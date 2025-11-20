Coupe du monde 2026 : voici le tirage complet des barrages européens

Le tirage au sort des barrages européens pour la Coupe du monde 2026 a eu lieu ce jeudi 20 novembre.

Ils connaissent leurs adversaires. Le tirage au sort des barrages de la zone Europe a eu lieu ce jeudi. Seize équipes sont concernées : les 12 meilleurs deuxièmes des éliminatoires du Mondial et les 4 vainqueurs de groupes de la Ligue des nations les mieux classés.

Les 16 sélections participantes ont été réparties dans quatre tableaux de quatre équipes. Chaque tableau comprend deux demi-finales opposant une équipe tête de série et une équipe non tête de série. Les vainqueurs des demi-finales s’affrontent en finale pour déterminer les 4 derniers représentants de l’UEFA à la Coupe du Monde 2026.

Le detail des barrages européens

Tableau A :

Demi-finale 1 : Italie - Irlande du Nord

Demi-finale 2 : Pays de Galles - Bosnie-Herzégovine

Finale : Pays de Galles ou Bosnie-Herzégovine - Italie ou Irlande du Nord

Tableau B :

Demi-finale 3 : Ukraine - Suède

Demi-finale 4 : Pologne - Albanie

Finale : Ukraine ou Suède - Pologne ou Albanie

Tableau C :

Demi-finale 5 : Turquie - Roumanie

Demi-finale 6 : Slovaquie - Kosovo

Finale : Slovaquie ou Kosovo - Turquie ou Roumanie

Tableau D :

Demi-finale 7 : Danemark - Macédoine du Nord

Demi-finale 8 : Tchéquie - République d’Irlande

Finale : Tchéquie ou République d’Irlande - Danemark ou Macédoine du Nord

Les rencontres auront en lieu en mars du 23 au 31.