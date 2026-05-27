Coupe du monde 2026 : voici les listes de joueurs des 48 pays qualifiés pour l'événement

La Coupe du monde 2026 est organisée aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique du 11 juin au 19 juillet. La Coupe du monde 2026 est organisée aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique du 11 juin au 19 juillet. [Xinhua / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Les 48 pays qualifiés ont commencé à communiquer leur liste des 26 joueurs retenus pour disputer la Coupe du monde 2026 (11 juin-19 juillet), organisée aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.

Groupe A

Mexique 🇲🇽

A venir

Afrique du Sud 🇿🇦

A venir

Corée du Sud 🇰🇷

PosteJoueurClub
GardienKim Seung-gyuFC Tokyo (Japon)
GardienSong Bum-keunJeonbuk
GardienJo Hyeon-wooUlsan
DéfenseurKim Moon-hwanDaejeon
DéfenseurKim Min-jaeBayern Munich (Allemagne)
DéfenseurKim Tae-hyeonKashima Antlers (Japon)
DéfenseurPark Jin-seopZhejiang (Chine)
DéfenseurSeol Young-wooÉtoile Rouge Belgrade (Serbie)
DéfenseurJens CastropBorussia Mönchengladbach (Allemagne)
DéfenseurLee Ki-hyukGangwon
DéfenseurLee Tae-seokAustria Vienne (Autriche)
DéfenseurLee Han-beomMidtjylland (Danemark)
DéfenseurCho Yu-minAl-Sharjah (Émirats arabes unis)
MilieuKim Jin-gyuJeonbuk
MilieuBae Jun-hoStoke City (Angleterre)
MilieuPaik Seung-hoBirmingham (Angleterre)
MilieuYang Hyun-junCeltic Glasgow (Écosse)
MilieuEom Ji-sungSwansea (Angleterre)
MilieuLee Kang-inPSG (France)
MilieuLee Dong-gyeongUlsan
MilieuLee Jae-sungMayence (Allemagne)
MilieuHwang In-beomFeyenoord (Pays-Bas)
MilieuHwang Hee-chanWolverhampton (Angleterre)
AttaquantSon Heung-minLos Angeles FC (États-Unis)
AttaquantOh Hyeon-gyuBesiktas (Turquie)
AttaquantCho Gue-sungMidtjylland (Danemark)

République Tchèque 🇨🇿

A venir

Groupe B

Canada 🇨🇦

A venir

Bosnie-Herzégovine 🇧🇦

PosteJoueurClub
GardienNikola VasiljSankt Pauli (Allemagne)
GardienMartin ZlomislicRijeka (Croatie)
GardienOsman HadzikicSlaven Belupo (Croatie)
DéfenseurSead KolasinacAtalanta Bergame (Italie)
DéfenseurAmar DedicBenfica (Portugal)
DéfenseurNihad MujakicGaziantep (Turquie)
DéfenseurNikola KaticSchalke 04 (Allemagne)
DéfenseurTarik MuhamerovicSassuolo (Italie)
DéfenseurStjepan RadeljicRijeka (Croatie)
DéfenseurDennis HadzikadunicSampdoria (Italie)
DéfenseurNidal CelikLens (France)
MilieuAmir HadziahmetovicHull City (Angleterre)
MilieuIvan SunjicPaphos (Chypre)
MilieuIvan BasicAstana (Kazakhstan)
MilieuDzenis BurnicKarlsruhe (Allemagne)
MilieuErmin MahmicSlovan Liberec (République tchèque)
MilieuBenjamin TahirovicBröndby (Danemark)
MilieuAmar MemicViktoria Plzen (République tchèque)
MilieuArmin GigovicYoung Boys de Berne (Suisse)
AttaquantKerim AlajbegovicRB Salzbourg (Autriche)
AttaquantEsmir BajraktarevicPSV Eindhoven (Pays-Bas)
AttaquantErmedin DemirovicStuttgart (Allemagne)
AttaquantJovo LukicUniversitatea Cluj (Roumanie)
AttaquantSamed BazdarJagiellonia Bialystok (Pologne)
AttaquantHaris TabakovicBorussia Mönchengladbach (Allemagne)
AttaquantEdin DzekoSchalke 04 (Allemagne)

Qatar 🇶🇦

A venir

Suisse 🇨🇭

PosteJoueurClub
GardienGregor KobelBorussia Dortmund (Allemagne)
GardienMarvin KellerYoung Boys de Berne (Suisse)
GardienYvon MvogoLorient (France)
DéfenseurManuel AkanjiInter Milan (Italie)
DéfenseurAurèle AmendaEintracht Francfort (Allemagne)
DéfenseurEray CömertValence (Espagne)
DéfenseurNico ElvediBorussia Mönchengladbach (Allemagne)
DéfenseurLuca JaquezStuttgart (Allemagne)
DéfenseurMiro MuheimHambourg (Allemagne)
DéfenseurRicardo RodriguezBetis Séville (Espagne)
DéfenseurSilvan WidmerMayence (Allemagne)
MilieuMichel AebischerPise (Italie)
MilieuChristian FassnachtYoung Boys de Berne (Suisse)
MilieuRemo FreulerBologne (Italie)
MilieuArdon JashariAC Milan (Italie)
MilieuJohan ManzambiFribourg (Allemagne)
MilieuFabian RiederAugsbourg (Allemagne)
MilieuDjibril SowSéville (Espagne)
MilieuGranit XhakaSunderland (Angleterre)
MilieuDenis ZakariaMonaco (France)
AttaquantZeki AmdouniBurnley (Angleterre)
AttaquantBreel EmboloRennes (France)
AttaquantCédric IttenDüsseldorf (Allemagne)
AttaquantDan NdoyeNottingham Forest (Angleterre)
AttaquantNoah OkaforLeeds (Angleterre)
AttaquantRuben VargasSéville (Espagne)

