Coupe du monde 2026 : voici les listes de joueurs des 48 pays qualifiés pour l'événement

Les 48 pays qualifiés ont commencé à communiquer leur liste des 26 joueurs retenus pour disputer la Coupe du monde 2026 (11 juin-19 juillet), organisée aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.
Groupe A
Mexique 🇲🇽
A venir
Afrique du Sud 🇿🇦
A venir
Corée du Sud 🇰🇷
|Poste
|Joueur
|Club
|Gardien
|Kim Seung-gyu
|FC Tokyo (Japon)
|Gardien
|Song Bum-keun
|Jeonbuk
|Gardien
|Jo Hyeon-woo
|Ulsan
|Défenseur
|Kim Moon-hwan
|Daejeon
|Défenseur
|Kim Min-jae
|Bayern Munich (Allemagne)
|Défenseur
|Kim Tae-hyeon
|Kashima Antlers (Japon)
|Défenseur
|Park Jin-seop
|Zhejiang (Chine)
|Défenseur
|Seol Young-woo
|Étoile Rouge Belgrade (Serbie)
|Défenseur
|Jens Castrop
|Borussia Mönchengladbach (Allemagne)
|Défenseur
|Lee Ki-hyuk
|Gangwon
|Défenseur
|Lee Tae-seok
|Austria Vienne (Autriche)
|Défenseur
|Lee Han-beom
|Midtjylland (Danemark)
|Défenseur
|Cho Yu-min
|Al-Sharjah (Émirats arabes unis)
|Milieu
|Kim Jin-gyu
|Jeonbuk
|Milieu
|Bae Jun-ho
|Stoke City (Angleterre)
|Milieu
|Paik Seung-ho
|Birmingham (Angleterre)
|Milieu
|Yang Hyun-jun
|Celtic Glasgow (Écosse)
|Milieu
|Eom Ji-sung
|Swansea (Angleterre)
|Milieu
|Lee Kang-in
|PSG (France)
|Milieu
|Lee Dong-gyeong
|Ulsan
|Milieu
|Lee Jae-sung
|Mayence (Allemagne)
|Milieu
|Hwang In-beom
|Feyenoord (Pays-Bas)
|Milieu
|Hwang Hee-chan
|Wolverhampton (Angleterre)
|Attaquant
|Son Heung-min
|Los Angeles FC (États-Unis)
|Attaquant
|Oh Hyeon-gyu
|Besiktas (Turquie)
|Attaquant
|Cho Gue-sung
|Midtjylland (Danemark)
République Tchèque 🇨🇿
A venir
Groupe B
Canada 🇨🇦
A venir
Bosnie-Herzégovine 🇧🇦
|Poste
|Joueur
|Club
|Gardien
|Nikola Vasilj
|Sankt Pauli (Allemagne)
|Gardien
|Martin Zlomislic
|Rijeka (Croatie)
|Gardien
|Osman Hadzikic
|Slaven Belupo (Croatie)
|Défenseur
|Sead Kolasinac
|Atalanta Bergame (Italie)
|Défenseur
|Amar Dedic
|Benfica (Portugal)
|Défenseur
|Nihad Mujakic
|Gaziantep (Turquie)
|Défenseur
|Nikola Katic
|Schalke 04 (Allemagne)
|Défenseur
|Tarik Muhamerovic
|Sassuolo (Italie)
|Défenseur
|Stjepan Radeljic
|Rijeka (Croatie)
|Défenseur
|Dennis Hadzikadunic
|Sampdoria (Italie)
|Défenseur
|Nidal Celik
|Lens (France)
|Milieu
|Amir Hadziahmetovic
|Hull City (Angleterre)
|Milieu
|Ivan Sunjic
|Paphos (Chypre)
|Milieu
|Ivan Basic
|Astana (Kazakhstan)
|Milieu
|Dzenis Burnic
|Karlsruhe (Allemagne)
|Milieu
|Ermin Mahmic
|Slovan Liberec (République tchèque)
|Milieu
|Benjamin Tahirovic
|Bröndby (Danemark)
|Milieu
|Amar Memic
|Viktoria Plzen (République tchèque)
|Milieu
|Armin Gigovic
|Young Boys de Berne (Suisse)
|Attaquant
|Kerim Alajbegovic
|RB Salzbourg (Autriche)
|Attaquant
|Esmir Bajraktarevic
|PSV Eindhoven (Pays-Bas)
|Attaquant
|Ermedin Demirovic
|Stuttgart (Allemagne)
|Attaquant
|Jovo Lukic
|Universitatea Cluj (Roumanie)
|Attaquant
|Samed Bazdar
|Jagiellonia Bialystok (Pologne)
|Attaquant
|Haris Tabakovic
|Borussia Mönchengladbach (Allemagne)
|Attaquant
|Edin Dzeko
|Schalke 04 (Allemagne)
Qatar 🇶🇦
A venir
Suisse 🇨🇭
|Poste
|Joueur
|Club
|Gardien
|Gregor Kobel
|Borussia Dortmund (Allemagne)
|Gardien
|Marvin Keller
|Young Boys de Berne (Suisse)
|Gardien
|Yvon Mvogo
|Lorient (France)
|Défenseur
|Manuel Akanji
|Inter Milan (Italie)
|Défenseur
|Aurèle Amenda
|Eintracht Francfort (Allemagne)
|Défenseur
|Eray Cömert
|Valence (Espagne)
|Défenseur
|Nico Elvedi
|Borussia Mönchengladbach (Allemagne)
|Défenseur
|Luca Jaquez
|Stuttgart (Allemagne)
|Défenseur
|Miro Muheim
|Hambourg (Allemagne)
|Défenseur
|Ricardo Rodriguez
|Betis Séville (Espagne)
|Défenseur
|Silvan Widmer
|Mayence (Allemagne)
|Milieu
|Michel Aebischer
|Pise (Italie)
|Milieu
|Christian Fassnacht
|Young Boys de Berne (Suisse)
|Milieu
|Remo Freuler
|Bologne (Italie)
|Milieu
|Ardon Jashari
|AC Milan (Italie)
|Milieu
|Johan Manzambi
|Fribourg (Allemagne)
|Milieu
|Fabian Rieder
|Augsbourg (Allemagne)
|Milieu
|Djibril Sow
|Séville (Espagne)
|Milieu
|Granit Xhaka
|Sunderland (Angleterre)
|Milieu
|Denis Zakaria
|Monaco (France)
|Attaquant
|Zeki Amdouni
|Burnley (Angleterre)
|Attaquant
|Breel Embolo
|Rennes (France)
|Attaquant
|Cédric Itten
|Düsseldorf (Allemagne)
|Attaquant
|Dan Ndoye
