Ligue des champions : le PSG se reprend contre Tottenham (5-3) et remonte sur le podium

Avec un triplé de Vitinha, le PSG s'est imposé face à Tottenham (5-3), mercredi soir, lors de la 5e journée de la Ligue des champions et prend la deuxième place du classement.

Un feu d’artifice au Parc des Princes. Battu par le Bayern Munich lors de la précédente journée, le PSG a repris sa marche en avant en battant Tottenham (5-3) ce mercredi lors de la 5e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions.

Mené deux fois, après des buts de Richarlison (35e) et de Randal Kolo Muani (50e), le PSG est revenu au score par Vitinha (45e et 53e). Le club parisien a ensuite pris le large grâce à Fabian Ruiz (59e), Pacho (65e) et Vitinha (76e s.p.). A noter que Kolo Muani, prêté par Paris à Tottenham, a signé un doublé (72e).

"On a une équipe qui ne lâche rien" 💪



La satisfaction de Marquinhos après la victoire du PSG face à Tottenham, 5-3 🫨#PSGTOT | #UCLpic.twitter.com/k0qIxEsMEz — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 26, 2025

Cette victoire aux hommes de Luis Enrique de remonter sur le podium de la phase de ligue (3es avec 12 points). Une bonne nouvelle après la dernière journée cauchemardesque qui avait vu le Bayern Munich venir s’imposer au Parc des Princes conjugué à la terrible blessure d’Achraf Hakimi après un tacle dangereux de Luis Diaz.

Ce succès rapproche plus que jamais le club parisien d’une place dans le top 8 directement qualificatif pour les huitièmes de finale. Prochain match, un déplacement chez l’Athlétic Bilbao, le 10 décembre.