Groupe C

Brésil 🇧🇷

PosteJoueurClub
GardienAllisonLiverpool (Angleterre)
GardienEdersonFenerbahce (Turquie)
GardienWevertonGremio (Brésil)
DéfenseurAlex SandroFlamengo (Brésil)
DéfenseurBremerJuventus (Italie)
DéfenseurDaniloFlamengo (Brésil)
DéfenseurDouglas SantosZénith Saint-Pétersbourg (Russie)
DéfenseurGabrielArsenal (Angleterre)
DéfenseurMarquinhosPSG (France)
DéfenseurLéo PereiraFlamengo (Brésil)
DéfenseurIbanezAl-Ahli (Arabie saoudite)
DéfenseurWesley FrançaAS Roma (Italie)
MilieuCasemiroManchester United (Angleterre)
MilieuBruno GuimaraesNewcastle (Angleterre)
MilieuFabinhoAl-Ittihad (Arabie saoudite)
MilieuDaniloBotafogo (Brésil)
MilieuLucas PaquetaFlamengo (Brésil)
AttaquantVinicius JuniorReal Madrid (Espagne)
AttaquantNeymarSantos (Brésil)
AttaquantEndrickLyon (France)
AttaquantRaphinhaBarcelone (Espagne)
AttaquantMatheus CunhaManchester United (Angleterre)
AttaquantLuiz HenriqueZénith Saint-Pétersbourg (Russie)
AttaquantGabriel MartinelliArsenal (Angleterre)
AttaquantIgor ThiagoBrentford (Angleterre)
AttaquantRayanBournemouth (Angleterre)

Maroc 🇲🇦

PosteJoueurClub
GardienYassine BounouAl-Hilal FC (Arabie saoudite)
GardienMunir El KajouiRS Berkane (Maroc)
GardienAhmed Reda TagnaoutiAS FAR Rabat (Maroc)
DéfenseurNoussair MazraouiManchester United (Angleterre)
DéfenseurAnas Salah-EddinePSV Eindhoven (Pays-Bas)
DéfenseurYoussef BellammariAl Ahly SC (Egypte)
DéfenseurAchraf HakimiPSG (France)
DéfenseurZakaria El OuahdiKRC Genk (Belgique)
DéfenseurNayef AguerdOlympique de Marseille (France)
DéfenseurChadi RiadCrystal Palace FC (Angleterre)
DéfenseurRedouane HalhalKV Malines (Belgique)
DéfenseurIssa DiopFulham FC (Angleterre)
Milieu de terrainSamir El MourabetRC Strasbourg (France)
Milieu de terrainAyoub BouaddiLOSC Lille (France)
Milieu de terrainNeil El AynaouiAS Rome (Italie)
Milieu de terrainSofyan AmrabatReal Betis (Espagne)
Milieu de terrainAzzedine OunahiGirona FC (Espagne)
Milieu de terrainBilal El KhannoussVfB Stuttgart (Allemagne)
Milieu de terrainIsmaël SaibariPSV Eindhoven (Pays-Bas)
AttaquantAbdesamad EzzalzouliReal Betis (Espagne)
AttaquantChemsdine TalbiSunderland AFC (Angleterre)
AttaquantSoufiane RahimiAl-Ain FC (Emirats Arabes Unis)
AttaquantAyoub El KaabiOlympiakos FC (Grèce)
AttaquantBrahim DiazReal Madrid (Espagne)
AttaquantYassine GessimRC Strasbourg (France)
AttaquantAyoube Amaimouni-EchghouyabEintracht Francfort (Allemagne)
RéservisteEl Mehdi Al HarrarRaja Casablanca (Maroc)
RéservisteAmine SbaiAngers SCO (France)
RéservisteMarwane SaadaneAl-Fateh SC (Arabie saoudite)

A venir

Haïti 🇭🇹

PosteJoueurClub
GardienJosué DuvergerCosmos Koblenz (Allemagne)
GardienAlexandre PierreSochaux (France)
GardienJohnny PlacideBastia (France)
DéfenseurRicardo AdéLDU Quito (Équateur)
DéfenseurCarlens ArcusAngers (France)
DéfenseurHannes DelcroixFC Lugano (Suisse)
DéfenseurJean-Kévin DuverneLa Gantoise (Belgique)
DéfenseurMartin ExpérienceNancy (France)
DéfenseurDuke LacroixColorado Springs (États-Unis)
DéfenseurWilguens PaugainZulte-Waregem (Belgique)
DéfenseurKeeto ThermoncyYoung Boys de Berne (Suisse)
MilieuJean-Ricner BellegardeWolverhampton (Angleterre)
MilieuDanley Jean-JacquesPhiladelphia Union (États-Unis)
MilieuLeverton PierreVizela (Portugal)
MilieuWoodensky PierreReal Hope (Haïti)
MilieuCarl Fred SaintéEl Paso Locomotive (États-Unis)
MilieuDominique SimonPresov (Slovaquie)
AttaquantJosué CasimirAuxerre (France)
AttaquantDerrick EtienneToronto FC (Canada)
AttaquantYassin FortuneVizela (Portugal)
AttaquantWilson IsidorSunderland (Angleterre)
AttaquantLenny JosephFerencvaros (Hongrie)
AttaquantDeedson LouiciusFC Dallas (États-Unis)
AttaquantDuckens NazonEtseghlal (Iran)
AttaquantFrantzdy PierrotRizespor (Turquie)
AttaquantRuben ProvidenceAlmere City (Pays-Bas)

