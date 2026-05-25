NBA : Victor Wembanyama porte les Spurs pour égaliser contre le Thunder en finale de conférence Ouest (vidéo)

Victor Wembanyama a de nouveau brillé cette nuit en finale de conférence Ouest NBA. Le pivot tricolore a marqué 33 points lors de la large victoire des San Antonio Spurs ont contre le Thunder d’Oklahoma City (103-82), revenant ainsi à deux victoires partout.

Une nouvelle performance majuscule. Dans l'obligation de gagner après leur défaite au match précédent en finale de conférence Ouest face au Thunder, Victor Wembanyama et les San Antonio Spurs ont répondu présent.

Le Français de 22 ans, qui n’a joué que 31 minutes afin de se préserver en vue d’une série qui s’annonce longue, a réussi 11 tirs sur 22 tentés, dont 3 sur 7 à trois points.

Un nouveau record pour Victor Wembanyama

Wemby a d'ailleurs marqué les esprits en réussissant un panier lointain complètement fou au buzzer de la mi-temps pour donner aux Spurs une avance de 50-38.

WEMBY BEATS THE Q2 BUZZER FROM HALF-COURT 👽



22 PTS

5 REB

3 AST

2 BLK



Spurs lead by 12 at the break in Game 4! pic.twitter.com/Uk9BhEMNO1 — NBA (@NBA) May 25, 2026

Après avoir demandé la balle avec moins de 5 secondes au chrono, «l’alien» a réussi le tir le plus lointain de sa carrière, à près de 13m du cerceau, quasiment depuis son propre camp, faisant se lever le Frost Bank Center dans une ambiance électrique. «Je ne pensais qu'à marquer. Je ne faisais pas semblant», a-t-il déclaré après le match.

Le Thunder étouffé par les Spurs

Le meilleur défenseur de l'année a également pris 8 rebonds, offert 5 passes et effectué 3 contres dans un match quasiment à sens unique pour les Spurs, qui visent leur première qualification pour la finale NBA depuis leur dernier sacre en 2014.

WEMBY STUFFED THE STAT SHEET IN GAME 4!



👽 33 PTS

👽 8 REB

👽 5 AST

👽 2 STL

👽 3 BLK

👽 3 3PM



Spurs win Game 4 to even the series at 2-2 in the Western Conference Finals 🍿 pic.twitter.com/S2dZ4kWw6m — NBA (@NBA) May 25, 2026

«C'était la première fois que nous étions menés dans cette série. Nous avons simplement réagi. Il n'y a rien d'extraordinaire à cela. Ce n'était pas de la magie. Nous avons simplement fait ce qu'il fallait faire», a commenté Wemby, qui a attribué la domination des Spurs au fait d'avoir regardé «beaucoup de vidéos, pratiquement sans arrêt, ces dernières 24 à 48 heures».

Le Thunder, qui espère devenir champion NBA pour la deuxième saison consécutive, était invaincu à l’extérieur en play-offs après cinq matches cette saison, mais la solide défense des Spurs a mis fin à cette série. La franchise a été limitée à 82 points, soit son plus faible total depuis décembre 2021.

Shai Gilgeous-Alexander, double tenant du titre de MVP et leader d'Oklahoma, a marqué 19 points, mais le Thunder, n’a réussi que 33% de ses tirs, avec seulement 6 tirs primés réussis sur 33 tentés.

Le cinquième match de cette série au meilleur des sept matches aura lieu mardi à Oklahoma City, avant de retourner à San Antonio pour la sixième rencontre.