Rugby : un joueur de La Rochelle écope du carton rouge le plus rapide de l’histoire du Top 14 (vidéo)

Le joueur de La Rochelle Antoine Hastoy a écopé, dimanche soir, du carton rouge le plus rapide de l’histoire du Top 14 lors de la défaite à Pau (53-33).

Un triste record. Antoine Hastoy a écopé, dimanche soir, du carton rouge le plus rapide de l’histoire du Top 14 lors de la défaite de La Rochelle sur la pelouse de Pau en clôture de la 11e journée (53-33). Le demi d’ouverture rochelais a été exclu après seulement 34 secondes de jeu pour un geste très dangereux.

34 SECONDES DE JEU ET DÉJÀ UN CARTON ROUGE 😳#SPSRpic.twitter.com/Tz0ZkSEAsc — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) November 30, 2025

A la retombée d’une longue chandelle, il a tendu sa jambe droite et mis son pied dans le visage d’Aaron Grandidier-Nkanang. «Je vois un jeu déloyal parce que le 10 jaune tend la jambe en direction du vert. Pour moi, c’est un haut degré de danger parce qu’il touche directement le visage. Je suis sur carton rouge, on est d’accord ?», a indiqué l’arbitre de la rencontre à ses assistants-vidéos présents dans le car régie.

Il a ensuite fait part de sa décision à Antoine Hastoy. «Vous tendez la jambe délibérément dans le visage», a expliqué Jérémy Rozier à l’ancien joueur de la section paloise, quelque peu surpris par cette décision. Tout comme son manager Ronan O’Gara, qui ne s’est pas privé de le faire savoir. «Je ne veux pas vous entendre, ma décision est prise. Si je vous entends une autre fois, je vous envoie en tribunes», lui a lancé l’arbitre.

Et Ronan O’Gara a finalement assisté à la fin de la rencontre des tribunes du stade du Hameau après avoir lui aussi été exclu pour s’être à nouveau plaint de l’arbitrage en seconde période. Comme Antoine Hastoy, l’Irlandais devra également passer devant la commission de discipline.

Avec cette 3e défaite consécutive, la 6e de la saison, La Rochelle pointe à la 10e place du classement. De son côté, Pau a confirmé son très bon début d'exercice et consolidé sa surprenante place de dauphin derrière le Stade Toulousain.