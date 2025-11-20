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«Je t'aime mon frère» : Kylian Mbappé félicite Achraf Hakimi, désigné Ballon d’or africain

Kylian Mbappé et Achraf Hakimi ont évolué pendant plusieurs saisons ensemble au PSG. Kylian Mbappé et Achraf Hakimi ont évolué pendant plusieurs saisons ensemble au PSG. [DeFodi Images / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Kylian Mbappé a chaleureusement félicité son ami et ancien coéquipier au PSG Achraf Hakimi, qui s’est vu décerner le Ballon d’or africain 2025.

Ils ne sont plus coéquipiers, mais ils restent de grands amis. Kylian Mbappé a chaleureusement félicité Achraf Hakimi pour son Ballon d’or africain 2025. «Love you bro (je t’aime mon frère, ndlr). Le roi d’Afrique, bravo mon frère ! Une récompense plus que méritée !», a posté, dans une story sur son compte Instagram, le capitaine de l’équipe de France, qui doit reprendre l’entraînement vendredi avec le Real Madrid après avoir effectué une escapade de quelques jours à Dubaï.

Le latéral marocain est, lui, toujours blessé à cheville, après un violent tacle par derrière du joueur du Bayern Munich Luis Diaz en Ligue des champions. Le défenseur du PSG, qui a devancé Mohamed Salah et à Victor Osimhen, a d’ailleurs récupéré son trophée à cloche-pied et avec une botte de protection à la jambe. Et il a entièrement mérité sa récompense au regard de sa saison avec le club de la capitale.

Très influent dans le jeu parisien et le système mis en place par Luis Enrique, Il a grandement participé au sacre mémorable de son équipe en Ligue des champions. Il s'est notamment distingué en marquant à plusieurs reprises, notamment en quart de finale face à Aston Villa, en demi-finale contre Arsenal et en ouvrant le score lors de la finale face à l’Inter Milan (5-0).

Sur le même sujet Ballon d’Or Africain : l'international marocain Achraf Hakimi sacré, découvrez le palmarès complet Lire

Il est aussi un joueur essentiel de l’équipe du Maroc, qui reste sur un incroyable série de 18 victoires consécutives. Et il est actuellement engagé dans une véritable course contre-la-montre pour pouvoir participer à la CAN avec les Lions de Atlas, qui organisent cette 35e édition (21 décembre-18 janvier).

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