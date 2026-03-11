Basket : Dominique Malonga entre dans l'histoire en devenant la première joueuse de l'équipe de France à dunker (vidéo)

Ce mercredi soir, lors de la victoire de l'équipe de France contre les Philippines (115-66) en éliminatoires de la Coupe du monde 2026 de basket, Dominique Malonga a réalisé le premier dunk de l'histoire des Bleues.

A jamais la première. Lors de la victoire aisée de l’équipe de France féminine de basket contre les Philippines (115-66) dans le cadre de son tournoi de qualification à la Coupe du monde 2026, mercredi à Villeurbanne, Dominique Malonga a réalisé le premier dunk de l'histoire de la sélection.

Après être devenue en octobre 2024 la première Française à dunker en match officiel chez les professionnelles, la joueuse du Seattle Storm (1,98 m) a réalisé le premier dunk de l'histoire de l'équipe de France féminine.

ET BOUUUUM 💥

Le gros dunk de Dominique Malonga qui écrase tout dans le cercle 💪



Son premier avec l'équipe de France 🤩🇫🇷#FRAPHIpic.twitter.com/VuQb7Cp3R8 — NBAextra (@NBAextra) March 11, 2026

Sur une contre-attaque à la 18e minute du match, la pivot âgée de 20 ans seulement, qui termine meilleure marqueuse (21 pts), est venue claquer le ballon à une main dans le panier adverse.

Les vice-championnes olympiques affronteront dès ce jeudi (20h30) la Colombie pour faire un grand pas vers le Mondial de Berlin (4-13 septembre), un nouvel adversaire modeste contre qui elles pourront de nouveau roder leurs automatismes.