|Nottingham Forest (Angleterre)
|Attaquant
|Noah Okafor
|Leeds (Angleterre)
|Attaquant
|Ruben Vargas
|Séville (Espagne)
Groupe C
Brésil 🇧🇷
|Poste
|Joueur
|Club
|Gardien
|Allison
|Liverpool (Angleterre)
|Gardien
|Ederson
|Fenerbahce (Turquie)
|Gardien
|Weverton
|Gremio (Brésil)
|Défenseur
|Alex Sandro
|Flamengo (Brésil)
|Défenseur
|Bremer
|Juventus (Italie)
|Défenseur
|Danilo
|Flamengo (Brésil)
|Défenseur
|Douglas Santos
|Zénith Saint-Pétersbourg (Russie)
|Défenseur
|Gabriel
|Arsenal (Angleterre)
|Défenseur
|Marquinhos
|PSG (France)
|Défenseur
|Léo Pereira
|Flamengo (Brésil)
|Défenseur
|Ibanez
|Al-Ahli (Arabie saoudite)
|Défenseur
|Wesley França
|AS Roma (Italie)
|Milieu
|Casemiro
|Manchester United (Angleterre)
|Milieu
|Bruno Guimaraes
|Newcastle (Angleterre)
|Milieu
|Fabinho
|Al-Ittihad (Arabie saoudite)
|Milieu
|Danilo
|Botafogo (Brésil)
|Milieu
|Lucas Paqueta
|Flamengo (Brésil)
|Attaquant
|Vinicius Junior
|Real Madrid (Espagne)
|Attaquant
|Neymar
|Santos (Brésil)
|Attaquant
|Endrick
|Lyon (France)
|Attaquant
|Raphinha
|Barcelone (Espagne)
|Attaquant
|Matheus Cunha
|Manchester United (Angleterre)
|Attaquant
|Luiz Henrique
|Zénith Saint-Pétersbourg (Russie)
|Attaquant
|Gabriel Martinelli
|Arsenal (Angleterre)
|Attaquant
|Igor Thiago
|Brentford (Angleterre)
|Attaquant
|Rayan
|Bournemouth (Angleterre)
Maroc 🇲🇦
|Poste
|Joueur
|Club
|Gardien
|Yassine Bounou
|Al-Hilal FC (Arabie saoudite)
|Gardien
|Munir El Kajoui
|RS Berkane (Maroc)
|Gardien
|Ahmed Reda Tagnaouti
|AS FAR Rabat (Maroc)
|Défenseur
|Noussair Mazraoui
|Manchester United (Angleterre)
|Défenseur
|Anas Salah-Eddine
|PSV Eindhoven (Pays-Bas)
|Défenseur
|Youssef Bellammari
|Al Ahly SC (Egypte)
|Défenseur
|Achraf Hakimi
|PSG (France)
|Défenseur
|Zakaria El Ouahdi
|KRC Genk (Belgique)
|Défenseur
|Nayef Aguerd
|Olympique de Marseille (France)
|Défenseur
|Chadi Riad
|Crystal Palace FC (Angleterre)
|Défenseur
|Redouane Halhal
|KV Malines (Belgique)
|Défenseur
|Issa Diop
|Fulham FC (Angleterre)
|Milieu de terrain
|Samir El Mourabet
|RC Strasbourg (France)
|Milieu de terrain
|Ayoub Bouaddi
|LOSC Lille (France)
|Milieu de terrain
|Neil El Aynaoui
|AS Rome (Italie)
|Milieu de terrain
|Sofyan Amrabat
|Real Betis (Espagne)
|Milieu de terrain
|Azzedine Ounahi
|Girona FC (Espagne)
|Milieu de terrain
|Bilal El Khannouss
|VfB Stuttgart (Allemagne)
|Milieu de terrain
|Ismaël Saibari
|PSV Eindhoven (Pays-Bas)
|Attaquant
|Abdesamad Ezzalzouli
|Real Betis (Espagne)
|Attaquant
|Chemsdine Talbi
|Sunderland AFC (Angleterre)
|Attaquant
|Soufiane Rahimi
|Al-Ain FC (Emirats Arabes Unis)
|Attaquant
|Ayoub El Kaabi
|Olympiakos FC (Grèce)
|Attaquant
|Brahim Diaz
|Real Madrid (Espagne)
|Attaquant
|Yassine Gessim
|RC Strasbourg (France)
|Attaquant
|Ayoube Amaimouni-Echghouyab
|Eintracht Francfort (Allemagne)
|Réserviste
|El Mehdi Al Harrar
|Raja Casablanca (Maroc)
|Réserviste
|Amine Sbai
|Angers SCO (France)
|Réserviste
|Marwane Saadane
|Al-Fateh SC (Arabie saoudite)
A venir
Haïti 🇭🇹
|Poste
|Joueur
|Club
|Gardien
|Josué Duverger
|Cosmos Koblenz (Allemagne)
|Gardien
|Alexandre Pierre
|Sochaux (France)
|Gardien
|Johnny Placide
|Bastia (France)
|Défenseur
|Ricardo Adé
|LDU Quito (Équateur)
|Défenseur
|Carlens Arcus
|Angers (France)
|Défenseur
|Hannes Delcroix
|FC Lugano (Suisse)
|Défenseur
|Jean-Kévin Duverne
|La Gantoise (Belgique)
|Défenseur
|Martin Expérience
|Nancy (France)
|Défenseur
|Duke Lacroix
|Colorado Springs (États-Unis)
|Défenseur
|Wilguens Paugain
|Zulte-Waregem (Belgique)
|Défenseur
|Keeto Thermoncy
|Young Boys de Berne (Suisse)
|Milieu
|Jean-Ricner Bellegarde
|Wolverhampton (Angleterre)
|Milieu
|Danley Jean-Jacques
|Philadelphia Union (États-Unis)
|Milieu
|Leverton Pierre
|Vizela (Portugal)
|Milieu
|Woodensky Pierre
|Real Hope (Haïti)
|Milieu
|Carl Fred Sainté
|El Paso Locomotive (États-Unis)
|Milieu
|Dominique Simon
|Presov (Slovaquie)
|Attaquant
|Josué Casimir
|Auxerre (France)
|Attaquant
|Derrick Etienne
|Toronto FC (Canada)
|Attaquant
|Yassin Fortune
|Vizela (Portugal)
|Attaquant
|Wilson Isidor
|Sunderland (Angleterre)
|Attaquant
|Lenny Joseph
|Ferencvaros (Hongrie)
|Attaquant
|Deedson Louicius
