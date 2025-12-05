Coupe du Monde 2026 : la France hérite de la Norvège et du Sénégal, l'Allemagne, le Brésil et l'Angleterre pas non plus épargnés

L'équipe de France a hérité de l'un des groupes les plus relevés lors du tirage au sort de la Coupe du Monde, qui a eu lieu ce vendredi 5 décembre, à Washington.

La Coupe du Monde se précise. Au Kennedy Center de la capitale américaine, le décor de la prochaine messe du football mondial a été planté.

Au premier tour, l'équipe de France sera confrontée au Sénégal, à la Norvège et à un barragiste, qui sera l'Irak, la Bolivie ou le Suriname.

Les pays hôtes épargnés, certains cadors testés dès le premier tour

Pour cette 23e messe internationale du football, le premier pays en lice, le Mexique ouvrira quant à lui la compétition au stade de Mexico face à l'Afrique du Sud. Ils seront également opposés à la Corée du Sud et à un qualifié européen.

Le Canada jouera pour sa part la Suisse, le Qatar et un autre qualifié européen, tandis que les Etats-Unis aura un statut de favorite contre l'Australie, le Paraguay et un qualifié international.

Dans le groupe C, on retrouve l'équipe la plus titrée, le Brésil, avec 5 trophées à son actif (1958, 1962, 1970, 1994 et 2002) avec le Maroc, l'Ecosse et Haïti. L'Espagne a quant à elle hérité de l'Uruguay, alors que l'Allemagne fait partie d'un groupe homogène, constitué de l'Equateur, la Côte d'Ivoire et le petit poucet de ce tirage : Curaçao.

L'Angleterre, l'une des favorites de cette édition 2026, a également eu un tirage délicat. Elle sera opposée d'entrée à la Croatie, au Ghana et à Panama.

Les horaires précis des rencontres et l'ordre des matchs seront fixés au lendemain de ce tirage, samedi 6 décembre. Un délai supplémentaire est réservé aux organisateurs pour rendre la compétition digeste et équitable, notamment en raison des décalages horaires et des déplacements importants que pourront connaître certaines équipes.

Un show à l'américaine, Une cérémonie réussie

Kevin Hart, Ellie Klum à la présentation, un show exceptionnel d'Andrea Bocelli, une prestation non moins réussie de Robbie Williams et la présence des plus grandes figures mondiales, de la politique au sport, cette cérémonie voulait donner le ton d'une compétition qui s'annonce exceptionnelle. Au cours de la cérémonie, Donald Trump a par ailleurs reçu un titre honorifique, le premier «prix de la paix», comme nous vous le révélions plusieurs heures avant cet événement.

Andrea Bocelli a réalisé une performance remarquable en ouverture de cette cérémonie © REUTERS

«La plus grande coupe du monde de tous les temps, le plus grand rendez-vous de l'Histoire», comme l'a présenté Gianni Infantino en première partie de cérémonie, aura lieu du 11 juin au 19 juillet. Un nombre record de 48 équipes se disputeront une Coupe du Monde plus universelle que jamais. Avec un total de 12 groupes de 4 équipes, 104 rencontres jouées, notamment avec l'ajout de seizièmes de finale, ce mois de compétition aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada s'annonce particulièrement intense.