PSG-Arsenal : des riverains immédiats du Parc des Princes invités au stade pour regarder la finale

Le Paris Saint-Germain (PSG) va affronter, ce samedi 30 mai à 18h, Arsenal dans le cadre de la finale de la Ligue des Champions. Le PSG souhaite pour l'occasion inviter les riverains immédiats du Parc des Princes au stade.

Une première pour le PSG. Le club de la capitale a invité les riverains immédiats du Parc des Princes au stade pour regarder la finale de la Ligue des Champions contre Arsenal, ce samedi à 18h. Il s'agit donc des habitants situés très proches du stade du Paris Saint-Germain.

Après les débordements liés aux deux demi-finales (aller et retour) de la Ligue des champions, début mai, contre le Bayern Munich, le club a la volonté de bien faire. Les habitants proches des zones de célébrations avaient fait comprendre leur mécontentement après la rencontre.

Preuve que les tensions étaient fortes, ce sont 127 personnes qui avaient été interpellées lors des célébrations de la qualification du PSG pour la finale de la Ligue des champions dans la nuit de mercredi à jeudi 7 mai.

Le match de samedi représente le rendez-vous de l’année pour Paris et pour l’agglomération parisienne. L’objectif de la ville est de rendre cette journée «exceptionnelle dans un esprit de responsabilité, de convivialité et de respect de chacun», indiquent la préfecture de police, le Paris Saint-Germain et la Ville de Paris dans un communiqué de presse conjoint.

Paris sera rouge et bleu

L'événement est tel que la tour Eiffel sera illuminée en rouge et bleu, et quelque 150 panneaux lumineux seront installés pour diffuser les messages d’encouragement du public à destination des joueurs. De plus, le Club a souhaité inviter, en lien avec le maire de Paris, 500 enfants des clubs de football de la ville, en plus des riverains immédiats du Parc des Princes.

La préfecture de Paris met en garde sur les potentielles célébrations à l’issue du match et des débordements. De nombreuses mesures de sécurité comme une mise en place des forces de sécurité, des services de secours, des agents municipaux, des personnels des transports ou encore des agents de propreté.

Ces mobilisations vont permettre au plus grand nombre de personnes de vivre pleinement cette finale dans les meilleures conditions et dans un esprit de responsabilité, de convivialité et de respect de chacun.