|FC Dallas (États-Unis)
|Attaquant
|Duckens Nazon
|Etseghlal (Iran)
|Attaquant
|Frantzdy Pierrot
|Rizespor (Turquie)
|Attaquant
|Ruben Providence
|Almere City (Pays-Bas)
Ecosse
|Poste
|Joueur
|Club
|Gardien
|Craig Gordon
|Hearts (Ecosse)
|Gardien
|Angus Gunn
|Nottingham Forest (Angleterre)
|Gardien
|Liam Kelly
|Glasgow Rangers (Ecosse)
|Défenseur
|Grant Hanley
|Hibernian (Ecosse)
|Défenseur
|Jack Hendry
|Al-Ettifaq (Arabie saoudite)
|Défenseur
|Aaron Hickey
|Brentford (Angleterre)
|Défenseur
|Dom Hyam
|Wrexham (Angleterre)
|Défenseur
|Scott McKenna
|Dinamo Zagreb (Croatie)
|Défenseur
|Nathan Patterson
|Everton (Angleterre)
|Défenseur
|Anthony Ralston
|Celtic Glasgow (Ecosse)
|Défenseur
|Andy Robertson
|Liverpool (Angleterre)
|Défenseur
|John Souttar
|Glasgow Rangers (Ecosse)
|Défenseur
|Kieran Tierney
|Celtic Glasgow (Ecosse)
|Milieu
|Ryan Christie
|Bournemouth (Angleterre)
|Milieu
|Findlay Curtis
|Kilmarnock (Ecosse)
|Milieu
|Lewis Ferguson
|Bologne (Italie)
|Milieu
|Ben Gannon-Doak
|Bournemouth (Angleterre)
|Milieu
|Billy Gilmour
|Naples (Italie)
|Milieu
|John McGinn
|Aston Villa (Angleterre)
|Milieu
|Kenny McLean
|Norwich (Angleterre)
|Milieu
|Scott McTominay
|Naples (Italie)
|Attaquant
|Che Adams
|Torino (Italie)
|Attaquant
|Lyndon Dykes
|Charlton (Angleterre)
|Attaquant
|George Hirst
|Ipswich (Angleterre)
|Attaquant
|Lawrence Shankland
|Hearts (Ecosse)
|Attaquant
|Ross Stewart
|Southampton (Angleterre)
Groupe D
Etats-Unis 🇺🇸
A venir
Paraguay 🇵🇾
A venir
Australie 🇦🇺
A venir
Turquie 🇹🇷
A venir
Groupe E
Allemagne 🇩🇪
|Poste
|Joueur
|Club
|Gardien
|Oliver Baumann
|Hoffenheim (Allemagne)
|Gardien
|Manuel Neuer
|Bayern Munich (Allemagne)
|Gardien
|Alexander Nübel
|Stuttgart (Allemagne)
|Défenseur
|Waldemar Anton
|Borussia Dortmund (Allemagne)
|Défenseur
|Nathaniel Brown
|Eintracht Francfort (Allemagne)
|Défenseur
|Joshua Kimmich
|Bayern Munich (Allemagne)
|Défenseur
|David Raum
|RB Leipzig (Allemagne)
|Défenseur
|Antonio Rüdiger
|Real Madrid (Espagne)
|Défenseur
|Nico Schlotterbeck
|Borussia Dortmund (Allemagne)
|Défenseur
|Jonathan Tah
|Bayern Munich (Allemagne)
|Défenseur
|Malick Thiaw
|Newcastle (Angleterre)
|Milieu
|Nadiem Amiri
|Mayence (Allemagne)
|Milieu
|Leon Goretzka
|Bayern Munich (Allemagne)
|Milieu
|Pascal Gross
|Brighton (Angleterre)
|Milieu
|Lennart Karl
|Bayern Munich (Allemagne)
|Milieu
|Felix Nmecha
|Borussia Dortmund (Allemagne)
|Milieu
|Aleksandar Pavlovic
|Bayern Munich (Allemagne)
|Milieu
|Angelo Stiller
|Stuttgart (Allemagne)
|Attaquant
|Maximilian Beier
|Borussia Dortmund (Allemagne)
|Attaquant
|Kai Havertz
|Arsenal (Angleterre)
|Attaquant
|Jamie Leweling
|Stuttgart (Allemagne)
|Attaquant
|Jamal Musiala
|Bayern Munich (Allemagne)
|Attaquant
|Leroy Sané
|Galatasaray (Turquie)
|Attaquant
|Deniz Undav
|Stuttgart (Allemagne)
|Attaquant
|Florian Wirtz
|Liverpool (Angleterre)
|Attaquant
|Nick Woltemade
|Newcastle (Angleterre)
Curaçao 🇨🇼
|Poste
|Joueur
|Club
|Gardien
|Eloy Room
|Miami FC (Etats-Unis)
|Gardien
|Trevor Doornbush
|VVV Venlo (Pays-Bas)
|Gardien
|Tyrick Bodak
|Telstar (Pays-Bas)
|Défenseur
|Riechedly Bazoer
|Konyaspor (Turquie)
|Défenseur
|Joshua Brenet
|Kayserispor (Turquie)
|Défenseur
|Roshon van Eijma
|Waalwijk (Pays-Bas)
|Défenseur
|Sherel Floranus
|PEC Zwolle (Pays-Bas)
|Défenseur
|Deveron Fonville
|NEC Nimègue (Pays-Bas)
|Défenseur
|Juriën Gaari
|Abha Club (Arabie saoudite)
|Défenseur
|Armando Obispo
|PSV Eindhoven (Pays-Bas)
|Défenseur
|Shurandy Sambo
|Sparta Rotterdam (Pays-Bas)
|Milieu
|Juninho Bacuna
|Telstar (Pays-Bas)
|Milieu
|Leandro Bacuna
|Igdir (Turquie)
|Milieu
|Livano Comenencia
|FC Zurich (Suisse)
|Milieu
|Kevin Felida
|Den Bosh (Pays-Bas)
|Milieu
|Ar'Jany Martha
|Roterham (Angleterre)
|Milieu
|Tyrese Noslin
|Telstar (Pays-Bas)
|Milieu
|Godfried Roemeratoe
|Waalwijk (Pays-Bas)
|Attaquant
|Jearl Margaritha
|Beveren (Belgique)
|Attaquant
|Jeremy Antonise
|AE Kifisia (Grèce)
|Attaquant
|Tahith Chong
|Sheffield United (Angleterre)
|Attaquant
|Kenji Gorré
|Maccabi Haïfa (Israël)
|Attaquant
|Sontje Hansen
|Middlesbrough (Angleterre)
|Attaquant
|Gervane Kastaneer
|Terengganu (Malaisie)
|Attaquant
|Brandley Kuwas