Ecosse 

PosteJoueurClub
GardienCraig GordonHearts (Ecosse)
GardienAngus GunnNottingham Forest (Angleterre)
GardienLiam KellyGlasgow Rangers (Ecosse)
DéfenseurGrant HanleyHibernian (Ecosse)
DéfenseurJack HendryAl-Ettifaq (Arabie saoudite)
DéfenseurAaron HickeyBrentford (Angleterre)
DéfenseurDom HyamWrexham (Angleterre)
DéfenseurScott McKennaDinamo Zagreb (Croatie)
DéfenseurNathan PattersonEverton (Angleterre)
DéfenseurAnthony RalstonCeltic Glasgow (Ecosse)
DéfenseurAndy RobertsonLiverpool (Angleterre)
DéfenseurJohn SouttarGlasgow Rangers (Ecosse)
DéfenseurKieran TierneyCeltic Glasgow (Ecosse)
MilieuRyan ChristieBournemouth (Angleterre)
MilieuFindlay CurtisKilmarnock (Ecosse)
MilieuLewis FergusonBologne (Italie)
MilieuBen Gannon-DoakBournemouth (Angleterre)
MilieuBilly GilmourNaples (Italie)
MilieuJohn McGinnAston Villa (Angleterre)
MilieuKenny McLeanNorwich (Angleterre)
MilieuScott McTominayNaples (Italie)
AttaquantChe AdamsTorino (Italie)
AttaquantLyndon DykesCharlton (Angleterre)
AttaquantGeorge HirstIpswich (Angleterre)
AttaquantLawrence ShanklandHearts (Ecosse)
AttaquantRoss StewartSouthampton (Angleterre)

Groupe D

Etats-Unis 🇺🇸

A venir

Paraguay 🇵🇾

A venir

Australie 🇦🇺

A venir

Turquie 🇹🇷

A venir

Groupe E

Allemagne 🇩🇪

PosteJoueurClub
GardienOliver BaumannHoffenheim (Allemagne)
GardienManuel NeuerBayern Munich (Allemagne)
GardienAlexander NübelStuttgart (Allemagne)
DéfenseurWaldemar AntonBorussia Dortmund (Allemagne)
DéfenseurNathaniel BrownEintracht Francfort (Allemagne)
DéfenseurJoshua KimmichBayern Munich (Allemagne)
DéfenseurDavid RaumRB Leipzig (Allemagne)
DéfenseurAntonio RüdigerReal Madrid (Espagne)
DéfenseurNico SchlotterbeckBorussia Dortmund (Allemagne)
DéfenseurJonathan TahBayern Munich (Allemagne)
DéfenseurMalick ThiawNewcastle (Angleterre)
MilieuNadiem AmiriMayence (Allemagne)
MilieuLeon GoretzkaBayern Munich (Allemagne)
MilieuPascal GrossBrighton (Angleterre)
MilieuLennart KarlBayern Munich (Allemagne)
MilieuFelix NmechaBorussia Dortmund (Allemagne)
MilieuAleksandar PavlovicBayern Munich (Allemagne)
MilieuAngelo StillerStuttgart (Allemagne)
AttaquantMaximilian BeierBorussia Dortmund (Allemagne)
AttaquantKai HavertzArsenal (Angleterre)
AttaquantJamie LewelingStuttgart (Allemagne)
AttaquantJamal MusialaBayern Munich (Allemagne)
AttaquantLeroy SanéGalatasaray (Turquie)
AttaquantDeniz UndavStuttgart (Allemagne)
AttaquantFlorian WirtzLiverpool (Angleterre)
AttaquantNick WoltemadeNewcastle (Angleterre)

Curaçao 🇨🇼

PosteJoueurClub
GardienEloy RoomMiami FC (Etats-Unis)
GardienTrevor DoornbushVVV Venlo (Pays-Bas)
GardienTyrick BodakTelstar (Pays-Bas)
DéfenseurRiechedly BazoerKonyaspor (Turquie)
DéfenseurJoshua BrenetKayserispor (Turquie)
DéfenseurRoshon van EijmaWaalwijk (Pays-Bas)
DéfenseurSherel FloranusPEC Zwolle (Pays-Bas)
DéfenseurDeveron FonvilleNEC Nimègue (Pays-Bas)
DéfenseurJuriën GaariAbha Club (Arabie saoudite)
DéfenseurArmando ObispoPSV Eindhoven (Pays-Bas)
DéfenseurShurandy SamboSparta Rotterdam (Pays-Bas)
MilieuJuninho BacunaTelstar (Pays-Bas)
MilieuLeandro BacunaIgdir (Turquie)
MilieuLivano ComenenciaFC Zurich (Suisse)
MilieuKevin FelidaDen Bosh (Pays-Bas)
MilieuAr'Jany MarthaRoterham (Angleterre)
MilieuTyrese NoslinTelstar (Pays-Bas)
MilieuGodfried RoemeratoeWaalwijk (Pays-Bas)
AttaquantJearl MargarithaBeveren (Belgique)
AttaquantJeremy AntoniseAE Kifisia (Grèce)
AttaquantTahith ChongSheffield United (Angleterre)
AttaquantKenji GorréMaccabi Haïfa (Israël)
AttaquantSontje HansenMiddlesbrough (Angleterre)
AttaquantGervane KastaneerTerengganu (Malaisie)
AttaquantBrandley KuwasTelstar (Pays-Bas)
AttaquantJürgen LocadiaMiami FC (Etats-Unis)

