«Une culture raciste, misogyne, homophobe» : une joueuse australienne, dégoûtée par le monde du tennis, met un terme à sa carrière à seulement 26 ans

La joueuse de tennis australienne Destanee Aiava, qui fêtera ses 26 ans au mois de mai, se retirera du circuit et mettra un terme à sa carrière à l’issue de cette saison 2026.

C’est sa dernière année sur le circuit. Alors qu’elle fêtera ses 26 ans, le 10 mai prochain, Destanee Aiava mettra un terme à sa carrière à l’issue de cette saison 2026. Après avoir consacré sa vie au tennis depuis son plus jeune âge, la joueuse australienne a décidé de quitter un monde qu’elle a comparé à «un petit ami toxique» et dans lequel elle ne semble plus s’épanouir.

«Parfois, je continuais à jouer parce que j’avais l’impression de le devoir non seulement à moi-même, mais à tous ceux qui m’avaient aidée tout au long de ma carrière, pour essayer de revenir là où (sur le papier) j’avais ma place. ​D’autres fois, je continuais parce que j’avais trop peur de recommencer à zéro. Ou je m’ennuyais. Je ne savais pas non plus qui j’étais en dehors du tennis et quelle était ma véritable passion. Je cherchais constamment cette chose qui me donnerait la paix au lieu du chagrin», a-t-elle notamment écrit dans un long message posté sur son compte Instagram.

Et l’actuelle 258e joueuse mondiale a également pointé du doigt les dérives qui touchent le monde de la petite balle jaune, et notamment les messages venus des réseaux sociaux. «J’ai envie de dire un énorme ‘fuck you’ à tous ceux, dans le monde du tennis, qui m’ont un jour fait me sentir inférieure. Un ‘fuck you’, à vous qui restez cachés derrière vos écrans sur les réseaux sociaux à commenter mon corps, ma carrière, ou n’importe quoi d’autre. ‘Fuck you’ à ce sport qui se cache derrière une prétendue classe et des valeurs de gentleman», a-t-elle ajouté.

Car à en croire Destanee Aiava, «derrière les tenues blanches et les traditions se cachent une culture raciste, misogyne, homophobe et hostile à quiconque sort du moule». Et elle a désormais «hâte de franchir la prochaine étape» de sa vie. «Une étape guidée par le but, la créativité et la passion», a-t-elle indiqué. Et surtout loin du tennis.