France-Italie : compositions, TV, arbitre… Tout savoir sur le match du Tournoi des 6 Nations

Ce dimanche, le XV de France, vainqueur de l’Irlande et du pays de Galles, reçoit l’Irlande lors de la troisième journée du Tournoi des 6 Nations.

La composition du XV de France

Titulaires : Ramos - Attissogbe, Gailleton, Brau-Boirie, Bielle-Biarrey - (o) Jalibert, (m) Dupont (cap.) - Jégou, Jelonch, Cros - Meafou, Flament - Aldegheri, Marchand, Gros

Remplaçants : Mauvaka, Neti, Colombe, Ollivon, Guillard, Nouchi, Serin, Barassi

La composition de l’Italie

Titulaires : Capuozzo - Lynagh, Menoncello, Marin, Ioane - (o) Garbisi, (m) Fusco - Zuliani, Cannone, Lamaro (cap.) - Zambonin, Cannone - Ferrari, Nicotera, Fischetti

Remplaçants : Dimcheff, Spagnolo, Zilocchi, Ruzza, Favretto, Odiase, Garbisi, Odogwu

L’arbitre

La rencontre, qui se disputera au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve d’Ascq, sera arbitrée l’Irlandais Andrew Brace.

Les 5 dernières oppositions

23/02/2025 à Rome (Tournoi): France bat Italie 73-24

25/02/2024 à Villeneuve-d'Ascq (Tournoi): match nul 13-13

06/10/2023 à Lyon (Coupe du monde): France bat Italie 60-7

06/02/2023 à Rome (Tournoi): France bat Italie 29-24

06/02/2022 à Saint-Denis (Tournoi): France bat Italie 37-10

A quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le match Pays de Galles–France sera à suivre ce dimanche à 16h10 su France 2.