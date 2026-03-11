NBA : avec 83 points, Bam Adebayo devient le deuxième meilleur marqueur de l’histoire dans un match

Bam Adebayo a délivré la deuxième meilleure performance individuelle de l'histoire de la NBA en inscrivant 83 points ce mardi lors de la victoire de son équipe du Miami Heat face aux Wizards de Washington (150-129).

Une performance historique. Bam Adebayo a inscrit mardi 83 points pour le Miami Heat lors d'une rencontre victorieuse contre les Wizards de Washington (150-129), le plaçant ainsi à la deuxième place des meilleures performances individuelles de l'histoire de la NBA.

83 POINTS FOR BAM ADEBAYO.



THE SECOND-MOST EVER.



Wilt: 100

Bam: 83

Kobe: 81 pic.twitter.com/5AxI6j8m35 — NBA (@NBA) March 11, 2026

La performance du pivot floridien a surpassé les 81 points marqués par Kobe Bryant pour les Lakers de Los Angeles lors d'un match contre les Raptors de Toronto en 2006. Le record historique reste conservé par Wilt Chamberlain, qui avait inscrit 100 points pour les Warriors de Philadelphie contre les Knicks de New York en 1962.

31 points inscrits dès le premier quart-temps

Bam Adebayo a laissé présager une performance exceptionnelle dès le début avec un premier quart-temps électrique, au cours duquel il a marqué 31 points avec une adresse de 10 tirs réussis sur 16 tentés.

A la mi-temps, il avait atteint 43 points. Le joueur de Miami a continué sur sa lancée après la pause avec 19 points au troisième quart-temps, pour un total à 62. Adebayo a finalement battu à la fin du quatrième quart-temps le record établi par Kobe Bryant il y a 20 ans.

«J'aimerais pouvoir revivre ça deux fois», a déclaré Bam Adebayo après la rencontre, ajoutant que son exploit individuel n'aurait pas été possible sans le soutien de sa famille, de ses fans et de ses coéquipiers.

«Je n'aurais pas pu y arriver sans eux. Quelqu'un devait me passer le ballon. Je remercie l'entraîneur d'avoir mis en place des combinaisons pour moi et j'ai réussi à les exploiter ce soir», a abondé ce dernier en conférence de presse.

Le moment «numéro 1» de sa carrière

Bam Adebayo a admis avoir senti qu’une performance historique se profilait dès la fin de la première mi-temps, y voyant là le point d'orgue de sa carrière. «C’est (le moment) numéro un, c'est certain», a-t-il affirmé.

Edrice Femi «Bam» Adebayo, 28 ans, est connu comme l'un des défenseurs les plus polyvalents de la NBA. Né à Newark (New Jersey), il a évolué une saison en NCAA chez les Wildcats du Kentucky avant d'être drafté par le Miami Heat en 2017, avec qui il est resté depuis.

«C'est Wilt, moi, puis Kobe (...) Ça semble fou», a-t-il confié, ajoutant avoir réfléchi à la façon dont la légende des Lakers, décédée dans un accident d'hélicoptère à Los Angeles en 2020, aurait réagi à sa performance.

«Je me demande ce qu'il dirait (...) Parce que j'ai toujours voulu avoir une conversation avec lui», a poursuivi le numéro 13 du Heat de Miami.

L'entraîneur de Miami, Erik Spoelstra, a parlé de «soirée historique». «Je suis reconnaissant que nous ayons tous pu en être témoins», a ajouté ce dernier à propos de la performance de son joueur.

«Je voulais qu'il partage ce moment avec le public et qu'il profite pleinement de cette soirée historique devant tous les fans. Je ne l'ai donc pas remplacé avant qu'il n'atteigne le record de Kobe», a conclu le coach du Heat.