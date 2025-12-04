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MMA : pourquoi une plainte pour agression sexuelle contre Conor McGregor a-t-elle été retirée ?

L'Irlandais avait nié tout mauvais comportement en marge d'un match de la finale NBA du Miami Heat en juin 2023. [Sportsfile / Icon Sport]
Par CNEWS avec AFP
Publié le

Conor McGregor, légende de l’UFC, a vu le retrait cette semaine d'une plainte d’une Américaine à son égard pour agression sexuelle en marge d'un match de basket à Miami en 2023.

Une affaire en moins. Conor McGregor, qui a connu plusieurs ennuis judiciaires ces derniers temps, a vu cette semaine le retrait par une Américaine d’une plainte à son égard pour agression sexuelle en marge d’un match de basket à Miami en 2023. Les avocats de la plaignante ont déposé une demande de retrait de plainte mardi devant un tribunal floridien.

Âgé de 37 ans, «The Notorious» avait nié tout mauvais comportement en marge d'un match de la finale NBA du Miami Heat en juin 2023 envers cette femme âgée de 49 ans, présentée dans la plainte initiale comme cadre supérieure à Wall Street. Le parquet avait déjà refusé de poursuivre Conor McGregor dans cette affaire.

Il n'a plus combattu depuis 2021

Conor McGregor avait par ailleurs été condamné en novembre 2024 au civil en Irlande dans une affaire de viol, perdant son appel fin juillet et étant condamné à verser 250.000 dollars à une plaignante.

Immense star du MMA aux multiples ceintures de champion, l’Irlandais, qui n'a plus combattu depuis 2021, a été suspendu dix-huit mois pour avoir manqué trois contrôles antidopage en 2024, avait annoncé l'agence antidopage de l'organisation UFC en octobre. 

La suspension, antidatée à septembre 2024, mois de son dernier test manqué, lui permettrait de combattre à partir du 20 mars 2026, de quoi le laisser libre pour intégrer la soirée de combat du 14 juin, prévue à la Maison-Blanche pour le 80e anniversaire du président Donald Trump.

Sur le même sujet «Pour moi c’est un vrai tricheur» : l’accusation de Tom Aspinall contre Ciryl Gane après leur combat à l’UFC Lire

Cette figure de proue du mouvement anti-migrants en Irlande avait également retiré en septembre sa candidature pour l'élection présidentielle de son pays.

MMAUFCConor McGregorSportSports de combat

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