Ligue des champions : victoires précieuses pour l'OM contre l'Union Saint-Gilloise et Monaco contre Galatasaray

L'OM et Monaco se sont respectivement imposés contre l'Union Saint-Gilloise (2-3) et Galatasaray (1-0), ce mardi lors de la 6e journée de la Ligue des champions.

Union Saint-Gilloise - OM (2-3)

L’OM, mené au score tôt dans le match, a renversé l'Union Saint-Gilloise en s'imposant (3-2) mardi à Bruxelles et peut croire aux barrages de la Ligue des champions alors qu’il restera deux rencontres à jouer en janvier (Liverpool et Bruges).

Et comme souvent en C1 cette saison, les hommes de Roberto De Zerbi ont été cueilli à froid sur un but d'Anan Khalaili (5e). Ils sont revenus par Igor Paixao (15e) et ont pris l'avantage et le large grâce à Mason Greenwood (41e, 58e).

Mais ils se sont fait très peur après la réduction du score du même Khalaili (71e). Et ils ont également été sauvés par la VAR, par deux fois (76e et 90e), et par un arrêt impressionnant de Geronimo Rulli dans le temps additionnel.

A deux journées de la fin de la phase de ligue, l'OM occupe provisoirement la 16e place, avec 9 points avant les matchs de mercredi. «Si on regarde le classement de la Ligue des champions, les clubs qui ont 10 points ou plus sont ceux qui jouent la C1 depuis plusieurs années, a expliqué le technicien italien en conférence de presse. On a de quoi être satisfait de notre classement aujourd'hui.»

Monaco - Galatasaray (1-0)

Dans l’obligation de s’imposer pour continuer à espérer de disputer les barrages, Monaco l’a emporté contre Galatasaray (1-0) grâce à un but de Folarin Balogun (68e) L'attaquant américain a marqué pour le troisième match consécutif de C1, une performance qu'aucun Monégasque n'a réalisée depuis son illustre prédécesseur Radamel Falcao, en 2017.

Une victoire importante alors que le contexte est pensant en Principauté avec les ultras qui ont boycotté le début de la rencontre.

C'est en seconde période que les Monégasques se sont montrés dangereux. Les Rouge et Blanc auraient pu ouvrir le score à la 50e minute mais Denis Zakaria a raté sa tentative, tirant fort sur le portier adverse. La libération est donc venu de Balaogun un peu plus tard.

Avec neuf points en six rencontres, l'ASM pointe à la 18e place sur 36, mais avec le Real Madrid puis la Juventus à affronter lors des deux dernières journées, en janvier, tout reste encore à faire pour terminer dans le top 24 synonyme de ticket pour le tour suivant.