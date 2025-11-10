Formule 1 : une étonnante passion méconnue d’Ayrton Senna dévoilée lors d’un vente aux enchères

Décédé le 1er mai 1994, l’ex-champion du monde de Formule 1 Ayrton Senna avait une passion que le grand public ne connaissait pas forcément.

Lorsqu’il ne pilotait pas sa Formule 1, Ayrton Senna aimait aussi piloter des avions. Mais pas n’importe lesquels... Décédé en 1994, le triple champion du monde était un grand fan d’avions radiocommandés.

Une passion dévoilée au grand jour lors d’une vente enchères, réalisée actuellement par Catawiki, du Senna Speed, un modèle réduit d’avion de voltige construit par Hanno Prettner pour Ayrton Senna lui-même en 1987. L’appareil a été piloté exclusivement par le champion, signé de sa main, et accompagné d’une provenance certifiée par son créateur.

Crédit photo : Catawiki

«Les signatures originales d’Ayrton Senna sont véritablement rares, a indiqué Marc Jans expert en objets de sport. Sa disparition en 1994 rend leur nombre limité et les exemplaires de qualité dont l’origine est établie deviennent de plus en plus difficiles à trouver. Associez cela à un avion de voltige conçu pour et piloté uniquement par Senna : cette combinaison est tout simplement inédite.»

Ce modèle unique, qui est resté en état de vol et comprend sa radiocommande d’origine, est estimé à 50.000 euros. La vente s’achève le 14 novembre.