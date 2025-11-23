Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Tennis : combien l'Italie va-t-elle toucher après avoir remporté la Coupe Davis ?

L'équipe d'Italie s’est offert ce dimanche à Bologne sa troisième Coupe Davis d'affilée. [REUTERS/Guglielmo Mangiapane]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

L’Italie, privée de Jannik Sinner, a remporté dimanche à Bologne sa troisième Coupe Davis d'affilée, la quatrième de son histoire, grâce à une victoire 2-0 contre l'Espagne en finale. 

Et de trois ! L'équipe d'Italie s’est offert ce dimanche, à Bologne, sa troisième Coupe Davis d'affilée, la quatrième de son histoire grâce à sa victoire contre l’Espagne (2-0). Flavio Cobolli a apporté le point décisif à la sélection italienne en battant en trois sets l'Espagnol Jaume Munar. Dans l'après-midi, Matteo Berrettini avait apporté le premier point aux siens en dominant Pablo Carreno.

Déjà victorieuse 2-0 de l'Autriche mercredi en quart de finale, et de la Belgique sur le même score vendredi en demi-finale, l'Italie n'a pas perdu le moindre match durant la phase finale, disputée pour la première fois sur ses terres après plusieurs éditions à Malaga (Espagne). Aucun pays n'avait gagné trois années de suite le Saladier d'argent depuis les Etats-Unis, vainqueurs de cinq éditions consécutives entre 1968 et 1972, de cette prestigieuse compétition de tennis.

Avec ce succès, les Italiens vont toucher 2 millions de dollars (1,7 million d’euros). Les Espagnols recevront un chèque d’1,5 million de dollars (1,3 million d’euros).

Corentin Moutet s'est incliné contre Raphaël Collignon en Coupe Davis.
Sur le même sujet «Si un de mes joueurs faisait ça, je lui pète la gueule» : la drôle de sortie du capitaine de la Belgique après le loupé de Corentin Moutet en Coupe Davis Lire

Le prize money de la Coupe Davis 2025

Vainqueur : 2 millions de dollars (1,7 million d’euros)
Finaliste : 1,5 million de dollars (1,3 million d’euros)
Demi-finalistes : 750.000 dollars (646.500 euros)
Quart-finalistes : 500.000 dollars (431.000 euros)

TennisCoupe DavisSport

À suivre aussi

Roland-Garros 2026 : Diana Shnaider élimine la n°1 mondiale Aryna Sabalenka et affrontera en demi-finale Maja Chwalinska issue des qualifications
Marta Kostyuk est la première joueuse ukrainienne à se qualifier pour les demi-finales à Roland-Garros.
«Tant de personnes sont décédées» : l’Ukrainienne Marta Kostyuk en larmes après sa qualification pour les demi-finales de Roland-Garros (vidéo)
Roland-Garros : le sacre peut-il échapper à Alexander Zverev ?

Ailleurs sur le web

Dernières actualités