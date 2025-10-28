Toute l’actu en direct 24h/24
France-Allemagne, demi-finale retour de la Ligue des nations : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Les Bleues vont devoir renverser la tendance pour se hisser en finale. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

L’équipe de France féminine affronte l’Allemagne, ce mardi 28 octobre, en demi-finale retour de la Ligue des nations à Caen.

Il va falloir sortir le grand jeu. L’équipe de France féminine, battue (1-0) à l’aller, va tenter de renverser la tendance contre l’Allemagne ce mardi à Caen en demi-finale retour de la Ligue des nations.

Face aux joueuses qui les avaient éliminé en quart de finale de l’Euro (1-1, tab 6-5), les filles de Laurent Bonadei devront retrouver leur capacité à mettre du rythme. «Lorsqu'on arrivera à imposer de nouveau notre jeu, on pourra leur faire mal. Mardi, ça se jouera sur l'efficacité», a confié Oriane Jean-François face à la presse.

Privée de Marie-Antoinette Katoto, les Tricolores vont pouvoir compter sur le retour de Sakina Karchaoui et la capitaine Griedge Mbock. «Probablement, l'apport de Sakina, qui a un gros volume de jeu, va nous donner un coup de main et créer du lien entre la défense et l'attaque», a aussitôt espéré vendredi Laurent Bonadei, qui pourrait se retrouver sous pression en cas de nouvel échec mardi, malgré un contrat qui court jusqu'à la Coupe du monde 2027.

Programme TV

France-Allemagne
Demi-finale de Ligue des nations
Mardi 28 octobre
21h10 sur W9