|Telstar (Pays-Bas)
|Attaquant
|Jürgen Locadia
|Miami FC (Etats-Unis)
Côte d’Ivoire 🇨🇮
|Poste
|Joueur
|Club
|Gardien
|Yahia Fofana
|Rizespor (Turquie)
|Gardien
|Alban Lafont
|Panathinaïkos (Grèce)
|Gardien
|Mohamed Koné
|Charleroi (Belgique)
|Défenseur
|Emmanuel Agbadou
|Besiktas (Turquie)
|Défenseur
|Clément Apka
|Auxerre (France)
|Défenseur
|Ousmane Diomandé
|Sporting Portugal (Portugal)
|Défenseur
|Guéla Doué
|Strasbourg (France)
|Défenseur
|Ghislain Konan
|Gil Vicente (Portugal)
|Défenseur
|Odilon Kossonou
|AEL Larissa (Grèce)
|Défenseur
|Evan Ndicka
|AS Rome (Italie)
|Défenseur
|Wilfried Singo
|Galatasaray (Turquie)
|Milieu
|Séko Fofana
|FC Porto (Portugal)
|Milieu
|Parfait Guiagon
|Charleroi (Belgique)
|Milieu
|Christ Oulai
|Trabzonspor (Turquie)
|Milieu
|Franck Kessié
|Al-Ahli (Arabie saoudite)
|Milieu
|Ibrahim Sangaré
|Nottingham Forrest (Angleterre)
|Milieu
|Jean-Michaël Séri
|Maribor (Slovénie)
|Attaquant
|Simon Adingra
|Monaco (France)
|Attaquant
|Ange-Yoan Bonny
|Inter Milan (Italie)
|Attaquant
|Amad Diallo
|Manchester United (Angleterre)
|Attaquant
|Oumar Diakité
|Cercle Bruges (Belgique)
|Attaquant
|Yan Diomandé
|RB Leipzig (Allemagne)
|Attaquant
|Evann Guessand
|Crystal Palace (Angleterre)
|Attaquant
|Nicolas Pépé
|Villarreal (Espagne)
|Attaquant
|Bazoumana Touré
|Hoffenheim (Allemagne)
|Attaquant
|Elye Wahi
|Nice (France)
Equateur 🇪🇨
A venir
Groupe F
Pays-Bas 🇳🇱
A venir
Japon 🇯🇵
|Poste
|Joueur
|Club
|Gardien
|Zion Suzuki
|Parme (Italie)
|Gardien
|Keisuke Osako
|Sanfrecce Hiroshima
|Gardien
|Tomoki Hayakawa
|Kashima Antlers
|Défenseur
|Yukinari Sugawara
|Werder Brême (Allemagne)
|Défenseur
|Takehiro Tomiyasu
|Ajax Amsterdam (Pays-Bas)
|Défenseur
|Ko Itakura
|Ajax Amsterdam (Pays-Bas)
|Défenseur
|Hiroki Ito
|Bayern Munich (Allemagne)
|Défenseur
|Tsuyoshi Watanabe
|Feyenoord Rotterdam (Pays-Bas)
|Défenseur
|Shogo Taniguchi
|Saint-Trond (Belgique)
|Défenseur
|Ayumu Seko
|Le Havre (France)
|Défenseur
|Yuto Nagatomo
|FC Tokyo (Japon)
|Défenseur
|Junnosuke Suzuki
|FC Copenhague (Danemark)
|Milieu
|Wataru Endo
|Liverpool (Angleterre)
|Milieu
|Kaishu Sano
|Mayence (Allemagne)
|Milieu
|Ao Tanaka
|Leeds (Angleterre)
|Milieu
|Daichi Kamada
|Crystal Palace (Angleterre)
|Milieu
|Ritsu Doan
|Francfort (Allemagne)
|Milieu
|Junya Ito
|Genk (Belgique)
|Milieu
|Takefusa Kubo
|Real Sociedad (Espagne)
|Milieu
|Keito Nakamura
|Reims (France)
|Attaquant
|Ayase Ueda
|Feyenoord Rotterdam (Pays-Bas)
|Attaquant
|Koki Ogawa
|Nimègue (Pays-Bas)
|Attaquant
|Kento Shiogai
|Wolfsburg (Allemagne)
|Attaquant
|Yuito Suzuki
|Fribourg (Allemagne)
|Attaquant
|Keisuke Goto
|Saint-Trond (Belgique)
|Attaquant
|Daizen Maeda
|Celtic Glasgow (Écosse)
Suède 🇸🇪
|Poste
|Joueur
|Club
|Gardien
|Viktor Johansson
|Stoke City (Angleterre)
|Gardien
|Kristoffer Nordfeldt
|AIK
|Gardien
|Jacob Zetterström
|Derby County (Angleterre)
|Défenseur
|Hjalmar Ekdal
|Burnley (Angleterre)
|Défenseur
|Gabriel Gudmundsson
|Leeds (Angleterre)
|Défenseur
|Isak Hien
|Atalanta Bergame (Italie)
|Défenseur
|Emil Holm
|Juventus Turin (Italie)
|Défenseur
|Gustaf Lagerbielke
|Braga (Portugal)
|Défenseur
|Victor Lindelöf
|Aston Villa (Angleterre)
|Défenseur
|Eric Smith
|Sankt Pauli (Allemagne)
|Défenseur
|Carl Starfelt
|Celta Vigo (Espagne)
|Défenseur
|Daniel Svensson
|Borussia Dortmund (Allemagne)
|Milieu
|Yasin Ayari
|Brighton (Angleterre)
|Milieu
|Lucas Bergvall
|Tottenham (Angleterre)
|Milieu
|Elliot Stroud
|Mjällby
|Milieu
|Jesper Karlström
|Udinese (Italie)
|Milieu
|Besfort Zeneli
|Union Saint-Gilloise (Belgique)
|Milieu
|Ken Sema
|Paphos (Chypre)
|Milieu
|Mattias Svanberg
|Wolfsburg (Allemagne)
|Attaquant
|Taha Ali
|Malmö
|Attaquant
|Alexander Bernhardsson
|Holstein Kiel (Allemagne)
|Attaquant
|Anthony Elanga
|Newcastle (Angleterre)
|Attaquant
|Viktor Gyökeres
|Arsenal (Angleterre)
|Attaquant
|Alexander Isak
|Liverpool (Angleterre)
|Attaquant
|Gustaf Nilsson
|Bruges (Belgique)
|Attaquant
|Benjamin Nygren
|Celtic Glasgow (Écosse)
Tunisie 🇹🇳
|Poste
|Joueur
|Club
|Gardien
|Abdelmouhib Chamakh
|Club Africain
|Gardien
|Aymen Dahmen
|CS Sfax
|Gardien
|Ben Hassen
|ES Sahel
|Défenseur
|Yan Valéry
|Young Boys de Berne (Suisse)
