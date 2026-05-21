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Football : pourquoi la finale de la Coupe de France Lens-Nice se dispute-t-elle ce vendredi ?

La finale de l'édition 2026 opposera Lens à Nice. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

La finale de la Coupe de France, opposant le RC Lens à l'OGC Nice au stade de France de Saint-Denis, se dispute ce vendredi 22 mai. Voici pourquoi.

Une date inédite. Alors que les finales de Coupe de France se disputent en général le samedi, celle de l'édition 2026-2026, entre Lens et Nice, se tient ce vendredi 22 mai. 

Ce choc entre le vice-champion de France et le barragiste aura lieu à 21h au Stade de France, comme l'avait annoncé en mars dernier la Fédération française de football en marge d’un Comité directeur.

Pourquoi ce changement de jour ? D'importants travaux sur les lignes B et D du RER, qui desservent l'enceinte, dans le cadre du Grand Paris sont prévus pendant ce week-end de la Pentecôte et ont rendu incertaine la tenue de la rencontre au Stade de France, prévue initialement le samedi 23 mai.

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La Fédération avait d'abord tenté de demander à l’État qui effectue ces travaux de les suspendre le temps du week-end, puis envisagé de délocaliser la finale dans un autre stade en France. Elle a finalement opté pour avancer la rencontre d'une journée.

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