoGP, a annoncé jeudi son équipe Ducati. Il souffre de l'épaule droite après une chute.

«Marc devra passer quatre semaines avec le bras complètement immobilisé avant de commencer sa rééducation, il est donc impossible d'envisager son retour à la compétition cette année», a expliqué l'écurie italienne sur ses réseaux sociaux.

Après avoir décroché son septième titre mondial dans la catégorie reine fin septembre, la star des circuits, âgée de 32 ans, s’était blessée à l’épaule en chutant dès le premier tour du Grand Prix d'Indonésie le 5 octobre. Déséquilibré par l'Italien Marco Bezzecchi, l’Ibérique s’était relevé avec une fracture du coracoïde et des lésions ligamentaires qui, après une semaine d'immobilisation, ont finalement requis une opération.

Marc Marquez, qui a survolé la saison 2025 avec 11 victoires, avait déjà été annoncé indisponible pour les prochains rendez-vous, dont la Malaisie ce weekend, où il sera remplacé par l'Italien Michele Pirro, et le Portugal, théâtre de l'avant-dernier GP de l'année (7-9 novembre). Il avait déjà manqué le GP d'Australie dimanche dernier.