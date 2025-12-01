Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Hippisme : un jockey chute lourdement après avoir reçu un coup de tête d’un cheval (vidéo)

La scène s'est déroulée lors du Wellington Stakes, une célèbre course de chevaux à Otaki en Nouvelle-Zélande. [PA Images / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

En Nouvelle-Zélande ce week-end, un jockey a lourdement chuté à quelques mètres de la ligne d’arrivée d’une course hippique, après avoir été heurté par le cheval d'un concurrent.

Une scène impressionnante. Ce week-end, lors du Wellington Stakes, une célèbre course de chevaux à Otaki en Nouvelle-Zélande, le jockey Masa Hashizume a été désarçonné à quelques mètres de la ligne d'arrivée par un coup de tête du cheval d’un concurrent.

Celui qui drivait Tulsa King a été déséquilibré et a violemment heurté le sol. Heureusement, aucun cheval ne l’a touché alors qu’il était au sol.

Pris en charge par les secours, Masa Hashizume a toutefois pu participer à la dernière course du programme d’Otaki.

Monté par Mickaël Barzalone, Calandagan (au centre) est devenu le premier Français à remporter la Japan Cup depuis 1987.
Sur le même sujet Hippisme : combien le cheval Calandagan va-t-il toucher après son sacre à la Japan Cup 2025 ? Lire

D’après le Racingpost, le manager de Tulsa King, arrivé deuxième, a demandé l'inversion du classement, mais la requête a été rejetée par les commissaires après enquête. 

HippismeVidéoSportCheval

À suivre aussi

Prix d'Amérique 2026 : le classement final complet après la victoire d'Hokkaido Jiel
Hippisme : le trotteur français Hokkaido Jiel remporte le Prix d'Amérique 2026
Le Prix d'Amérique a lieu sur la piste de l’hippodrome de Paris-Vincennes.
Prix d’Amérique 2026 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Ailleurs sur le web

Dernières actualités