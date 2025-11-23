Tennis : combien l'Italie va-t-elle toucher après avoir remporté la Coupe Davis ?

L’Italie, privée de Jannik Sinner, a remporté dimanche à Bologne sa troisième Coupe Davis d'affilée, la quatrième de son histoire, grâce à une victoire 2-0 contre l'Espagne en finale.

Et de trois ! L'équipe d'Italie s’est offert ce dimanche, à Bologne, sa troisième Coupe Davis d'affilée, la quatrième de son histoire grâce à sa victoire contre l’Espagne (2-0). Flavio Cobolli a apporté le point décisif à la sélection italienne en battant en trois sets l'Espagnol Jaume Munar. Dans l'après-midi, Matteo Berrettini avait apporté le premier point aux siens en dominant Pablo Carreno.

Déjà victorieuse 2-0 de l'Autriche mercredi en quart de finale, et de la Belgique sur le même score vendredi en demi-finale, l'Italie n'a pas perdu le moindre match durant la phase finale, disputée pour la première fois sur ses terres après plusieurs éditions à Malaga (Espagne). Aucun pays n'avait gagné trois années de suite le Saladier d'argent depuis les Etats-Unis, vainqueurs de cinq éditions consécutives entre 1968 et 1972, de cette prestigieuse compétition de tennis.

Avec ce succès, les Italiens vont toucher 2 millions de dollars (1,7 million d’euros). Les Espagnols recevront un chèque d’1,5 million de dollars (1,3 million d’euros).

Le prize money de la Coupe Davis 2025

Vainqueur : 2 millions de dollars (1,7 million d’euros)

Finaliste : 1,5 million de dollars (1,3 million d’euros)

Demi-finalistes : 750.000 dollars (646.500 euros)

Quart-finalistes : 500.000 dollars (431.000 euros)