Football : pourquoi la finale de la Coupe de France Lens-Nice se dispute-t-elle ce vendredi ?

La finale de la Coupe de France, opposant le RC Lens à l'OGC Nice au stade de France de Saint-Denis, se dispute ce vendredi 22 mai. Voici pourquoi.

Une date inédite. Alors que les finales de Coupe de France se disputent en général le samedi, celle de l'édition 2026-2026, entre Lens et Nice, se tient ce vendredi 22 mai.

Ce choc entre le vice-champion de France et le barragiste aura lieu à 21h au Stade de France, comme l'avait annoncé en mars dernier la Fédération française de football en marge d’un Comité directeur.

🚨 OFFICIEL : la 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 de la Coupe de France Crédit Agricole aura lieu le 𝐯𝐞𝐧𝐝𝐫𝐞𝐝𝐢 𝟐𝟐 𝐦𝐚𝐢 𝐚̀ 𝟐𝟏𝐡𝟎𝟎 au 𝐒𝐭𝐚𝐝𝐞 𝐝𝐞 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞 🏟️🏆



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Pourquoi ce changement de jour ? D'importants travaux sur les lignes B et D du RER, qui desservent l'enceinte, dans le cadre du Grand Paris sont prévus pendant ce week-end de la Pentecôte et ont rendu incertaine la tenue de la rencontre au Stade de France, prévue initialement le samedi 23 mai.

La Fédération avait d'abord tenté de demander à l’État qui effectue ces travaux de les suspendre le temps du week-end, puis envisagé de délocaliser la finale dans un autre stade en France. Elle a finalement opté pour avancer la rencontre d'une journée.