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Droits TV : Canal+ conserve l’intégralité de la Ligue des champions, de la Ligue Europa et de la Ligue Conférence jusqu’en 2031

CANAL+ conforte son statut de premier diffuseur mondial des compétitions européennes de football. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Ce jeudi 20 novembre, Canal+ a confirmé avoir conservé l’intégralité des droits TV des Coupes d’Europe pour le territoire français, dont celles de la Ligue des champions, pour la période 2027-2031.

Le meilleur du football reste chez Canal+. La chaîne cryptée a conservé ce jeudi l’intégralité des droits TV des Coupes d’Europe pour le territoire français, dont celles de la Ligue des champions, pour la période 2027-2031.

«Je suis très heureux de vous annoncer que, après deux tours d’appel d’offres, nous venons de remporter en exclusivité et en intégralité les droits de l’UEFA Champions League, de l’UEFA Europa League et de l’UEFA Conference League, en France et pour 4 nouvelles saisons, de 2027/2028 à 2030/2031», a confié Maxime Saada, le président du directoire de Canal+.

la totalité de la compétition de la C1

Le diffuseur historique de la C1 va continuer de retransmettre la totalité de la compétition dont les deux meilleures affiches de chaque journée de la Ligue des champions, celle du mardi et celle du mercredi, ainsi que la finale de la compétition, qui doit également être diffusée en clair.

Canal+ va également continuer de diffuser les deux autres Coupes européennes : la Ligue Europa et la Ligue Conférence. Mais également la diffusion de la Supercoupe d'Europe, la Youth League, des résumés de matches et des extraits sur les réseaux sociaux.

Arsenal a terminé en tête du classement avec huit victoires en autant de rencontres.
Sur le même sujet Ligue des champions 2025-2026 : le classement complet après la 8e et dernière journée Lire

Pour rappel, l’offre sport de Canal+ comporte l’intégralité de la Premier League jusqu’en 2028, les deux meilleures affiches de l’Arkema Première Ligue jusqu’en 2029, le meilleur des sports mécaniques avec la Formule 1 et le MotoGP jusqu’en 2029 et l’intégralité du TOP 14 et de la PRO D2 jusqu’en 2032, mais aussi les plus grands tournois de golf ou d’autres disciplines comme le MMA et le padel.

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