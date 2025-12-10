Ligue des champions : le PSG tenu en échec par l'Athletic Bilbao (0-0)

Ce mercredi soir, le PSG a été accroché par l'Athletic Bilbao (0-0), lors de la sixième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Paris reste troisième du classement.

C’est rare pour être souligné. Le PSG, tenant du titre, a concédé le match nul sur le terrain de Bilbao (0-0), ce mercredi lors de la 6e journée de la phase de groupes de Ligue des champions. Le club de la capitale n’est pas parvenu à forcer le verrou basque.

Sans Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi ni le gardien Lucas Chevalier, les champions d'Europe n'ont pas été en mesure de battre les hommes d'Ernesto Valverde, qui devaient pourtant faire avec de nombreux blessés. Mais qui ont été poussés par la toujours impressionnante «église» de San Mamés et ses 51.000 spectateurs bouillants.

🇲🇦 En convalescence, Achraf Hakimi a suivi le match de ses coéquipiers depuis Rabat 👀



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Si Bradley Barcola a trouvé la barre transversale (65e), le match a surtout été marqué par l’entrée en jeu après la pause du défenseur ukrainien Illya Zabarnyi à la place du capitaine Marquinhos, pour disputer ses premières minutes avec son coéquipier russe, le gardien Matvey Safonov. Une image symbolique dans le contexte de la guerre en Ukraine.

premier nul en Ligue des champions cette saison

Après s'être relancé contre Tottenham après la défaite contre Munich (2-1), le PSG enregistre son premier nul en Ligue des champions cette saison, et n'arrive donc pas à gagner à Bilbao, après sa défaite (2-0) en 2011, au tout début de l'ère QSI.

"Notre niveau est normal pour un champion d'Europe" 🗣️



La réaction de Luis Enrique après le match nul du PSG face à Bilbao 💬#ATHPSG | #UCLpic.twitter.com/PqsUZaBjyP — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 10, 2025

«Le match a été serré, très difficile, spécialement en première période. On aurait mérité la victoire, on aurait pu gagner ce match, a expliqué Luis Enrique au micro de Canal+. Je pense qu'on a bien démarré, on a pu voir leur pressing haut, on a eu des occasions en 2e mi-temps. Le niveau de l'équipe est normal pour un champion d'Europe, avec ce début de saison très particulier, sans tous nos joueurs. Je suis confiant. Ce résultat est dommage mais le groupe est serein. On doit gagner encore un match de plus.»

Avec 13 points sur 18 possibles et une 3e place au classement derrière Arsenal et le Bayern Munich, les Parisiens devront en effet attendre pour se hisser au prochain tour. A priori, cela devrait être une formalité puisque Paris fera face au Sporting Portugal et Newcastle, deux adversaires à sa portée.