MotoGP : pourquoi Marc Marquez est-il forfait pour le reste de la saison ?

Sacré champion du monde fin septembre, Marc Marquez sera forfait pour le reste de la saison de MotoGP, a annoncé jeudi son équipe Ducati.
Un forfait de marque. L’Espagnol Marc Marquez, déjà sacré champion du monde, sera forfait pour le reste de la saison de MotoGP, a annoncé jeudi son équipe Ducati. Il souffre de l'épaule droite après une chute.
➡️ The 2025 MotoGP season is over for @marcmarquez93
More info here:
📝 https://t.co/Wwr0lgmEXN#ForzaDucati#DucatiLenovoTeampic.twitter.com/CUpFSBCwg4
— Ducati Corse (@ducaticorse) October 23, 2025
«Marc devra passer quatre semaines avec le bras complètement immobilisé avant de commencer sa rééducation, il est donc impossible d'envisager son retour à la compétition cette année», a expliqué l'écurie italienne sur ses réseaux sociaux.
Après avoir décroché son septième titre mondial dans la catégorie reine fin septembre, la star des circuits, âgée de 32 ans, s’était blessée à l’épaule en chutant dès le premier tour du Grand Prix d'Indonésie le 5 octobre. Déséquilibré par l'Italien Marco Bezzecchi, l’Ibérique s’était relevé avec une fracture du coracoïde et des lésions ligamentaires qui, après une semaine d'immobilisation, ont finalement requis une opération.
Marc Marquez, qui a survolé la saison 2025 avec 11 victoires, avait déjà été annoncé indisponible pour les prochains rendez-vous, dont la Malaisie ce weekend, où il sera remplacé par l'Italien Michele Pirro, et le Portugal, théâtre de l'avant-dernier GP de l'année (7-9 novembre). Il avait déjà manqué le GP d'Australie dimanche dernier.