NBA : un joueur d’Atlanta transféré dans un autre club en plein match

Trae Young était arrivé chez les Hawks en 2018. [SUSA / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le meneur de jeu américain Trae Young a été transféré de la franchise des Atlanta Hawks aux Washington Wizards mercredi soir en plein match NBA.

Une page se tourne en NBA. Les Atlanta Hawks ont trouvé un accord pour envoyer leur meneur All-Star Trae Young, arrivé en 2018, aux Washington Wizards, où évoluent les Français Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly, ont annoncé mercredi les médias américains.

L'échange a été dévoilé pendant la victoire des Hawks à domicile face aux Pelicans de la Nouvelle-Orléans (117-110), sous les yeux de Young, forfait, qui a ensuite rejoint les vestiaires pour sortir de la salle.

freiné par une entorse ligamentaire

Le meneur américain âgé de 27 ans, quatre fois All-Star, avait rejoint les Hawks en 2018 après avoir été drafté par les Dallas Mavericks (mais échangé de suite contre Luka Doncic) est échangé contre CJ McCollum et Corey Kispert.

Trae Young, qui n’a disputé que 10 matchs cette saison (19,3 points, 8,9 passes de moyenne), a été freiné par une entorse ligamentaire au niveau du genou droit. Cette saison, il a été «dépassé» par l'ailier-fort Jalen Johnson qui a totalement émergé.

Il possède un contrat évalué à près de 45 millions de dollars cette saison, avec une année en option qu'il pourra déclencher l'été prochain.