Côte d’Ivoire 🇨🇮

PosteJoueurClub
GardienYahia FofanaRizespor (Turquie)
GardienAlban LafontPanathinaïkos (Grèce)
GardienMohamed KonéCharleroi (Belgique)
DéfenseurEmmanuel AgbadouBesiktas (Turquie)
DéfenseurClément ApkaAuxerre (France)
DéfenseurOusmane DiomandéSporting Portugal (Portugal)
DéfenseurGuéla DouéStrasbourg (France)
DéfenseurGhislain KonanGil Vicente (Portugal)
DéfenseurOdilon KossonouAEL Larissa (Grèce)
DéfenseurEvan NdickaAS Rome (Italie)
DéfenseurWilfried SingoGalatasaray (Turquie)
MilieuSéko FofanaFC Porto (Portugal)
MilieuParfait GuiagonCharleroi (Belgique)
MilieuChrist OulaiTrabzonspor (Turquie)
MilieuFranck KessiéAl-Ahli (Arabie saoudite)
MilieuIbrahim SangaréNottingham Forrest (Angleterre)
MilieuJean-Michaël SériMaribor (Slovénie)
AttaquantSimon AdingraMonaco (France)
AttaquantAnge-Yoan BonnyInter Milan (Italie)
AttaquantAmad DialloManchester United (Angleterre)
AttaquantOumar DiakitéCercle Bruges (Belgique)
AttaquantYan DiomandéRB Leipzig (Allemagne)
AttaquantEvann GuessandCrystal Palace (Angleterre)
AttaquantNicolas PépéVillarreal (Espagne)
AttaquantBazoumana TouréHoffenheim (Allemagne)
AttaquantElye WahiNice (France)

Equateur 🇪🇨

A venir

Groupe F

Pays-Bas 🇳🇱

A venir

Japon 🇯🇵

PosteJoueurClub
GardienZion SuzukiParme (Italie)
GardienKeisuke OsakoSanfrecce Hiroshima
GardienTomoki HayakawaKashima Antlers
DéfenseurYukinari SugawaraWerder Brême (Allemagne)
DéfenseurTakehiro TomiyasuAjax Amsterdam (Pays-Bas)
DéfenseurKo ItakuraAjax Amsterdam (Pays-Bas)
DéfenseurHiroki ItoBayern Munich (Allemagne)
DéfenseurTsuyoshi WatanabeFeyenoord Rotterdam (Pays-Bas)
DéfenseurShogo TaniguchiSaint-Trond (Belgique)
DéfenseurAyumu SekoLe Havre (France)
DéfenseurYuto NagatomoFC Tokyo (Japon)
DéfenseurJunnosuke SuzukiFC Copenhague (Danemark)
MilieuWataru EndoLiverpool (Angleterre)
MilieuKaishu SanoMayence (Allemagne)
MilieuAo TanakaLeeds (Angleterre)
MilieuDaichi KamadaCrystal Palace (Angleterre)
MilieuRitsu DoanFrancfort (Allemagne)
MilieuJunya ItoGenk (Belgique)
MilieuTakefusa KuboReal Sociedad (Espagne)
MilieuKeito NakamuraReims (France)
AttaquantAyase UedaFeyenoord Rotterdam (Pays-Bas)
AttaquantKoki OgawaNimègue (Pays-Bas)
AttaquantKento ShiogaiWolfsburg (Allemagne)
AttaquantYuito SuzukiFribourg (Allemagne)
AttaquantKeisuke GotoSaint-Trond (Belgique)
AttaquantDaizen MaedaCeltic Glasgow (Écosse)

Suède 🇸🇪

PosteJoueurClub
GardienViktor JohanssonStoke City (Angleterre)
GardienKristoffer NordfeldtAIK
GardienJacob ZetterströmDerby County (Angleterre)
DéfenseurHjalmar EkdalBurnley (Angleterre)
DéfenseurGabriel GudmundssonLeeds (Angleterre)
DéfenseurIsak HienAtalanta Bergame (Italie)
DéfenseurEmil HolmJuventus Turin (Italie)
DéfenseurGustaf LagerbielkeBraga (Portugal)
DéfenseurVictor LindelöfAston Villa (Angleterre)
DéfenseurEric SmithSankt Pauli (Allemagne)
DéfenseurCarl StarfeltCelta Vigo (Espagne)
DéfenseurDaniel SvenssonBorussia Dortmund (Allemagne)
MilieuYasin AyariBrighton (Angleterre)
MilieuLucas BergvallTottenham (Angleterre)
MilieuElliot StroudMjällby
MilieuJesper KarlströmUdinese (Italie)
MilieuBesfort ZeneliUnion Saint-Gilloise (Belgique)
MilieuKen SemaPaphos (Chypre)
MilieuMattias SvanbergWolfsburg (Allemagne)
AttaquantTaha AliMalmö
AttaquantAlexander BernhardssonHolstein Kiel (Allemagne)
AttaquantAnthony ElangaNewcastle (Angleterre)
AttaquantViktor GyökeresArsenal (Angleterre)
AttaquantAlexander IsakLiverpool (Angleterre)
AttaquantGustaf NilssonBruges (Belgique)
AttaquantBenjamin NygrenCeltic Glasgow (Écosse)

