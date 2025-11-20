Droits TV : Canal+ conserve l’intégralité de la Ligue des champions, de la Ligue Europa et de la Ligue Conférence jusqu’en 2031

Ce jeudi 20 novembre, Canal+ a confirmé avoir conservé l’intégralité des droits TV des Coupes d’Europe pour le territoire français, dont celles de la Ligue des champions, pour la période 2027-2031.

Le meilleur du football reste chez Canal+. La chaîne cryptée a conservé ce jeudi l’intégralité des droits TV des Coupes d’Europe pour le territoire français, dont celles de la Ligue des champions, pour la période 2027-2031.

On a joué les prolongations et… la Champions League reste sur Canal+ jusqu’en 2031. 100% des compétitions européennes. On a tout renouvelé. Oui tout. On ne sait pas encore qui va gagner la Ligue des Champions, mais on sait déjà où on va la regarder #lemeilleurdufootestsurCanal — Maxime Saada (@maxsaada) November 20, 2025

«Je suis très heureux de vous annoncer que, après deux tours d’appel d’offres, nous venons de remporter en exclusivité et en intégralité les droits de l’UEFA Champions League, de l’UEFA Europa League et de l’UEFA Conference League, en France et pour 4 nouvelles saisons, de 2027/2028 à 2030/2031», a confié Maxime Saada, le président du directoire de Canal+.

la totalité de la compétition de la C1

Le diffuseur historique de la C1 va continuer de retransmettre la totalité de la compétition dont les deux meilleures affiches de chaque journée de la Ligue des champions, celle du mardi et celle du mercredi, ainsi que la finale de la compétition, qui doit également être diffusée en clair.

Canal+ va également continuer de diffuser les deux autres Coupes européennes : la Ligue Europa et la Ligue Conférence. Mais également la diffusion de la Supercoupe d'Europe, la Youth League, des résumés de matches et des extraits sur les réseaux sociaux.

Pour rappel, l’offre sport de Canal+ comporte l’intégralité de la Premier League jusqu’en 2028, les deux meilleures affiches de l’Arkema Première Ligue jusqu’en 2029, le meilleur des sports mécaniques avec la Formule 1 et le MotoGP jusqu’en 2029 et l’intégralité du TOP 14 et de la PRO D2 jusqu’en 2032, mais aussi les plus grands tournois de golf ou d’autres disciplines comme le MMA et le padel.