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Surf : une légende américaine retrouvée morte à son domicile

Le corps sans vie de Kurt Van Dyke a été retrouvé sans son domicile de Cahuita, au Costa Rica. [Stephane Cervos / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Légende américaine de surf, Kurt Van Dyke a été retrouvé mort à son domicile au Costa Rica, samedi 14 février. Il aurait été victime d’un cambriolage très violent.

Un véritable drame. Kurt Van Dyke, légende du surf aux Etats-Unis, est décédé samedi. Âgé de 66 ans, il a été retrouvé dans son domicile de Cahuita, au Costa Rica.

D’après les premiers éléments de l’enquête, le surfeur aurait été victime d’un cambriolage qui a très mal tourné. Il portait des traces de strangulation et de coups de couteau.

«Il a été asphyxié et présentait plusieurs plaies par arme blanche», a révélé le porte-parole de l’Agence d’enquête judiciaire du Costa Rica (OIJ) indiquant que deux hommes armés d’au moins une arme à feu l’auraient menacé lui et sa femme.

Bruno Lobo a terminé à la 7e place aux JO 2024.
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Cette dernière s’en est sortie saine et sauve, mais très choquée. Les deux suspects ont pris la fuite avec de nombreux objets de valeur ainsi que le véhicule du couple.

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