Tunisie 🇹🇳

PosteJoueurClub
GardienAbdelmouhib ChamakhClub Africain
GardienAymen DahmenCS Sfax
GardienBen HassenES Sahel
DéfenseurYan ValéryYoung Boys de Berne (Suisse)
DéfenseurMoutaz NeffatiNorköpping (Suède)
DéfenseurDylan BronnServette Genève (Suisse)
DéfenseurAdem ArousKasimpasa (Turquie)
DéfenseurOmar RekikMaribor (Slovénie)
DéfenseurRaed ChikhaouiMonastir
DéfenseurMontassar TalbiLorient (France)
DéfenseurAli AbdiNice (France)
DéfenseurMohamed Amine Ben HamidaES Tunis
MilieuElyes SkhiriEintracht Francfort (Allemagne)
MilieuMohamed Hadj-MahmoudFC Lugano (Suisse)
MilieuRani KhediraUnion Berlin (Allemagne)
MilieuAnis Ben SlimaneNorwich City (Angleterre)
MilieuHannibal MejbriBurnley (Angleterre)
MilieuIsmaël GharbiAugsbourg (Allemagne)
MilieuMorthada Ben OuanesKasimpasa (Turquie)
AttaquantElias AchouriFC Copenhague (Danemark)
AttaquantKhalil AyariPSG (France)
AttaquantFiras ChaouatClub Africain
AttaquantHazem MastouriDinamo Makhachkala (Russie)
AttaquantElias SaadHanovre (Allemagne)
AttaquantRayan ElloumiVancouver Whitecaps (Canada)
AttaquantSébastian TounektiCeltic Glasgow (Écosse)

Groupe G

Belgique 🇧🇪

PosteJoueurClub
GardienThibaut CourtoisReal Madrid (Espagne)
GardienSenne LammensManchester United (Angleterre)
GardienMike PendersStrasbourg (France)
DéfenseurKoni De WinterAC Milan (Italie)
DéfenseurTimothy CastagneFulham (Angleterre)
DéfenseurThomas MeunierLille (France)
DéfenseurZeno DebastSporting Portugal (Portugal)
DéfenseurArthur TheateEintracht Francfort (Allemagne)
DéfenseurBrandon MecheleClub Bruges
DéfenseurNathan NgoyLille (France)
DéfenseurMaxim De CuyperBrighton (Angleterre)
DéfenseurJoaquin SeysClub Bruges
MilieuKevin De BruyneNaples (Italie)
MilieuAmadou OnanaAston Villa (Angleterre)
MilieuHans VanakenClub Bruges
MilieuYouri TielemansAston Villa (Angleterre)
MilieuNicolas RaskinGlasgow Rangers (Écosse)
MilieuAxel WitselGerone (Espagne)
AttaquantRomelu LukakuNaples (Italie)
AttaquantMatias Fernandez-PardoLille (France)
AttaquantDodi LukebakioBenfica (Portugal)
AttaquantCharles De KetelaereAtalanta Bergame (Italie)
AttaquantJeremy DokuManchester City (Angleterre)
AttaquantLeandro TrossardArsenal (Angleterre)
AttaquantAlexis SaelemaekersAC Milan (Italie)
AttaquantDiego MoreiraStrasbourg (France)

Égypte 🇪🇬

PosteJoueurClub
GardienMohamed El-ShenawyAl-Ahly (Egypte)
GardienMostafa ShobeirAl-Ahly (Egypte)
GardienMahdy SolimanZamalek (Egypte)
GardienMohamed AlaaEl-Gouna (Egypte)
DéfenseurMohamed HanyAl-Ahly (Egypte)
DéfenseurTarek AlaaZed FC (Egypte)
DéfenseurHamdi FathiAl-Wakrah SC (Qatar)
DéfenseurRamy RabiaAl-Ain (Emirats arabes unis)
DéfenseurYasser IbrahimAl-Ahly (Egypte)
DéfenseurHossam AbdelmaguidZamalek (Egypte)
DéfenseurMohamed AbdelmonemNice (France)
DéfenseurAhmed FattouhZamalek (Egypte)
DéfenseurKarim HafezPyramids FC (Egypte)
MilieuMarwan AttiaAl-Ahly (Egypte)
MilieuMohanad LasheenPyramids FC (Egypte)
MilieuNabil Emad DungaEl-Najma (Arabie saoudite)
MilieuMahmoud SaberGulf United FC (Emirats arabes unis)
MilieuAhmed Sayed ZizoAl-Ahly (Egypte)
MilieuMahmoud TrezeguetAl-Ahly (Egypte)
MilieuEmam AshourAl-Ahly (Egypte)
MilieuMostafa ZikoPyramids FC (Egypte)
MilieuIbrahim AdelNordsjaelland (Danemark)
MilieuHaitham HassanReal Oviedo (Espagne)
AttaquantMohamed SalahLiverpool (Angleterre)
AttaquantOmar MarmoushManchester City (Angleterre)
AttaquantAktay AbdullahAnnpi SC (Egypte)
AttaquantHamza AbdelkarimFC Barcelone U19 (Epagne)

