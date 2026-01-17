Euro 2026 de handball : l’équipe de France officiellement qualifiée pour le tour principal de la compétition

L’équipe de France de handball s’est officiellement qualifiée pour le tour principal de l’Euro-2026 grâce à la victoire de la Norvège, ce samedi 17 janvier, face à la République Tchèque (29-25).

Vainqueure face à l’Ukraine un peu plutôt dans l’après-midi à Oslo, l’équipe de France de handball a officiellement validé, ce samedi 17 janvier au soir, son billet pour le tour principal de l’Euro-2026, et ce grâce à la victoire de la Norvège face à la République Tchèque (29-25).

Les Bleus avaient déjà pris de l’avance dans le classement du groupe C après le match remporté face à l’Ukraine (46-26) grâce à une performance magistrale de Benoît Kounkoud et de Dylan Nahi, auteurs de 6 points chacun.

Néanmoins, l’équipe de France attendait un résultat favorable dans le 2e match du groupe pour s’assurer mathématiquement de la qualification. Ainsi, les Bleus prennent provisoirement la première place du groupe avec 4 points grâce à la différence de buts.

Le prochain match, qui se jouera lundi 19 janvier prochain à 20h30, reste quand même décisif pour les Bleus puisqu’ils doivent affrontent la Norvège, 2e du classement avec également 4 points. Une victoire pourra ainsi valider la première place et permettre à l’équipe de France d’aborder le tour principal de la compétition avec un maximum de points.