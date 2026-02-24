Coupe du monde 2026 : le Mexique touché par d’importantes violences après la mort d’un chef de Cartel, le Mondial en danger ?

Le Mexique, qui doit accueillir plusieurs matchs de la Coupe du monde 2026, est touché par d’importantes violences après la mort d’un chef de cartel.

Le Mexique a basculé dans le chaos. À moins de quatre mois du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, le pays est touché par d’importantes violences après la mort d’un important chef de cartel. Recherché par le Mexique mais aussi par les États-Unis, qui offraient une récompense de 15 millions de dollars pour sa capture, Nemesio «El Mencho» Oseguera, qui était à la tête du puissant cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), a été tué, dimanche, lors d’une opération militaire de l’armée, provoquant une vague de violence dans une vingtaine d'États mexicains.

Quatre matchs programmés à Guadalajara

Et ces événements n’ont rien de rassurant avant le Mondial, organisé cet été au Mexique, ainsi qu’aux États-Unis et au Canada. D’autant que la ville de Guadalajara, qui doit accueillir quatre matchs de la phase de groupes, a été fortement touchée par ces violences. Cinq rencontres sont également prévues au stade Azteca de Mexico, dont le match d'ouverture entre le Mexique et l'Afrique du Sud, organisé le 11 juin prochain, et quatre autres matchs se joueront sur la pelouse du stade BBVA de Monterrey.

Mais après avoir appelé au calme, le présidente du Mexique Claudia Sheinbaum a assuré qu'il n'y avait «aucun risque» pour les supporters et que «toutes les garanties» de sécurité seraient réunies pour que Guadalajara accueille comme prévu les rencontres de la Coupe du monde 2026.

De son côté, la Fifa ne serait, pour le moment, pas inquiète par la situation et aucune modification n’est prévue. Mais l’instance internationale va suivre avec attention l’évolution de ces violences et pourrait prendre les dispositions nécessaires le cas échéant.