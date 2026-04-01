Coupe du monde 2026 : les résultats complets des barrages européens et intercontinentaux

La Suède, la Turquie, la République tchèque et la Bosnie-Herzégovine ont validé leur billet pour la Coupe du monde 2026 lors des barrages européens. Les derniers barrages intercontinentaux se disputaient dans la nuit de mardi à mercredi. On connait désormais les noms de tous les derniers qualifiés.
Barrages européens
Jeudi 26 mars
Turquie- Roumanie : 1-0
Italie-Irlande du Nord : 2-0
Pays de Galles-Bosnie-Herzégovine : 1-1 (2 tab 4)
Ukraine-Suède : 1-3
Pologne-Albanie : 2-1
Slovaquie-Kosovo : 3-4
Danemark-Macédoine du Nord : 4-0
République tchèque-Irlande : 2-2 (4 tab 3)
Mardi 31 mars
Bosnie-Herzégovine-Italie : 1-1 (4 tab 1)
Suède-Pologne : 3-2
Kosovo-Turquie : 0-1
République tchèque-Danemark : 2-2 a.p. (3 tab 1)
Les qualifiés pour la Coupe du monde 2026 sont : la Suède, la Turquie, la République tchèque et la Bosnie-Herzégovine.
Barrages intercontinentaux
Jeudi 26 mars
Bolivie-Suriname : 2-1
Vendredi 27 mars
Nouvelle-Calédonie-Jamaïque : 0-1
Mardi 31 mars
RD Congo-Jamaïque : 1-0
Mercredi 1er avril
Irak-Bolivie : 2-1