Volley-Ball : dans quel club français Earvin Ngapeth va-t-il faire son retour ?

Âgé de 35 ans, le volleyeur tricolore Earvin Ngapeth, double champion olympique, va effectuer son retour en France pour la saison prochaine.

Le retour du prince. Earvin Ngapeth, double champion olympique avec l'équipe de France de volley-ball, s'est engagé avec Tours où il avait fait ses débuts professionnels, à partir de la saison prochaine et pour deux ans, a annoncé mardi le club.

Âgé de 35 ans, celui qui évolue actuellement à Istanbul dans le club du Fenerbahçe (Turquie), fait ainsi un nouveau retour dans le championnat de France après une parenthèse de trois mois à Poitiers dans la foulée des JO 2024.

Préparer les JO 2028

«C’est un honneur de revenir là où tout a commencé pour moi. Tours est le premier club à m’avoir fait confiance et je savais que j’y reviendrais, a confié l’international au 346 sélections, cité dans le communiqué du club. Mon retour en France pour deux saisons me permettra de communier avec le public français mais également de m’inscrire dans un projet de performance afin de préparer au mieux LA 2028.»

«Avec l’arrivée d’Earvin, nous affirmons une fois de plus les ambitions qui font qu’aujourd’hui le TVB est une référence dans le paysage du volley européen, déclare le président du club François Bruneau dans le communiqué. Cette signature va nous permettre de franchir de nouvelles étapes qui permettront de continuer à faire rayonner Tours et le volley français.»

Le père de trois enfants avait remporté avec le TVB, le titre de champion de France 2010 et deux Coupes de France (2010 et 2011).