|Défenseur
|Moutaz Neffati
|Norköpping (Suède)
|Défenseur
|Dylan Bronn
|Servette Genève (Suisse)
|Défenseur
|Adem Arous
|Kasimpasa (Turquie)
|Défenseur
|Omar Rekik
|Maribor (Slovénie)
|Défenseur
|Raed Chikhaoui
|Monastir
|Défenseur
|Montassar Talbi
|Lorient (France)
|Défenseur
|Ali Abdi
|Nice (France)
|Défenseur
|Mohamed Amine Ben Hamida
|ES Tunis
|Milieu
|Elyes Skhiri
|Eintracht Francfort (Allemagne)
|Milieu
|Mohamed Hadj-Mahmoud
|FC Lugano (Suisse)
|Milieu
|Rani Khedira
|Union Berlin (Allemagne)
|Milieu
|Anis Ben Slimane
|Norwich City (Angleterre)
|Milieu
|Hannibal Mejbri
|Burnley (Angleterre)
|Milieu
|Ismaël Gharbi
|Augsbourg (Allemagne)
|Milieu
|Morthada Ben Ouanes
|Kasimpasa (Turquie)
|Attaquant
|Elias Achouri
|FC Copenhague (Danemark)
|Attaquant
|Khalil Ayari
|PSG (France)
|Attaquant
|Firas Chaouat
|Club Africain
|Attaquant
|Hazem Mastouri
|Dinamo Makhachkala (Russie)
|Attaquant
|Elias Saad
|Hanovre (Allemagne)
|Attaquant
|Rayan Elloumi
|Vancouver Whitecaps (Canada)
|Attaquant
|Sébastian Tounekti
|Celtic Glasgow (Écosse)
Groupe G
Belgique 🇧🇪
|Poste
|Joueur
|Club
|Gardien
|Thibaut Courtois
|Real Madrid (Espagne)
|Gardien
|Senne Lammens
|Manchester United (Angleterre)
|Gardien
|Mike Penders
|Strasbourg (France)
|Défenseur
|Koni De Winter
|AC Milan (Italie)
|Défenseur
|Timothy Castagne
|Fulham (Angleterre)
|Défenseur
|Thomas Meunier
|Lille (France)
|Défenseur
|Zeno Debast
|Sporting Portugal (Portugal)
|Défenseur
|Arthur Theate
|Eintracht Francfort (Allemagne)
|Défenseur
|Brandon Mechele
|Club Bruges
|Défenseur
|Nathan Ngoy
|Lille (France)
|Défenseur
|Maxim De Cuyper
|Brighton (Angleterre)
|Défenseur
|Joaquin Seys
|Club Bruges
|Milieu
|Kevin De Bruyne
|Naples (Italie)
|Milieu
|Amadou Onana
|Aston Villa (Angleterre)
|Milieu
|Hans Vanaken
|Club Bruges
|Milieu
|Youri Tielemans
|Aston Villa (Angleterre)
|Milieu
|Nicolas Raskin
|Glasgow Rangers (Écosse)
|Milieu
|Axel Witsel
|Gerone (Espagne)
|Attaquant
|Romelu Lukaku
|Naples (Italie)
|Attaquant
|Matias Fernandez-Pardo
|Lille (France)
|Attaquant
|Dodi Lukebakio
|Benfica (Portugal)
|Attaquant
|Charles De Ketelaere
|Atalanta Bergame (Italie)
|Attaquant
|Jeremy Doku
|Manchester City (Angleterre)
|Attaquant
|Leandro Trossard
|Arsenal (Angleterre)
|Attaquant
|Alexis Saelemaekers
|AC Milan (Italie)
|Attaquant
|Diego Moreira
|Strasbourg (France)
Égypte 🇪🇬
|Poste
|Joueur
|Club
|Gardien
|Mohamed El-Shenawy
|Al-Ahly (Egypte)
|Gardien
|Mostafa Shobeir
|Al-Ahly (Egypte)
|Gardien
|Mahdy Soliman
|Zamalek (Egypte)
|Gardien
|Mohamed Alaa
|El-Gouna (Egypte)
|Défenseur
|Mohamed Hany
|Al-Ahly (Egypte)
|Défenseur
|Tarek Alaa
|Zed FC (Egypte)
|Défenseur
|Hamdi Fathi
|Al-Wakrah SC (Qatar)
|Défenseur
|Ramy Rabia
|Al-Ain (Emirats arabes unis)
|Défenseur
|Yasser Ibrahim
|Al-Ahly (Egypte)
|Défenseur
|Hossam Abdelmaguid
|Zamalek (Egypte)
|Défenseur
|Mohamed Abdelmonem
|Nice (France)
|Défenseur
|Ahmed Fattouh
|Zamalek (Egypte)
|Défenseur
|Karim Hafez
|Pyramids FC (Egypte)
|Milieu
|Marwan Attia
|Al-Ahly (Egypte)
|Milieu
|Mohanad Lasheen
|Pyramids FC (Egypte)
|Milieu
|Nabil Emad Dunga
|El-Najma (Arabie saoudite)
|Milieu
|Mahmoud Saber
|Gulf United FC (Emirats arabes unis)
|Milieu
|Ahmed Sayed Zizo
|Al-Ahly (Egypte)
|Milieu
|Mahmoud Trezeguet
|Al-Ahly (Egypte)
|Milieu
|Emam Ashour
|Al-Ahly (Egypte)
|Milieu
|Mostafa Ziko
|Pyramids FC (Egypte)
|Milieu
|Ibrahim Adel
|Nordsjaelland (Danemark)
|Milieu
|Haitham Hassan
|Real Oviedo (Espagne)
|Attaquant
|Mohamed Salah
|Liverpool (Angleterre)
|Attaquant
|Omar Marmoush
|Manchester City (Angleterre)
|Attaquant
|Aktay Abdullah
|Annpi SC (Egypte)
|Attaquant
|Hamza Abdelkarim
|FC Barcelone U19 (Epagne)
Iran 🇮🇷
A venir
Nouvelle-Zélande 🇳🇿
|Poste
|Joueur
|Club
|Gardien
|Max Crocombe
|Millwall (Angleterre)
|Gardien
|Alex Paulsen
|Lechia Gdansk (Pologne)
|Gardien
|Michael Wood
|Auckland
|Défenseur
|Tyler Bindon
|Sheffield United (Angleterre)
|Défenseur
|Michael Boxall
|Minnesota (États-Unis)
|Défenseur
|Liberato Cacace
|Wrexham (Angleterre)
|Défenseur
|Francis De Vries
|Auckland
|Défenseur
|Callan Elliot
|Auckland
|Défenseur
|Tim Payne
|Wellington
|Défenseur
|Nando Pijnaker
|Auckland
|Défenseur
