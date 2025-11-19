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Coupe du monde 2026 : voici les qualifiés pour les barrages intercontinentaux

Les barrages intercontinentaux auront lieu en mars 2026. [SUSA / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Les barrages intercontinentaux de la Coupe du monde 2026 verront six équipes s'affronter pour deux places en mars prochain.

Qui bénéficiera des deux sésames pour la Coupe du monde 2026 ? En mars prochain, les barrages intercontinentaux auront lieu, a priori au Mexique. Ce tournoi rassemblera une sélection par confédération (deux pour la zone Concacaf), à l’exception de l’UEFA (Zone Europe), qui aura ses propres barrages. 

Zone Afrique

RD Congo

Zone Amérique du Sud

Bolivie

Zone Amérique du Nord, Centrale et Caraïbes

Suriname et Jamaïque

Zone Océanie

Nouvelle-Calédonie

Zone Asie

Irak

Coupe du monde 2026Football

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