PSG-Flamengo, finale de la Coupe Intercontinentale 2025 : à quelle heure et sur quelle chaine ?

Le Paris Saint-Germain affronte le club brésilien de Flamengo, mercredi 17 décembre, lors de la finale de la Coupe intercontinentale, au Qatar.

Un nouveau titre pour le PSG ? Après avoir remporté le Trophée des champions, la Ligue 1, la Coupe de France, la Ligue des champions et la Supercoupe d’Europe, le club de la capitale va tenter de s'offrir un sixième titre en 2025 avec la Coupe intercontinentale.

Les Parisiens affronteront le club brésilien de Flamengo, vainqueur de la Copa Libertadores, qui a battu en demi-finales la formation égyptienne de Pyramids (2-0).

Programme TV

PSG – Flamengo

Coupe intercontinentale 2025

Mercredi 17 décembre

18h sur M6