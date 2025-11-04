Toute l’actu en direct 24h/24
Ligue des champions : pourquoi Max Dowman est-il entré dans l’histoire de la compétition lors de Slavia Prague-Arsenal ?

Max Dowman, jeune joueur du club anglais d’Arsenal, est entré dans l’histoire de la Ligue des champions ce mardi contre le Slavia Prague.

Belle soirée pour les Gunners. Lors de la victoire d'Arsenal sur la pelouse du Slavia Prague (0-3), mardi en Ligue des champions, Max Dowman, entré en jeu à la 73e minute, est devenu le plus jeune joueur à disputer une rencontre de la prestigieuse compétition européenne.

Né en 2009 à Chemsford, le milieu de terrain d’Arsenal, qui a donc joué en C1 à 15 ans et 308 jours, fêtera en effet son 16e anniversaire le 31 décembre.

Il bat le record établi par l'attaquant allemand Youssoufa Moukoko, qui avait disputé un match du Borussia Dortmund sur la pelouse du Zénit Saint-Petersbourg en 2020 à l'âge de 16 ans et 18 jours.

En août dernier, Max Dowman était devenu le deuxième plus jeune joueur de Premier League, à 15 ans et 234 jours, lors de la victoire (5-0) d'Arsenal contre Leeds. Un record détenu par son coéquipier, Ethan Nwaneri, qui avait effectué ses débuts dans le championnat d'Angleterre en 2022 à 15 ans et 181 jours.

