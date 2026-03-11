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Football : pourquoi le président de la Fédération congolaise a-t-il été condamné à perpétuité ?

L'ex-président de la Fecofoot a été accusé, entre autres, d’avoir détourné des fonds reçus par la Fifa, à hauteur d’1,1 million d’euros. [PA Images / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Jean-Guy Blaise Mayolas, ex-président de la Fédération congolaise de football, a été condamné à la prison à perpétuité, ce mardi 10 mars.

Une sanction sûrement jamais vue auparavant. Ce mardi 10 mars, la cour criminelle de Brazzaville a condamné Jean-Guy Blaise Mayolas, ancien président de la Fédération de football du Congo, à une peine de prison à perpétuité pour «blanchiment d’argent», «faux et usage de faux» et «détournement de fonds».

Il a été accusé, entre autres, d’avoir détourné des fonds reçus par la Fifa, à hauteur d’1,1 million d’euros. Une partie de cette somme était en réalité une subvention pour le football féminin congolais. La Fecofoot s’était engagée à créer un championnat et améliorer les infrastructures sportives. Mais cela n’a jamais été le cas.

Absent de son procès, Jean-Guy Blaise Mayolas, qui avait été révoqué par le gouvernement congolais à l’automne 2024 (ce qui avait entraîné la suspension de la Fecofoot par la FIFA en 2025 pour ingérence), serait pour l’instant introuvable.

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A noter que le secrétaire général Badji Mombo Wantete et le trésorier Raoul Kanda ont été condamnés à cinq ans de prison pour les mêmes faits. 

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