|Tommy Smith
|Braintree (Angleterre)
|Défenseur
|Finn Surman
|Portland (États-Unis)
|Milieu
|Lachlan Bayliss
|Newcastle Jets (Australie)
|Milieu
|Joe Bell
|Viking FK (Norvège)
|Milieu
|Alex Rufer
|Wellington
|Milieu
|Marko Stamenic
|Swansea (Angleterre)
|Milieu
|Ryan Thomas
|PEC Zwolle (Pays-Bas)
|Attaquant
|Kosta Barbarouses
|Western Sydney (Australie)
|Attaquant
|Matthew Garbett
|Peterborough (Angleterre)
|Attaquant
|Elijah Just
|Motherwell (Écosse)
|Attaquant
|Callum McCowatt
|Silkeborg (Danemark)
|Attaquant
|Ben Old
|Saint-Étienne (France)
|Attaquant
|Jesse Randall
|Auckland
|Attaquant
|Sarpreet Singh
|Wellington
|Attaquant
|Ben Waine
|Port Vale (Angleterre)
|Attaquant
|Chris Wood
|Nottingham Forest (Angleterre)
Groupe H
Espagne 🇪🇸
|Poste
|Joueur
|Club
|Gardien
|Unai Simon
|Athletic Bilbao
|Gardien
|David Raya
|Arsenal (Angleterre)
|Gardien
|Joan Garcia
|FC Barcelone
|Défenseur
|Marc Cucurella
|Chelsea (Angleterre)
|Défenseur
|Pau Cubarsi
|FC Barcelone
|Défenseur
|Aymeric Laporte
|Athletic Bilbao
|Défenseur
|Alejandro Grimaldo
|Bayer Leverkusen (Allemagne)
|Défenseur
|Marcos Llorente
|Atlético Madrid
|Défenseur
|Pedro Porro
|Tottenham (Angleterre)
|Défenseur
|Marc Pubill
|Atlético Madrid
|Défenseur
|Eric Garcia
|FC Barcelone
|Milieu
|Rodri
|Manchester City (Angleterre)
|Milieu
|Pedri
|FC Barcelone
|Milieu
|Martin Zubimendi
|Arsenal (Angleterre)
|Milieu
|Mikel Merino
|Arsenal (Angleterre)
|Milieu
|Fabian Ruiz
|PSG (France)
|Milieu
|Gavi
|FC Barcelone
|Milieu
|Alex Baena
|Atlético Madrid
|Attaquant
|Lamine Yamal
|FC Barcelone
|Attaquant
|Dani Olmo
|FC Barcelone
|Attaquant
|Ferran Torres
|FC Barcelone
|Attaquant
|Nico Williams
|Athletic Bilbao
|Attaquant
|Mikel Oyarzabal
|Real Sociedad
|Attaquant
|Victor Munoz
|Osasuna
|Attaquant
|Borja Iglesias
|Celta Vigo
|Attaquant
|Yeremy Pino
|Crystal Palace (Angleterre)
Cap-Vert 🇨🇻
|Poste
|Joueur
|Club
|Gardien
|CJ dos Santos
|San Diego (Etats-Unis)
|Gardien
|Marcio Rosa
|Montana (Bulgarie)
|Gardien
|Vozinha
|Chaves (Portugal)
|Défenseur
|Edilson Borges
|Al-Bataeh (Emirats arabes unis)
|Défenseur
|Sidny Cabral
|Benfica (Portugal)
|Défenseur
|Logan Costa
|Villarreal (Espagne)
|Défenseur
|Roberto Lopes
|Shamrock Rovers (Irlande)
|Défenseur
|Steven Moreira
|Colombus Crew (Etats-Unis)
|Défenseur
|Joao Paulo
|FCSB (Roumanie)
|Défenseur
|Wagner Pina
|Trabzonspor (Turquie)
|Défenseur
|Kelvin Pires
|SJK (Finlande)
|Défenseur
|Stopira
|Torrense (Portugal)
|Milieu
|Telmo Arcanjo
|Vitoria Guimaraes (Portugal)
|Milieu
|Deroy Duarte
|Ludogorets (Bulgarie)
|Milieu
|Laros Duarte
|Puskas Academy (Hongrie)
|Milieu
|Jamiro Monteiro
|PEC Swolle (Pays-Bas)
|Milieu
|Kevin Pina
|Krasnodar (Russie)
|Milieu
|Yannick Semedo
|Farense (Portugal)
|Attaquant
|Gilson Benchimol
|Akron Togliatti (Russie)
|Attaquant
|Jovane Cabral
|Estrala Amadora (Portugal)
|Attaquant
|Nuno da Costa
|Basaksehir (Turquie)
|Attaquant
|Dailon Livramento
|Casa Pia (Portugal)
|Attaquant
|Ryan Mendes
|Igdir (Turquie)
|Attaquant
|Garry Rodrigues
|Apollon Limassol (Chypre)
|Attaquant
|Willy Semedo
|Omonia (Chypre)
|Attaquant
|Hélio Varela
|Maccabi Tel-Aviv (Israël)
Arabie saoudite 🇸🇦
A venir
Uruguay 🇺🇾
A venir
Groupe I
France 🇫🇷
|Poste
|Joueur
|Club
|Gardien
|Mike Maignan
|AC Milan (Italie)
|Gardien
|Robin Risser
|Lens
|Gardien
|Brice Samba
|Rennes
|Défenseur
|Lucas Digne
|Everton (Angleterre)
|Défenseur
|Malo Gusto
|Chelsea (Angleterre)
|Défenseur
|Lucas Hernandez
|PSG
|Défenseur
|Theo Hernandez
|Al-Hilal (Arabie saoudite)
|Défenseur
|Ibrahima Konaté
|Liverpool (Angleterre)
|Défenseur
|Jules Koundé
|FC Barcelone (Espagne)
|Défenseur
|Maxence Lacroix
|Crystal Palace (Angleterre)
|Défenseur
|William Saliba
|Arsenal (Angleterre)
|Défenseur
|Dayot Upamecano
|Bayern Munich (Allemagne)
|Milieu
|N’Golo Kanté
|Fenerbahçe (Turquie)
|Milieu
|Manu Koné
|AS Rome (Italie)
|Milieu
|Adrien Rabiot
|AC Milan (Italie)
|Milieu
|Aurélien Tchouaméni
|Real Madrid (Espagne)
|Milieu
|Warren Zaïre-Emery
|PSG
|Attaquant
|Maghnes Akliouche
|Monaco
|Attaquant
|Bradley Barcola
|PSG
|Attaquant
|Rayan Cherki
|Manchester City (Angleterre)
|Attaquant
|Ousmane Dembélé
|PSG
|Attaquant
|Désiré Doué
|PSG
