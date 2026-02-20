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France-Italie, Tournoi des 6 nations 2026 : à quelle heure et sur quelle chaine ?

Les Bleus viennent d'enchaîner deux belles victoires. [PA Images / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Après ses démonstrations contre l’Irlande et le pays de Galles, le XV de France reçoit l’Italie, dimanche, lors de la 3e journée du Tournoi des 6 nations 2026.

Jamais deux sans trois ? Après deux belles victoires contre l’Irlande (36-14) et le pays de Galles (12-54), le XV de France, seule équipe encore en lice pour réaliser le Grand Chelem, reçoit l’Italie sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy de Lille, dimanche 22 février, lors de la 3e journée du Tournoi des 6 nations 2026.

Avec dix points au compteur, les Bleus d’Antoine Dupont devront toutefois se méfier une équipe italienne, qui a battu l’Écosse (18-15) lors de son premier test avant de craquer de justesse face à l’Irlande (20-13).

Le XV de France a remporté le Tournoi des 6 nations 2026 pour la 2e année consécutive.
Sur le même sujet Tournoi des 6 nations 2026 : les résultats complets du XV de France Lire

Programme TV

France – Italie
Tournoi des 6 Nations
Dimanche 22 février
16h10 sur France 2

XV de FranceItalieTournoi des 6 nationsQuelle heure quelle chaîneRugbySport

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