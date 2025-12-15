Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

PSG-Flamengo, finale de la Coupe Intercontinentale 2025 : à quelle heure et sur quelle chaine ?

Les Parisiens visent un sixième titre en 2025. [Icon Sport]
Publié le - Mis à jour le
logo Google Ajouter CNEWS à mes favoris Google

Le Paris Saint-Germain affronte le club brésilien de Flamengo, mercredi 17 décembre, lors de la finale de la Coupe intercontinentale, au Qatar.

Un nouveau titre pour le PSG ? Après avoir remporté le Trophée des champions, la Ligue 1, la Coupe de France, la Ligue des champions et la Supercoupe d’Europe, le club de la capitale va tenter de s'offrir un sixième titre en 2025 avec la Coupe intercontinentale.

Les Parisiens affronteront le club brésilien de Flamengo, vainqueur de la Copa Libertadores, qui a battu en demi-finales la formation égyptienne de Pyramids (2-0).

Le PSG sera opposé à Flamengo en finale de la Coupe intercontinentale 2025.
Sur le même sujet Coupe intercontinentale 2025 : voici le tableau complet avec l'adversaire du PSG en finale Lire

Programme TV

PSG – Flamengo
Coupe intercontinentale 2025
Mercredi 17 décembre
18h sur M6

PSGFlamengoCoupe IntercontinentaleFootballQuelle heure quelle chaîne

À suivre aussi

Achraf Hakimi : renvoyé en procès pour viol, le joueur du PSG se pourvoit en cassation
Parc des Princes : le futur du stade du PSG se dessine ce jeudi à la mairie de Paris
Omar Artan a été privé de la Coupe du monde 2026.
Supercoupe d’Europe : l’arbitre somalien privé de la Coupe du monde 2026 va arbitrer le match entre le PSG et Aston Villa

Ailleurs sur le web

Dernières actualités