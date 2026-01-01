Dakar 2026 : dates, pays, parcours, étapes… tout savoir sur la 48e édition

La 48e édition du Dakar se déroulera de ce samedi au 17 janvier dans le désert d’Arabie saoudite, avec près de 8.000 kilomètres à parcourir pour les concurrents.

Dates

La 48e édition du Dakar partira ce samedi avec un prologue de 98 kilomètres (23 kilomètres de spéciale) autour de Yanbu et arrivera le 17 janvier prochain à l’issue de la 13e et dernière étape toujours à Yanbu, situé au bord de la mer Rouge dans l’ouest du pays.

Pays

Comme depuis 2020, le mythique rallye-raid sera organisé dans le désert d’Arabie saoudite, avec 13 étapes au programme. Cette année, 812 concurrents (325 véhicules, dont 118 motos) sont attendus au départ.

Parcours

Ce Dakar 2026 sera long de près de 8 000 kilomètres, dont environ 5 000 kilomètres de spéciales, avec au programme un prologue et treize étapes dans le désert saoudien.

Parmi les difficultés de ce parcours, qui allie pistes roulantes, passages rocailleux et cordons de dunes, figureront deux étapes marathon (4-5 janvier et 9-10 janvier), avec une nuit dans un bivouac-refuge. « C’est un Dakar qui s’annonce corsé », a assuré le directeur de course David Castera.

Étapes

Prologue (3 janvier) : Yanbu-Yanbu, 98 km (23 km de spéciale)

1ère étape (4 janvier) : Yanbu-Yanbu, 518 km (305 km de spéciale)

2e étape (5 janvier) : Yanbu-AlUla, 504 km (400 km de spéciale)

3e étape (6 janvier): AlUla-AlUla, 666 km (422 km de spéciale)

4e étape (7 janvier) : AlUla-bivouac refuge, 492 km (417 km de spéciale) pour les motos / 526 km (451 km de spéciale) pour les autos

5e étape (8 janvier) : bivouac refuge-Hail, 417 km (356 km de spéciale) pour les motos / 428 km (372 km de spéciale) pour les autos

6e étape (9 janvier) : Hail-Ryad, 920 km (331 km de spéciale)

10 janvier : journée de repos

7e étape (11 janvier) : Ryad-Wadi ad-Dawasir, 876 km (462 km de spéciale)

8e étape (12 janvier) : Wadi ad-Dawasir-Wadi ad-Dawasir, 717 km (481 km de spéciale)

9e étape (13 janvier) : Wadi ad-Dawasir-bivouac refuge, 540 km (418 km de spéciale) pour les motos / 531 km (410 km de spéciale) pour les autos

10e étape (14 janvier) : bivouac refuge-Bisha, 417 km (371 km de spéciale) pour les motos / 469 km (421 km de spéciale) pour les autos

11e étape (15 janvier) : Bisha-Al Henakiyah, 882 km (347 km de spéciale)

12e étape (16 janvier) : Al Henakiyah-Yanbu, 718 km (310 km de spéciale)

13e étape (17 janvier) : Yanbu-Yanbu, 141 km (105 km de spéciale)

Favoris

Cette édition promet d’être pour le moins disputée et indécise dans la catégorie auto avec plusieurs candidats à la victoire de Yazeed Al-Rajhi (Toyota), tenant du titre, à Nasser Al-Attiyah (Dacia), quintuple vainqueur de l’épreuve, en passant par Sébastien Loeb (Dacia), en quête de son premier succès, Carlos Sainz (Ford), Nani Roma (Ford) ou encore Mattias Ekström (Ford). Vainqueur l’année dernière, Daniel Sanders (KTM) est lui le grand favori pour le titre dans la catégorie moto. Double vainqueur en 2020 et 2024, Ricky Brabec (Honda) est également un sérieux prétendant. Tout comme Skyler Howes (Honda) ainsi que le Français Adrien Van Beveren (Honda).

Palmarès

Auto

2025 : Yazeed Al-Rajhi (Arabie saoudite)

2024 : Carlos Sainz (Espagne)

2023 : Nasser Al-Attiyah (Qatar)

2022 : Nasser Al-Attiyah (Qatar)

2021 : Stéphane Péterhansel (France)

2020 : Carlos Sainz (Espagne)

2019 : Nasser Al-Attiyah (Qatar)

2018 : Carlos Sainz (Espagne)

2017 : Stéphane Péterhansel (France)

2016 : Stéphane Péterhansel (France)

Moto

2025 : Daniel Sanders (Australie)

2024 : Ricky Brabec (Etats-Unis)

2023 : Kevin Benavides (Argentine)

2022 : Sam Sunderland (Grande-Bretagne)

2021 : Kevin Benavides (Argentine)

2020 : Ricky Brabec (Etats-Unis)

2019 : Toby Price (Australie)

2018 : Mathias Walkner (Autriche)

2017 : Sam Sunderland (Grande-Bretagne)

2016 : Toby Price (Australie)

Gains

Le vainqueur du classement général de la catégorie auto ne touchera pas d’argent pour sa victoire. Lui et son copilote recevront uniquement un trophée en bronze représentant un touareg et pesant neuf kilos. En revanche, le lauréat de la catégorie moto percevra la somme de 50.000 euros contre 25.000 euros pour son dauphin et 15.000 euros pour le 3e. Les vainqueurs chez les femmes et les rookies, en auto comme en moto, toucheront 3.000 euros.