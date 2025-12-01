Hippisme : un jockey chute lourdement après avoir reçu un coup de tête d’un cheval (vidéo)

En Nouvelle-Zélande ce week-end, un jockey a lourdement chuté à quelques mètres de la ligne d’arrivée d’une course hippique, après avoir été heurté par le cheval d'un concurrent.

Une scène impressionnante. Ce week-end, lors du Wellington Stakes, une célèbre course de chevaux à Otaki en Nouvelle-Zélande, le jockey Masa Hashizume a été désarçonné à quelques mètres de la ligne d'arrivée par un coup de tête du cheval d’un concurrent.

UNBELIEVABLE: what a way to lose a stakes race just now at Ōtaki.

Horse and jockey okay….punters, not so much!! pic.twitter.com/gGQEjfhK2W — Michael Guerin (@GuerinSports) November 30, 2025

Celui qui drivait Tulsa King a été déséquilibré et a violemment heurté le sol. Heureusement, aucun cheval ne l’a touché alors qu’il était au sol.

Pris en charge par les secours, Masa Hashizume a toutefois pu participer à la dernière course du programme d’Otaki.

D’après le Racingpost, le manager de Tulsa King, arrivé deuxième, a demandé l'inversion du classement, mais la requête a été rejetée par les commissaires après enquête.