Ligue des champions : le PSG renverse Monaco (3-2) et prend une option sur la qualification pour les huitièmes de finale

Mené 2-0 rapidement, le PSG a renversé l'AS Monaco pour s'imposer 3-2 ce mardi soir en barrage aller de la Ligue des champions. Le match retour aura lieu mercredi 25 février.

Paris dans tous ses états. Mené 2-0 après moins de 20 minutes de jeu au stade Louis-II, le PSG a renversé l’AS Monaco en s'imposant 3-2 mardi soir en barrage aller de la Ligue des champions.

Après un doublé de l'attaquant Folarin Balogun (1e, 18e), les Parisiens, malgré un penalty manqué par Vitinha (22e), ont recollé au score avec un doublé de Désiré Doué (29e, 67e), qui a remplacé Ousmane Dembélé blessé, et Achraf Hakimi (41e). Les Monégasques ont été réduits à 10 après l'expulsion d'Alexandre Golovin (48e).

Ca a été un match particulier, parce que la première action a fini en but. La deuxième fois qu'ils ont surmonté notre pression ils ont fait le deuxième, a expliqué Luis Enrique au micro de Canal+ après la rencontre. Dans ce genre de moment, c'est facile de perdre de la confiance individuellement et collectivement. On a surmonté ce moment. L'équipe a été sensationnelle sur la mentalité. Ca a été très compliqué.»

Seul bémol pour les champions d’Europe, qui recevront les joueurs de la Principauté mercredi 25 février au Parc des Princes pour le match retour, la sortie sur blessure du Ballon d’Or. Dès la 25e minute, l’international français s’est plaint du mollet.