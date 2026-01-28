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Ligue des champions : Arsenal, Bayern Munich, Barcelone… Voici les clubs qualifiés pour les 8es de finale et les barrages

Arsenal fait partie des huit équipes directement qualifiés pour les 8es de finale de la Ligue des champions. Arsenal fait partie des huit équipes directement qualifiés pour les 8es de finale de la Ligue des champions. [Belga / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

A l'issue de la 8e et dernière journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, Arsenal et le Bayern Munich font partie des huit équipes directement qualifiées pour les 8es de finale, alors que le PSG et Monaco devront passer par les barrages. En revanche, l'OM est éliminé.

Clubs qualifiés pour les 8es de finale

Arsenal (Angleterre)

Bayern Munich (Allemagne)

Liverpool (Angleterre)

Tottenham (Angleterre)

FC Barcelone (Espagne)

Chelsea (Angleterre)

Sporting Portugal (Portugal)

Manchester City (Angleterre)

Clubs qualifiés pour les barrages

Real Madrid (Espagne)

Inter Milan (Italie)

Paris SG (France)

Newcastle (Angleterre)

Juventus Turin (Italie)

Atlético Madrid (Espagne)

Atalanta Bergame (Italie)

Bayer Leverkusen (Allemagne)

Borussia Dortmund (Allemagne)

Olympiakos (Grèce)

Club Bruges (Belgique)

Galatasaray (Turquie)

Monaco (France)

Qarabag (Azerbaïdjan)

Bodo/Glimt (Norvège)

Benfica (Portugal)

Clubs éliminés

Marseille (France)

Pafos FC (Chypre)

Union St-Gilloise (Belgique)

PSV Eindhoven (Pays-Bas)

Athletic Bilbao (Espagne)

Naples (Italie)

FC Copenhague (Danemark)

Ajax Amsterdam (Pays-Bas)

Eintracht Francfort (Allemagne)

Slavia Prague (République tchèque)

Villarreal (Espagne)

Kairat Almaty (Kazakhstan)

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