Iran 🇮🇷

A venir

Nouvelle-Zélande 🇳🇿

PosteJoueurClub
GardienMax CrocombeMillwall (Angleterre)
GardienAlex PaulsenLechia Gdansk (Pologne)
GardienMichael WoodAuckland
DéfenseurTyler BindonSheffield United (Angleterre)
DéfenseurMichael BoxallMinnesota (États-Unis)
DéfenseurLiberato CacaceWrexham (Angleterre)
DéfenseurFrancis De VriesAuckland
DéfenseurCallan ElliotAuckland
DéfenseurTim PayneWellington
DéfenseurNando PijnakerAuckland
DéfenseurTommy SmithBraintree (Angleterre)
DéfenseurFinn SurmanPortland (États-Unis)
MilieuLachlan BaylissNewcastle Jets (Australie)
MilieuJoe BellViking FK (Norvège)
MilieuAlex RuferWellington
MilieuMarko StamenicSwansea (Angleterre)
MilieuRyan ThomasPEC Zwolle (Pays-Bas)
AttaquantKosta BarbarousesWestern Sydney (Australie)
AttaquantMatthew GarbettPeterborough (Angleterre)
AttaquantElijah JustMotherwell (Écosse)
AttaquantCallum McCowattSilkeborg (Danemark)
AttaquantBen OldSaint-Étienne (France)
AttaquantJesse RandallAuckland
AttaquantSarpreet SinghWellington
AttaquantBen WainePort Vale (Angleterre)
AttaquantChris WoodNottingham Forest (Angleterre)

Groupe H

Espagne 🇪🇸

PosteJoueurClub
GardienUnai SimonAthletic Bilbao
GardienDavid RayaArsenal (Angleterre)
GardienJoan GarciaFC Barcelone
DéfenseurMarc CucurellaChelsea (Angleterre)
DéfenseurPau CubarsiFC Barcelone
DéfenseurAymeric LaporteAthletic Bilbao
DéfenseurAlejandro GrimaldoBayer Leverkusen (Allemagne)
DéfenseurMarcos LlorenteAtlético Madrid
DéfenseurPedro PorroTottenham (Angleterre)
DéfenseurMarc PubillAtlético Madrid
DéfenseurEric GarciaFC Barcelone
MilieuRodriManchester City (Angleterre)
MilieuPedriFC Barcelone
MilieuMartin ZubimendiArsenal (Angleterre)
MilieuMikel MerinoArsenal (Angleterre)
MilieuFabian RuizPSG (France)
MilieuGaviFC Barcelone
MilieuAlex BaenaAtlético Madrid
AttaquantLamine YamalFC Barcelone
AttaquantDani OlmoFC Barcelone
AttaquantFerran TorresFC Barcelone
AttaquantNico WilliamsAthletic Bilbao
AttaquantMikel OyarzabalReal Sociedad
AttaquantVictor MunozOsasuna
AttaquantBorja IglesiasCelta Vigo
AttaquantYeremy PinoCrystal Palace (Angleterre)

Cap-Vert 🇨🇻

PosteJoueurClub
GardienCJ dos SantosSan Diego (Etats-Unis)
GardienMarcio RosaMontana (Bulgarie)
GardienVozinhaChaves (Portugal)
DéfenseurEdilson BorgesAl-Bataeh (Emirats arabes unis)
DéfenseurSidny CabralBenfica (Portugal)
DéfenseurLogan CostaVillarreal (Espagne)
DéfenseurRoberto LopesShamrock Rovers (Irlande)
DéfenseurSteven MoreiraColombus Crew (Etats-Unis)
DéfenseurJoao PauloFCSB (Roumanie)
DéfenseurWagner PinaTrabzonspor (Turquie)
DéfenseurKelvin PiresSJK (Finlande)
DéfenseurStopiraTorrense (Portugal)
MilieuTelmo ArcanjoVitoria Guimaraes (Portugal)
MilieuDeroy DuarteLudogorets (Bulgarie)
MilieuLaros DuartePuskas Academy (Hongrie)
MilieuJamiro MonteiroPEC Swolle (Pays-Bas)
MilieuKevin PinaKrasnodar (Russie)
MilieuYannick SemedoFarense (Portugal)
AttaquantGilson BenchimolAkron Togliatti (Russie)
AttaquantJovane CabralEstrala Amadora (Portugal)
AttaquantNuno da CostaBasaksehir (Turquie)
AttaquantDailon LivramentoCasa Pia (Portugal)
AttaquantRyan MendesIgdir (Turquie)
AttaquantGarry RodriguesApollon Limassol (Chypre)
AttaquantWilly SemedoOmonia (Chypre)
AttaquantHélio VarelaMaccabi Tel-Aviv (Israël)

Arabie saoudite 🇸🇦

A venir

Uruguay 🇺🇾

A venir

Groupe I

France 🇫🇷

PosteJoueurClub
GardienMike MaignanAC Milan (Italie)
GardienRobin RisserLens
GardienBrice SambaRennes
DéfenseurLucas DigneEverton (Angleterre)
DéfenseurMalo GustoChelsea (Angleterre)
DéfenseurLucas HernandezPSG
DéfenseurTheo HernandezAl-Hilal (Arabie saoudite)
DéfenseurIbrahima KonatéLiverpool (Angleterre)
DéfenseurJules KoundéFC Barcelone (Espagne)
DéfenseurMaxence LacroixCrystal Palace (Angleterre)
DéfenseurWilliam SalibaArsenal (Angleterre)
DéfenseurDayot UpamecanoBayern Munich (Allemagne)
MilieuN’Golo KantéFenerbahçe (Turquie)
MilieuManu KonéAS Rome (Italie)
MilieuAdrien RabiotAC Milan (Italie)
MilieuAurélien TchouaméniReal Madrid (Espagne)
MilieuWarren Zaïre-EmeryPSG
AttaquantMaghnes AklioucheMonaco
AttaquantBradley BarcolaPSG
AttaquantRayan CherkiManchester City (Angleterre)
AttaquantOusmane DembéléPSG
AttaquantDésiré DouéPSG
AttaquantJean-Philippe MatetaCrystal Palace (Angleterre)
AttaquantKylian MbappéReal Madrid (Espagne)
AttaquantMichael OliseBayern Munich (Allemagne)
AttaquantMarcus ThuramInter Milan (Italie)

