UFC : la terrifiante soumission d'Arman Tsarukyan sur Dan Hooker (vidéo)

Le main-event de l'UFC Qatar s'est soldé par une magnifique soumission d'Arman Tsarukyan sur Dan Hooker. Après sa victoire, l'Arménien a pris le micro pour call-out le champion de sa catégorie, Ilia Topuria.

Une victoire nette et sans bavure. Arman Tsarukyan a dominé de la tête et des épaules son combat contre Dan Hooker, ce samedi soir lors de l'UFC Qatar. Après l'annulation de son combat face à Islam Makhachev en janvier dernier, l'Arménien se devait de sortir une prestation de haut vol pour se racheter auprès de l'UFC. C'est chose faite avec une superbe soumission placée dans le 2e round.

La soumission bras-tête d’Arman Tsarukyan sur Dan Hooker. 🤯



Une MASTERCLASS de l’arménien. 🧨#UFCQatarpic.twitter.com/uYsoH9KBZK — La Sueur (@LaSueur_off) November 22, 2025

A la suite de sa victoire, le combattant arménien qui reste sur cinq victoires de suite a call-out le champion de sa division de poids, Ilia Topuria. Il a même annoncé être prêt pour revenir dans l'octogone dès le mois de janvier.