Football : un international guinéen endeuillé par le décès de sa femme

La femme d’Issiaga Sylla, défenseur international guinéen passé par le championnat de France, est décédée ce dimanche à la suite d’une maladie très courte.

Un véritable drame. Le footballeur international guinéen Issiaga Sylla, qui évolue dans le club grec de l’Astéras Triplois, a été victime a perdu sa femme, décédée ce dimanche 7 décembre à Tunis, comme l’a révélé la fédération guinéenne de football sur son site officiel.

«La Fédération guinéenne de football a appris avec une profonde tristesse le décès de Doussou Keita, épouse de notre capitaine Issiaga Sylla, peut-on lire sur le communiqué. Le décès est survenu à Tunis des suites d’une courte maladie. La Fédération Guinéenne de Football se tient à ses côtés en cette période difficile. Le Président de la Fédération Guinéenne de Football, les membres du Comité Exécutif, le Secrétaire Général ainsi que le personnel de l’administration, présentent leurs condoléances émues à Issiaga Sylla et à toute la famille du football guinéen.»

Ce dimanche, ses coéquipiers ont posé, unis, avec un maillot de Sylla et un message : «courage frère» écrit en français. De nombreux clubs français, dont ses anciens, ont publié des messages sur leurs réseaux sociaux.

«Le club adresse son soutien le plus sincère à son ancien joueur Issiaga Sylla, touché par la perte tragique de son épouse, a posté le Toulouse FC sur X. Nous pensons à lui et ses proches dans cette épreuve.» De son côté, Montpellier a écrit : «Ce soir nous pensons très fort à Issiaga Sylla qui traverse un drame personnel ainsi qu’à sa petite fille et leur famille. Courage Issiaga.»