Sénégal 🇸🇳

PosteJoueurClub
GardienEdouard MendyAl Ahli (Arabie saoudite)
GardienMory DiawLe Havre (France)
GardienYevhann DioufNice (France)
DéfenseurKalidou KoulibalyAl Hilal (Arabie saoudite)
DéfenseurMoussa NiakhatéLyon (France)
DéfenseurKrépin DiattaMonaco (France)
DéfenseurAntoine MendyNice (France)
DéfenseurMoustapha MbowParis FC (France)
DéfenseurAbdoulaye SeckMaccabi Haïfa (Israel)
DéfenseurMamadou SarrChelsea (Angleterre)
DéfenseurIsmail JakobsGalatasaray (Turquie)
DéfenseurEl Hadji Malick DioufWest Ham (Angleterre)
DéfenseurIlay CamaraAnderlecht (Belgique)
MilieuIdrissa Gana GueyeEverton (Angleterre)
MilieuPape GueyeVillarreal (Espagne)
MilieuLamine CamaraMonaco (France)
MilieuHabib DiarraSunderland (Angleterre)
MilieuPathé CissRayo Vallecano (Espagne)
MilieuPape Matar SarrTottenham (Angleterre)
MilieuBara Sapoko NdiayeBayern Munich (Allemagne)
AttaquantIliman NdiayeEverton (Angleterre)
AttaquantIsmaïla Sarr Crystal Palace (Angleterre)
AttaquantSadio ManéAl Nassr (Arabie saoudite)
AttaquantNicolas JacksonBayern Munich (Allemagne)
AttaquantIbrahim MbayePSG (France)
AttaquantBamba DiengLorient (France)
AttaquantAssane DiaoCôme (Italie)
AttaquantChérif NdiayeSamsunspor (Turquie)

Irak 🇮🇶

A venir

Norvège 🇳🇴

PosteJoueurClub
GardienÖrjan NylandSéville FC (Espagne)
GardienEgil SelvikWatford (Angleterre, D2)
GardienSander TangvikHambourg (Allemagne)
DéfenseurKristoffer AjerBrentford (Angleterre)
DéfenseurTorbjørn HeggemBologne (Italie)
DéfenseurLeo ÖstigardGenoa (Italie)
DéfenseurJulian RyersonDortmund (Allemagne)
DéfenseurMarcus PedersenTorino (Italie)
DéfenseurDavid Möller WolfeWolverhampton (Angleterre)
DéfenseurFredrik BjørkanBodö/Glimt (Norvège)
DéfenseurSondre LangasDerby County (Angleterre, D2)
DéfenseurHenrik FalchenerViking (Norvège)
MilieuMartin ÖdegaardArsenal (Angleterre)
MilieuSander BergeFulham (Angleterre)
MilieuFredrik AursnesBenfica (Portugal)
MilieuPatrick BergBodö/Glimt (Norvège)
MilieuKristian ThorstvedtSassuolo (Italie)
MilieuAntonio NusaLeipzig (Allemagne)
MilieuOscar BobbFulham (Angleterre)
MilieuAndreas SchjelderupBenfica (Portugal)
MilieuJens Petter HaugeBodö/Glimt (Norvège)
MilieuThelo AasgaardGlasgow Rangers (Écosse)
MilieuMorten ThorsbyCremonese (Italie)
AttaquantErling HaalandManchester City (Angleterre)
AttaquantAlexander SörlothAtlético (Espagne)
AttaquantJörgen Strand LarsenCrystal Palace (Angleterre)

Groupe J

Argentine 🇦🇷

A venir

Algérie 🇩🇿

A venir

Autriche 🇦🇹

PosteJoueurClub
GardienAlexander SchlagerRB Salzbourg (Autriche)
GardienFlorian WiegeleViktoria Plzen (République tchèque)
GardienPatrick PentzBrondby (Suède)
DéfenseurDavid AffenbrugerElche (Espagne)
DéfenseurKevin DansoTottenham (Angleterre)
DéfenseurStefan PoschEintracht Francfort (Allemagne)
DéfenseurDavid AlabaReal Madrid (Espagne)
DéfenseurPhilipp LienhartFribourg (Allemagne)
DéfenseurPhilipp MweneMayence (Allemagne)
DéfenseurMarco FriedlWerder Brême (Allemagne)
DéfenseurMichael SvobodaVenise (Italie)
MilieuXaver SchlagerRB Leipzig (Allemagne)
MilieuNicolas SeiwaldRB Leipzig (Allemagne)
MilieuMarcel SabitzerBorussia Dortmund (Allemagne)
MilieuFlorian GrillitschBraga (Portugal)
MilieuCarney ChukwuemekaBorussia Dortmund (Allemagne)
MilieuRomano SchmidWerder Brême (Allemagne)
MilieuChristoph BaumgartnerRB Leipzig (Allemagne)
MilieuKonrad LeimerBayern Munich (Allemagne)
MilieuPatrick WiemmerWolfsburg (Allemagne)
MilieuPaul WannerPSV Eindhoven (Pays-Bas)
MilieuAlessandro SchöpfWolfsberger (Autriche)
AttaquantMarko ArnautovicEtoile Rouge de Belgrade (Serbie)
AttaquantMichael GregoritschAugsbourg (Allemagne)
AttaquantSasa KalajdzicLask (Autriche)
AttaquantAlexander PrassHoffenheim (Allemagne)

