Handball : qui est le nouvel entraîneur de l’équipe de France, successeur de Guillaume Gille ?

Un mois après l’élimination de l’équipe de France lors du tour principal de l’Euro 2026 de handball, Guillaume Gille a quitté son poste de sélectionneur et a été remplacé par l’Espagnol Talant Dujshebaev.

Du changement à la tête de l’équipe de France. Un mois après l’élimination de l’équipe de France lors du tour principal de l’Euro 2026 de handball, Guillaume Gille a décidé de quitter son poste de sélectionneur qu’il occupait depuis janvier 2020. «C'est ma décision, basée sur mon ressenti, un grand temps de réflexion», a-t-il confié, assurant que son choix n'était pas lié directement à l'échec à l'Euro 2026, qui s'est ajouté à la désillusion des JO 2024 à Paris.

«On ne peut pas tricher avec ce maillot. Ces dernière semaines ont été assez particulières, elles m'ont amené à une grande introspection (...). Et donc c'est en pleine conscience, en responsabilité que je mets un terme à cette fantastique aventure avec l'équipe de France», a ajouté Guillaume Gille, dont le contrat courait jusqu'en 2029. Sous ses ordres, les Tricolores ont conquis l’or aux JO 2021 de Tokyo avant d’être sacrés champions d’Europe en 2024 et de décrocher la médaille de bronze aux Championnats du monde 2025.

Quatre sacres en Ligue des champions

Et pour le remplacer, les dirigeants de la Fédération française de handball ont étudié des candidatures internes comme Michaël Guigou, actuel coach de l’équipe de France U17, mais également des profils d’entraîneurs étrangers comme Roberto Garcia Parrondo. Mais ils ont finalement opté pour Talant Dujshebaev.

Véritable légende du handball, le coach espagnol (57 ans), originaire du Kirghizistan, a été meilleur joueur du monde en 1994 et 1996 avant de d’embrasser la carrière d’entraîneur. Avec brio. Il a notamment remporté la Ligue des champions à quatre reprises avec Ciudad Real (2006, 2008, 2009) puis avec le club polonais de Kielce (2016) qu’il dirige depuis 2014.

Et alors qu’il est sous contrat jusqu’en 2028, l’ancien demi-centre, qui a été sélectionneur de la Hongrie et de la Pologne, cumulera les deux postes dans un premier temps. «On a besoin d'un électrochoc, d'un numéro 1 incontestable mondialement», a déclaré le président de la Fédération française de handball Philippe Bana.

Les prochaines échéances de l’équipe de France sont programmées dans un peu moins d’un mois avant deux matchs amicaux contre l’Espagne (19 et 22 mars) avant les barrages de qualification au Mondial 2027, en mai, contre la République tchèque (13 et 17 mai). Et la première mission de Talant Dujshebaev, qui est seulement le 2e entraîneur étranger à s'assoir sur le banc tricolore après l'Allemand Bernhard Kempa en 1958, sera de qualifier les Bleus pour ce rendez-vous.