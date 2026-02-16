Cyclisme : un jeune coureur italien meurt après avoir été renversé par une voiture à l’entraînement

Un jeune coureur italien, âgé de 18 ans, est décédé, dimanche, à l’entraînement après avoir été renversé par une voiture à proximité de Bergame (Italie).

Un nouveau drame dans le monde du cyclisme. Un jeune coureur italien, âgé seulement de 18 ans, est décédé tragiquement, dimanche, à l’entraînement, a rapporté la Gazzetta dello Sport. Licencié au sein du club amateur Goodshop Yoyogurt, Francesco Mazzoleni a été renversé par une voiture sur une route départementale à proximité de Bergame. Et malgré l’intervention rapide des secours, le jeune homme a perdu la vie.

«C’est un dimanche très triste pour nous. Notre ami Francesco Mazzoleni nous quitte bien trop tôt. Il a été percuté lors d’un entraînement, alors qu’il faisait ce qu’il aimait le plus. Nous sommes tous réunis dans un silence douloureux autour de la famille de Francesco. Nous garderons toujours en mémoire ton sourire et la détermination qui t’animait pour poursuivre ton rêve. Tu es et tu seras toujours l’un de nos coureurs», a réagi son équipe profondément meurtrie.

Selon les premiers éléments de l’enquête, menée par les autorités locales, le cycliste a été percuté par un véhicule qui circulait en sens inverse. La collision aurait été particulièrement violente. La victime a été projetée à plusieurs mètres et son vélo s'est brisé en deux sous la violence du choc. Le test d'alcoolémie, effectué sur le conducteur de la voiture, s’est révélé négatif.

Les funérailles de Francesco Mazzoleni sont prévues, ce mercredi après-midi, dans la commune de Palazzago.