Coupe du monde 2026 : les résultats complets des barrages européens et intercontinentaux

La Suède, la Turquie, la République tchèque et la Bosnie-Herzégovine ont validé leur billet pour la Coupe du monde 2026 lors des barrages européens. Les derniers barrages intercontinentaux se disputaient dans la nuit de mardi à mercredi. On connait désormais les noms de tous les derniers qualifiés.

Barrages européens

Jeudi 26 mars

Turquie- Roumanie : 1-0

Italie-Irlande du Nord : 2-0

Pays de Galles-Bosnie-Herzégovine : 1-1 (2 tab 4)

Ukraine-Suède : 1-3

Pologne-Albanie : 2-1

Slovaquie-Kosovo : 3-4

Danemark-Macédoine du Nord : 4-0

République tchèque-Irlande : 2-2 (4 tab 3)

Mardi 31 mars

Bosnie-Herzégovine-Italie : 1-1 (4 tab 1)

Suède-Pologne : 3-2

Kosovo-Turquie : 0-1

République tchèque-Danemark : 2-2 a.p. (3 tab 1)

Les qualifiés pour la Coupe du monde 2026 sont : la Suède, la Turquie, la République tchèque et la Bosnie-Herzégovine.

Barrages intercontinentaux

Jeudi 26 mars

Bolivie-Suriname : 2-1

Vendredi 27 mars

Nouvelle-Calédonie-Jamaïque : 0-1

Mardi 31 mars

RD Congo-Jamaïque : 1-0

Mercredi 1er avril

Irak-Bolivie : 2-1