UFC : le Français Ciryl Gane va combattre à la Maison Blanche pour l’anniversaire de Donald Trump

Le Français Ciryl Gane va affronter Alex Pereira pour le titre des lourds par intérim, le 14 juin prochain, lors de la soirée UFC organisée à la Maison Blanche pour l’anniversaire de Donald Trump.

Il combattra lors de cette réunion pas comme les autres. Toujours dans l’attente d’une revanche face à Tom Aspinall, Ciryl Gane va affronter le Brésilien Alex Pereira pour le titre des lourds par intérim, le 14 juin prochain, au cours d’une soirée spéciale organisée par l’UFC à la Maison Blanche à l’occasion du 80e anniversaire de Donald Trump.

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Avec ce combat, le Français (35 ans, 13 succès, 2 défaites à l'UFC) se voit offrir une nouvelle opportunité de conquérir une ceinture, lui qui avait déjà obtenu deux chances contre deux des plus grands noms de l’histoire de cette catégorie. «Bon Gamin» avait été battu de peu en janvier 2022 par le Camerounais Francis Ngannou avant de s’incliner en mars 2023 contre la légende américaine Jon Jones.

Et le duel s’annonce incertain face à Alex Pereira, champion actuel des lourds-légers qui va monter de catégorie. Âgé de 38 ans, le Brésilien compte 13 succès et 3 défaites dans la célèbre ligue américaines de MMA. L’an passé, il avait perdu sa ceinture au profit de Magomed Ankalaev en mars avant de la reconquérir en octobre dernier.

Ciryl Gane avait combattu également en octobre dernier contre Tom Aspinall pour le titre mondial, mais le combat avait été interrompu au 1er round après un coup involontaire du Français dans l’œil du champion. Et alors qu’un nouveau combat est espéré entre les deux hommes, il tarde toujours à être annoncé.

Au total, six combats ont été annoncés pour la réunion à la Maison Blanche, dont le duel principal entre l’Espagnol Ilia Topuria, invaincu et 2 au classement toutes catégories confondues de l’UFC, et l’Américain Justin Gaethje pour la ceinture des légers.