|Attaquant
|Jean-Philippe Mateta
|Crystal Palace (Angleterre)
|Attaquant
|Kylian Mbappé
|Real Madrid (Espagne)
|Attaquant
|Michael Olise
|Bayern Munich (Allemagne)
|Attaquant
|Marcus Thuram
|Inter Milan (Italie)
Sénégal 🇸🇳
|Poste
|Joueur
|Club
|Gardien
|Edouard Mendy
|Al Ahli (Arabie saoudite)
|Gardien
|Mory Diaw
|Le Havre (France)
|Gardien
|Yevhann Diouf
|Nice (France)
|Défenseur
|Kalidou Koulibaly
|Al Hilal (Arabie saoudite)
|Défenseur
|Moussa Niakhaté
|Lyon (France)
|Défenseur
|Krépin Diatta
|Monaco (France)
|Défenseur
|Antoine Mendy
|Nice (France)
|Défenseur
|Moustapha Mbow
|Paris FC (France)
|Défenseur
|Abdoulaye Seck
|Maccabi Haïfa (Israel)
|Défenseur
|Mamadou Sarr
|Chelsea (Angleterre)
|Défenseur
|Ismail Jakobs
|Galatasaray (Turquie)
|Défenseur
|El Hadji Malick Diouf
|West Ham (Angleterre)
|Défenseur
|Ilay Camara
|Anderlecht (Belgique)
|Milieu
|Idrissa Gana Gueye
|Everton (Angleterre)
|Milieu
|Pape Gueye
|Villarreal (Espagne)
|Milieu
|Lamine Camara
|Monaco (France)
|Milieu
|Habib Diarra
|Sunderland (Angleterre)
|Milieu
|Pathé Ciss
|Rayo Vallecano (Espagne)
|Milieu
|Pape Matar Sarr
|Tottenham (Angleterre)
|Milieu
|Bara Sapoko Ndiaye
|Bayern Munich (Allemagne)
|Attaquant
|Iliman Ndiaye
|Everton (Angleterre)
|Attaquant
|Ismaïla Sarr
|Crystal Palace (Angleterre)
|Attaquant
|Sadio Mané
|Al Nassr (Arabie saoudite)
|Attaquant
|Nicolas Jackson
|Bayern Munich (Allemagne)
|Attaquant
|Ibrahim Mbaye
|PSG (France)
|Attaquant
|Bamba Dieng
|Lorient (France)
|Attaquant
|Assane Diao
|Côme (Italie)
|Attaquant
|Chérif Ndiaye
|Samsunspor (Turquie)
Irak 🇮🇶
A venir
Norvège 🇳🇴
|Poste
|Joueur
|Club
|Gardien
|Örjan Nyland
|Séville FC (Espagne)
|Gardien
|Egil Selvik
|Watford (Angleterre, D2)
|Gardien
|Sander Tangvik
|Hambourg (Allemagne)
|Défenseur
|Kristoffer Ajer
|Brentford (Angleterre)
|Défenseur
|Torbjørn Heggem
|Bologne (Italie)
|Défenseur
|Leo Östigard
|Genoa (Italie)
|Défenseur
|Julian Ryerson
|Dortmund (Allemagne)
|Défenseur
|Marcus Pedersen
|Torino (Italie)
|Défenseur
|David Möller Wolfe
|Wolverhampton (Angleterre)
|Défenseur
|Fredrik Bjørkan
|Bodö/Glimt (Norvège)
|Défenseur
|Sondre Langas
|Derby County (Angleterre, D2)
|Défenseur
|Henrik Falchener
|Viking (Norvège)
|Milieu
|Martin Ödegaard
|Arsenal (Angleterre)
|Milieu
|Sander Berge
|Fulham (Angleterre)
|Milieu
|Fredrik Aursnes
|Benfica (Portugal)
|Milieu
|Patrick Berg
|Bodö/Glimt (Norvège)
|Milieu
|Kristian Thorstvedt
|Sassuolo (Italie)
|Milieu
|Antonio Nusa
|Leipzig (Allemagne)
|Milieu
|Oscar Bobb
|Fulham (Angleterre)
|Milieu
|Andreas Schjelderup
|Benfica (Portugal)
|Milieu
|Jens Petter Hauge
|Bodö/Glimt (Norvège)
|Milieu
|Thelo Aasgaard
|Glasgow Rangers (Écosse)
|Milieu
|Morten Thorsby
|Cremonese (Italie)
|Attaquant
|Erling Haaland
|Manchester City (Angleterre)
|Attaquant
|Alexander Sörloth
|Atlético (Espagne)
|Attaquant
|Jörgen Strand Larsen
|Crystal Palace (Angleterre)
Groupe J
Argentine 🇦🇷
A venir
Algérie 🇩🇿
A venir
Autriche 🇦🇹
|Poste
|Joueur
|Club
|Gardien
|Alexander Schlager
|RB Salzbourg (Autriche)
|Gardien
|Florian Wiegele
|Viktoria Plzen (République tchèque)
|Gardien
|Patrick Pentz
|Brondby (Suède)
|Défenseur
|David Affenbruger
|Elche (Espagne)
|Défenseur
|Kevin Danso
|Tottenham (Angleterre)
|Défenseur
|Stefan Posch
|Eintracht Francfort (Allemagne)
|Défenseur
|David Alaba
|Real Madrid (Espagne)
|Défenseur
|Philipp Lienhart
|Fribourg (Allemagne)
|Défenseur
|Philipp Mwene
|Mayence (Allemagne)
|Défenseur
|Marco Friedl
|Werder Brême (Allemagne)
|Défenseur
|Michael Svoboda
|Venise (Italie)
|Milieu
|Xaver Schlager
|RB Leipzig (Allemagne)
|Milieu
|Nicolas Seiwald
|RB Leipzig (Allemagne)
|Milieu
|Marcel Sabitzer
|Borussia Dortmund (Allemagne)
|Milieu
|Florian Grillitsch
|Braga (Portugal)
|Milieu
|Carney Chukwuemeka
|Borussia Dortmund (Allemagne)
|Milieu
|Romano Schmid
|Werder Brême (Allemagne)
|Milieu
|Christoph Baumgartner
|RB Leipzig (Allemagne)
|Milieu
|Konrad Leimer
|Bayern Munich (Allemagne)
|Milieu
|Patrick Wiemmer
|Wolfsburg (Allemagne)
|Milieu
|Paul Wanner
|PSV Eindhoven (Pays-Bas)
|Milieu
|Alessandro Schöpf
|Wolfsberger (Autriche)
|Attaquant
|Marko Arnautovic
|Etoile Rouge de Belgrade (Serbie)