Jordanie 🇯🇴

A venir

Groupe K

Portugal 🇵🇹

PosteJoueurClub
GardienDiogo CostaFC Porto (Portugal)
GardienRui SilvaSporting Portugal (Portugal)
GardienJosé SaWolverhampton (Angleterre)
GardienRicardo VelhoGenclerbirligi (Turquie)
DéfenseurMatheus NunesManchester City (Angleterre)
DéfenseurNelson SemedoFenerbahce (Turquie)
DéfenseurThomas AraujoBenfica (Portugal)
DéfenseurRuben DiasManchester City (Angleterre)
DéfenseurNuno MendesPSG (France)
DéfenseurCanceloBarcelone (Espagne)
DéfenseurDiogo DalotManchester United (Angleterre)
DéfenseurGonçalo InacioSporting Portugal (Portugal)
DéfenseurRenato VeigaVillarreal (Espagne)
MilieuRuben NevesAl Hilal (Arabie saoudite)
MilieuSamu CostaMajorque (Espagne)
MilieuJoao NevesPSG (France)
MilieuVitinhaPSG (France)
MilieuBruno FernandesManchester United (Angleterre)
MilieuBernado SilvaManchester City (Angleterre)
AttaquantPedro NetoChelsea (Angleterre)
AttaquantTrincaoSporting Portugal (Portugal)
AttaquantCristiano RonaldoAl Nassr (Arabie saoudite)
AttaquantJoao FelixAl Nassr (Arabie saoudite)
AttaquantRafael LeaoAC Milan (Italie)
AttaquantFrancisco ConceiçaoJuventus (Italie)
AttaquantGonçalo RamosPSG (France)
AttaquantGonçalo GuedesReal Sociedad (Espagne)

RD Congo 🇨🇩

PosteJoueurClub
GardienTimothy FayuluNoah (Amrénie)
GardienLionel MpasiLe Havre (France)
GardienMatthieu EpoloStandard de Liège (Belgique)
DéfenseurAaron Wan-BissakaWest Ham (Angleterre)
DéfenseurGédéon KaluluAris Salonique (Grèce)
DéfenseurChancel MbembaLille (France)
DéfenseurSteve KapuadiWidzew Lodz (Pologne)
DéfenseurAxel TuanzebeBurnley (Angleterre)
DéfenseurDylan BatubinsikaLarissa (Grèce)
DéfenseurRocky BushiriHibernian (Ecosse)
DéfenseurArthur MasuakuLens (France)
DéfenseurJoris KayembeGenk (Belgique)
MilieuSamuel MoutoussamyAtromitos (Grèce)
MilieuNgal'ayel MukauLille (France)
MilieuGaël KakutaLarissa (Grèce)
MilieuCharles PickelEspanyol Barcelone (Espagne)
MilieuNoah SadikiSunderland (Angleterre)
MilieuEdo KayembeWatford (Angleterre)
AttaquantThéo BongondaSpartak Moscou (Russie)
AttaquantNathanaël MbukuMontpellier (France)
AttaquantCédric BakambuBetis Séville (Espagne)
AttaquantSimon BanzaAl-Jazira (Emirats arabes unis)
AttaquantFiston MayelePyramids (Egypte)
AttaquantBrian CipengaCastellon (Espagne)
AttaquantYoane WissaNewcastle (Angleterre)
AttaquantMeschack EliaAlanyaspor (Turquie)

Ouzbékistan 🇺🇿

A venir

Colombie 🇨🇴

A venir

Kylian Mbappé va disputer la 3e Coupe du monde de sa carrière.
Groupe L

Angleterre

A venir

Croatie 🇭🇷

PosteJoueurClub
GardienDominik LivakovicDinamo Zagreb
GardienDominik KotarskiFC Copenhague (Danemark)
GardienIvor PandurHull City (Angleterre)
DéfenseurJosko GvardiolManchester City (Angleterre)
DéfenseurDuje Caleta-CarReal Sociedad (Espagne)
DéfenseurJosip SutaloAjax Amsterdam (Pays-Bas)
DéfenseurJosip StanisicBayern Munich (Allemagne)
DéfenseurMarin PongracicFiorentina (Italie)
DéfenseurMartin ErlicMidtjylland (Danemark)
DéfenseurLuka VuskovicHambourg (Allemagne)
MilieuLuka ModricAC Milan (Italie)
MilieuMateo KovacicManchester City (Angleterre)
MilieuMario PasalicAtalanta Bergame (Italie)
MilieuNikola VlasicTorino (Italie)
MilieuLuka SucicReal Sociedad (Espagne)
MilieuMartin BaturinaCôme (Italie)
MilieuKristijan JakicAugsbourg (Allemagne)
MilieuPeter SucicInter Milan (Italie)
MilieuNikola MoroBologne (Italie)
MilieuToni FrukRijeka (Croatie)
AttaquantIvan PerisicPSV Eindhoven (Pays-Bas)
AttaquantAndej KramaricHoffenheim (Allemagne)
AttaquantAnte BudimirOsasuna (Espagne)
AttaquantMarco PasalicOrlando City (États-Unis)
AttaquantPetar MusaFC Dallas (États-Unis)
AttaquantIgor MatanovicFribourg (Allemagne)

Ghana 🇬🇭

A venir

Panama 🇵🇦

A venir

