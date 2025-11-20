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France-Australie, 3e match de la tournée d’automne : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

La rencontre contre l'Australie sera très importante pour le XV de France. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le XV de France reçoit l’Australie, ce samedi 22 novembre au stade de France, pour le dernier des trois test-matchs de la tournée d’automne.

Terminer sur une bonne note. Après la défaite initiale contre l’Afrique du Sud (32-17) et lavictoire poussive face aux Fidjiens (34-21), le XV de France accueille ce samedi l’Australie pour son troisième et dernier match de la tournée d’automne. Un match qui se disputera à Saint-Denis, au stade de France.

En plus de montrer un beau visage, les hommes de Fabien Galthié devront aussi l’emporter en vue du tirage au sort des poules de la Coupe du monde 2027 (3 décembre). En cas de défaite contre les Wallabies, ils pourraient en effet perdre leur statut de tête de série.

Actuellement cinquièmes alors que les Australiens sont septièmes derrière l’Argentine, les Bleus ne doivent pas s’incliner par plus de 15 points d’écart pour ne pas être dépasser par leurs adversaires.

Le XV de France a été renversé par l'Afrique du Sud avant de battre les Fidji et l'Australie.
Sur le même sujet Rugby : les résultats complets de la tournée d’automne du XV de France Lire

Programme TV

France-Australie

3e test-match d'automne

Samedi 22 novembre

21h10 sur TF1

XV de FranceRugbySportQuelle heure quelle chaîne

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