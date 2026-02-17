Surf : une légende américaine retrouvée morte à son domicile

Légende américaine de surf, Kurt Van Dyke a été retrouvé mort à son domicile au Costa Rica, samedi 14 février. Il aurait été victime d’un cambriolage très violent.

Un véritable drame. Kurt Van Dyke, légende du surf aux Etats-Unis, est décédé samedi. Âgé de 66 ans, il a été retrouvé dans son domicile de Cahuita, au Costa Rica.

D’après les premiers éléments de l’enquête, le surfeur aurait été victime d’un cambriolage qui a très mal tourné. Il portait des traces de strangulation et de coups de couteau.

An American surfer was murdered during a burglary at his home near a popular beach town in Costa Rica, authorities revealed



Read more ⤵️https://t.co/IQVxxVTbaxpic.twitter.com/ajwV13jwGW — The Telegraph (@Telegraph) February 17, 2026

«Il a été asphyxié et présentait plusieurs plaies par arme blanche», a révélé le porte-parole de l’Agence d’enquête judiciaire du Costa Rica (OIJ) indiquant que deux hommes armés d’au moins une arme à feu l’auraient menacé lui et sa femme.

Cette dernière s’en est sortie saine et sauve, mais très choquée. Les deux suspects ont pris la fuite avec de nombreux objets de valeur ainsi que le véhicule du couple.