Rugby : voici la liste des nommés pour le titre de joueur de l’année, dont un Français

La liste des finalistes pour le titre de joueur de l’année 2025 a été dévoilée ce mardi par World Rugby. Un Français figure parmi eux.

Un Tricolore élu ? Ce mardi 18 novembre, la fédération internationale World Rugby a dévoilé la liste des quatre finalistes pour le trophée de joueur de l’année 2025. On y retrouve l’ailier du XV de France et de l’Union Bordeaux-Bègles Louis Bielle-Biarrey.

Sacré meilleur joueur du dernier Tournoi des 6 Nations et meilleur international français de la saison, le Bordelais s’est offert le luxe d’égaler le record du nombre d'essais marqués lors d'une édition du Tournoi des 6 nations en début d’année.

In a class of their own… but who will be crowned World Rugby's Men's 15s Player of the Year? 🏆#WorldRugbyAwardspic.twitter.com/Z7RqAktFzA — World Rugby (@WorldRugby) November 18, 2025

Mais la concurrence est rude puisque face à lui il y a trois Sud-africains : le troisième ligne Pieter-Steph du Toit, tenant du titre, le talonneur Malcolm Marx et le pilier Ox Nche.

Dans les autres catégories le Néo-Zélandais Fabian Holland, le Sud-Africain Ethan Hooker, l'Anglais Henry Pollock et l'Australien Joseph-Aukuso Suaalii sont en lice pour le titre de révélation de l'année.

Le prix pour l'essai de l'année se jouera entre l'Argentin Santiago Cordero, le Chilien Santiago Pedrero, le Fidjien Lekima Tagitagivalu et le Néo-Zélandais Tupou Vaa'i, pour une réalisation contre le XV de France en juillet.

Le résultat sera dévoilé le 22 novembre, après les test-matchs d’automne. Une cérémonie se tiendra pour décerner ces trois prix, et le quinze de l'année sera dévoilé par la même occasion.