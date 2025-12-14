Cyclo-cross : l'impressionnante chute de Mathieu van der Poel qui s'est tout de même imposé en Belgique (vidéo)

Le cycliste néerlandais, Mathieu van der Poel, s'est imposé, ce dimanche 14 décembre, à Namur lors d'une manche de Coupe du monde de cyclo-cross mais s'est fait peur avec une chute en pleine course.

Une chute sans conséquence. Ce dimanche 14 décembre, Mathieu van der Poel, star du cyclisme, a lancé sa saison de cyclo-cross en s’imposant à Namur, en Belgique, lors d’une étape de Coupe du monde. Mais le Néerlandais s’est fait peur en tombant dans une descente.

Mathieu van der Poel is DOWN in Namur 😮



The world champion quickly remounts and appears to be uninjured. pic.twitter.com/EchumwfVuB — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) December 14, 2025

Le septuple champion du monde de la discipline, qui était dans le groupe de tête, a réalisé un soleil et s'est retrouvé au sol. Mais, malgré cette chute spectaculaire, il est rapidement remonté sur son vélo pour repartir sur ce circuit très boueux et exigeant.

Rien de grave donc pour «MVDP», qui s’est ensuite imposé facilement en solitaire.

Le coureur d’Alpecin-Deceuninck va viser un huitième titre mondial lors des championnats du monde de Hulst aux Pays-Bas, le 1ᵉʳ février prochain.