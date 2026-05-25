Enhanced Games : la somme astronomique que va toucher un nageur grec pour avoir «battu» un record du monde lors de ces Jeux dopés

Dimanche lors des Enhanced Games à Las Vegas, Kristian Gkolomeev a été plus rapide que le record du monde du 50 m nage libre. Le nageur grec va toucher un pactole.

Les Jeux «dopés» ont eu lieu. Et un record a été battu. Le Grec Kristian Gkolomeev a nagé le 50 m nage libre en 20’’81, soit plus vite que le record du monde (Cameron McEvoy établi en mars dernier avait fait 20''88), dimanche à Las Vegas lors des Enhanced Games, compétition controversée où le dopage est autorisé et encadré.

A $1,000,000 WORLD RECORD SWIM!



Kristian Gkolomeev wins the Men’s 50m Freestyle in 20.81s and takes home $1,000,000 bonus + $250,000 first place prize and reclaims his 50M Freestyle world record. pic.twitter.com/A9XApwrYPS — Enhanced Games (@enhanced_games) May 25, 2026

«C’était une superbe course... Je l’ai fait, a déclaré Gkolomeev, qui a nagé avec une combinaison en polyuréthane. Je vais continuer. Peut-être que l'année prochaine, je le battrai à nouveau.»

autorisés à prendre des produits dopants

Le nageur va empocher une prime d’un million de dollars (858.000 euros) pour ce record non officiel.

Cette performance ne sera pas homologuée par les instances officielles, car les athlètes des Enhanced Games sont autorisés à prendre des produits dopants, ce qui suscite des inquiétudes pour leur santé, et les nageurs peuvent porter des combinaisons intégrales en polyuréthane interdites dans les compétitions officielles.

Pour rappel, la grande majorité des participants, parmi lesquels les nageurs médaillés olympiques James Magnussen, Cody Miller et Ben Proud, ont pu prendre testostérone, hormone de croissance, peptides, stéroïdes anabolisants et autres substances interdites.