MotoGP : pourquoi Marc Marquez est-il forfait pour le reste de la saison ?

Marc Marquez a décroché son septième titre mondial. [Gold and Goose / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Sacré champion du monde fin septembre, Marc Marquez sera forfait pour le reste de la saison de MotoGP, a annoncé jeudi son équipe Ducati.

Un forfait de marque. L’Espagnol Marc Marquez, déjà sacré champion du monde, sera forfait pour le reste de la saison de MotoGP, a annoncé jeudi son équipe Ducati. Il souffre de l'épaule droite après une chute.

«Marc devra passer quatre semaines avec le bras complètement immobilisé avant de commencer sa rééducation, il est donc impossible d'envisager son retour à la compétition cette année», a expliqué l'écurie italienne sur ses réseaux sociaux.

Après avoir décroché son septième titre mondial dans la catégorie reine fin septembre, la star des circuits, âgée de 32 ans, s’était blessée à l’épaule en chutant dès le premier tour du Grand Prix d'Indonésie le 5 octobre. Déséquilibré par l'Italien Marco Bezzecchi, l’Ibérique s’était relevé avec une fracture du coracoïde et des lésions ligamentaires qui, après une semaine d'immobilisation, ont finalement requis une opération.

Le Grand Prix de Malaisie fait partie des trois derniers de la saison.
Sur le même sujet MotoGP : le programme TV complet du Grand Prix de Malaisie Lire

Marc Marquez, qui a survolé la saison 2025 avec 11 victoires, avait déjà été annoncé indisponible pour les prochains rendez-vous, dont la Malaisie ce weekend, où il sera remplacé par l'Italien Michele Pirro, et le Portugal, théâtre de l'avant-dernier GP de l'année (7-9 novembre). Il avait déjà manqué le GP d'Australie dimanche dernier.

MotoGP Marc Marquez Sports mécaniques Sport

MotoGP : le programme TV complet du Grand Prix de Malaisie
Marc Marquez est déjà assuré de son 7e titre de champion du monde en MotoGP.
MotoGP : le classement complet des pilotes après la victoire de Raul Fernandez au Grand Prix d'Australie
Le Grand Prix d'Australie aura lieu sur le circuit de Phillip Island.
MotoGP : le programme TV complet du Grand Prix d’Australie