|Attaquant
|Michael Gregoritsch
|Augsbourg (Allemagne)
|Attaquant
|Sasa Kalajdzic
|Lask (Autriche)
|Attaquant
|Alexander Prass
|Hoffenheim (Allemagne)
Jordanie 🇯🇴
A venir
Groupe K
Portugal 🇵🇹
|Poste
|Joueur
|Club
|Gardien
|Diogo Costa
|FC Porto (Portugal)
|Gardien
|Rui Silva
|Sporting Portugal (Portugal)
|Gardien
|José Sa
|Wolverhampton (Angleterre)
|Gardien
|Ricardo Velho
|Genclerbirligi (Turquie)
|Défenseur
|Matheus Nunes
|Manchester City (Angleterre)
|Défenseur
|Nelson Semedo
|Fenerbahce (Turquie)
|Défenseur
|Thomas Araujo
|Benfica (Portugal)
|Défenseur
|Ruben Dias
|Manchester City (Angleterre)
|Défenseur
|Nuno Mendes
|PSG (France)
|Défenseur
|Cancelo
|Barcelone (Espagne)
|Défenseur
|Diogo Dalot
|Manchester United (Angleterre)
|Défenseur
|Gonçalo Inacio
|Sporting Portugal (Portugal)
|Défenseur
|Renato Veiga
|Villarreal (Espagne)
|Milieu
|Ruben Neves
|Al Hilal (Arabie saoudite)
|Milieu
|Samu Costa
|Majorque (Espagne)
|Milieu
|Joao Neves
|PSG (France)
|Milieu
|Vitinha
|PSG (France)
|Milieu
|Bruno Fernandes
|Manchester United (Angleterre)
|Milieu
|Bernado Silva
|Manchester City (Angleterre)
|Attaquant
|Pedro Neto
|Chelsea (Angleterre)
|Attaquant
|Trincao
|Sporting Portugal (Portugal)
|Attaquant
|Cristiano Ronaldo
|Al Nassr (Arabie saoudite)
|Attaquant
|Joao Felix
|Al Nassr (Arabie saoudite)
|Attaquant
|Rafael Leao
|AC Milan (Italie)
|Attaquant
|Francisco Conceiçao
|Juventus (Italie)
|Attaquant
|Gonçalo Ramos
|PSG (France)
|Attaquant
|Gonçalo Guedes
|Real Sociedad (Espagne)
RD Congo 🇨🇩
|Poste
|Joueur
|Club
|Gardien
|Timothy Fayulu
|Noah (Amrénie)
|Gardien
|Lionel Mpasi
|Le Havre (France)
|Gardien
|Matthieu Epolo
|Standard de Liège (Belgique)
|Défenseur
|Aaron Wan-Bissaka
|West Ham (Angleterre)
|Défenseur
|Gédéon Kalulu
|Aris Salonique (Grèce)
|Défenseur
|Chancel Mbemba
|Lille (France)
|Défenseur
|Steve Kapuadi
|Widzew Lodz (Pologne)
|Défenseur
|Axel Tuanzebe
|Burnley (Angleterre)
|Défenseur
|Dylan Batubinsika
|Larissa (Grèce)
|Défenseur
|Rocky Bushiri
|Hibernian (Ecosse)
|Défenseur
|Arthur Masuaku
|Lens (France)
|Défenseur
|Joris Kayembe
|Genk (Belgique)
|Milieu
|Samuel Moutoussamy
|Atromitos (Grèce)
|Milieu
|Ngal'ayel Mukau
|Lille (France)
|Milieu
|Gaël Kakuta
|Larissa (Grèce)
|Milieu
|Charles Pickel
|Espanyol Barcelone (Espagne)
|Milieu
|Noah Sadiki
|Sunderland (Angleterre)
|Milieu
|Edo Kayembe
|Watford (Angleterre)
|Attaquant
|Théo Bongonda
|Spartak Moscou (Russie)
|Attaquant
|Nathanaël Mbuku
|Montpellier (France)
|Attaquant
|Cédric Bakambu
|Betis Séville (Espagne)
|Attaquant
|Simon Banza
|Al-Jazira (Emirats arabes unis)
|Attaquant
|Fiston Mayele
|Pyramids (Egypte)
|Attaquant
|Brian Cipenga
|Castellon (Espagne)
|Attaquant
|Yoane Wissa
|Newcastle (Angleterre)
|Attaquant
|Meschack Elia
|Alanyaspor (Turquie)
Ouzbékistan 🇺🇿
A venir
Colombie 🇨🇴
A venir
Groupe L
Angleterre
A venir
Croatie 🇭🇷
|Poste
|Joueur
|Club
|Gardien
|Dominik Livakovic
|Dinamo Zagreb
|Gardien
|Dominik Kotarski
|FC Copenhague (Danemark)
|Gardien
|Ivor Pandur
|Hull City (Angleterre)
|Défenseur
|Josko Gvardiol
|Manchester City (Angleterre)
|Défenseur
|Duje Caleta-Car
|Real Sociedad (Espagne)
|Défenseur
|Josip Sutalo
|Ajax Amsterdam (Pays-Bas)
|Défenseur
|Josip Stanisic
|Bayern Munich (Allemagne)
|Défenseur
|Marin Pongracic
|Fiorentina (Italie)
|Défenseur
|Martin Erlic
|Midtjylland (Danemark)
|Défenseur
|Luka Vuskovic
|Hambourg (Allemagne)
|Milieu
|Luka Modric
|AC Milan (Italie)
|Milieu
|Mateo Kovacic
|Manchester City (Angleterre)
|Milieu
|Mario Pasalic
|Atalanta Bergame (Italie)
|Milieu
|Nikola Vlasic
|Torino (Italie)
|Milieu
|Luka Sucic
|Real Sociedad (Espagne)
|Milieu
|Martin Baturina
|Côme (Italie)
|Milieu
|Kristijan Jakic
|Augsbourg (Allemagne)
|Milieu
|Peter Sucic
|Inter Milan (Italie)
|Milieu
|Nikola Moro
|Bologne (Italie)
|Milieu
|Toni Fruk
|Rijeka (Croatie)
|Attaquant
|Ivan Perisic
|PSV Eindhoven (Pays-Bas)
|Attaquant
|Andej Kramaric
|Hoffenheim (Allemagne)
|Attaquant
|Ante Budimir
|Osasuna (Espagne)
|Attaquant
|Marco Pasalic
|Orlando City (États-Unis)
|Attaquant
|Petar Musa
|FC Dallas (États-Unis)
|Attaquant
|Igor Matanovic
|Fribourg (Allemagne)
Ghana 🇬🇭
A venir
Panama 🇵🇦
A venir