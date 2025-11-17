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Equipe de France : voici quand Didier Deschamps dévoilera sa liste des joueurs retenus pour la Coupe du monde 2026

Didier Deschamps disputera sa dernière compétition à la tête de l'équipe de France. Didier Deschamps disputera sa dernière compétition à la tête de l'équipe de France. [Baptiste Fernandez/Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Avec Didier Deschamps à sa tête, l’équipe de France participera à la Coupe du monde 2026, qui sera organisée l’été prochain au Canada, aux Etats-Unis et au Mexique.

Elle sera une nouvelle fois au rendez-vous. Comme à chaque édition depuis 1998, l’équipe de France participera à la Coupe du monde 2026, qui sera organisée l’été prochain au Canada, aux Etats-Unis et au Mexique. La dernière pour Didier Deschamps sur le banc des Bleus. A la tête de la sélection française depuis 2012, il quittera son poste à l’issue de la compétition.

Et pour ce rendez-vous de l’autre côté de l’Atlantique, l’ancien entraîneur de Monaco, la Juventus Turin ou encore de Marseille devra constituer un groupe de 26 joueurs. Un groupe qui sera connu dans six mois puisqu'il dévoilera sa liste dans le courant du mois de mai. «Ce sera la deuxième quinzaine de mai», a indiqué Didier Deschamps, dimanche, dans Téléfoot, tout en assurant avoir une date en tête.

«Le 17 mai, ce sera la fin des championnats de France et d'Allemagne. La liste, ce sera plutôt mi-mai que fin mai», a-t-il précisé après le succès décroché à Bakou contre l'Azerbaïdjan lors du dernier match des éliminatoires (1-3).

La Coupe du monde 2026 aura 48 participants pour la première fois de l'histoire.
Sur le même sujet Coupe du monde 2026 : la liste de tous les pays qualifiés Lire

Si certains joueurs sont déjà quasiment assurés de faire le voyage, quelques places sont encore à prendre dans tous les secteurs. Et les prétendants ont à peine quelques mois pour convaincre le sélectionneur de les emmener en Amérique. 

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